Шоколадная колбаса: рецепт без яиц и алкоголя от шеф-повара из Милана

Шоколадная колбаса - блюдо хорошо нам знакомое. В Милане этот десерт называют "шоколадная салями". Себастьян Фигаро предлагает рецепт без яиц и алкоголя, поэтому такая колбаса подойдет также для детей.

Ингредиенты

150 г мягкого сливочного масла

50 г сахарной пудры

160 г темного шоколада

100 г шоколада с фундуком

150 г сухого печенья

Приготовление

Сначала растопите шоколад на водяной бане, чтобы он успел немного остыть.

В миску поместите масло, нарезанное на мелкие кусочки, добавьте сахарную пудру и перемешайте лопаткой.

Печенье крупно раскрошите руками, добавьте к масляно-сахарной смеси, добавьте растопленный шоколад и перемешайте лопаткой до получения однородной массы.

Расположите шоколадную массу в пленке, помогая себе шпателем.

Поднимите края пленки руками и придайте смеси форму салями. Хорошо утрамбуйте, затем закрутите концы. Дайте шоколадной колбасе постоять в холодильнике около 3 часов.

Достаньте десерт из холодильника, посыпьте сахарной пудрой, затем уберите лишнюю пудру, чтобы образовалась классическая внешняя текстура салями. Нарежьте ломтиками и подавайте.

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