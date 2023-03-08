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Шоколадная колбаса: рецепт без яиц и алкоголя от шеф-повара из Милана

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
163
Время на прочтение
1 мин
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Шоколадная колбаса: рецепт без яиц и алкоголя от шеф-повара из Милана

Фото: Credits

Себастьян Фитаро - шеф-повар миланского ресторана. В своем Instagram он делится рецептами любимых блюд.

Шоколадная колбаса - блюдо хорошо нам знакомое. В Милане этот десерт называют "шоколадная салями". Себастьян Фигаро предлагает рецепт без яиц и алкоголя, поэтому такая колбаса подойдет также для детей.

Ингредиенты

  • 150 г мягкого сливочного масла
  • 50 г сахарной пудры
  • 160 г темного шоколада 
  • 100 г шоколада с фундуком
  • 150 г сухого печенья

Приготовление

Сначала растопите шоколад на водяной бане, чтобы он успел немного остыть.
В миску поместите масло, нарезанное на мелкие кусочки, добавьте сахарную пудру и перемешайте лопаткой.
Печенье крупно раскрошите руками, добавьте к масляно-сахарной смеси, добавьте растопленный шоколад и перемешайте лопаткой до получения однородной массы.
Расположите шоколадную массу в пленке, помогая себе шпателем.
Поднимите края пленки руками и придайте смеси форму салями. Хорошо утрамбуйте, затем закрутите концы. Дайте шоколадной колбасе постоять в холодильнике около 3 часов.
Достаньте десерт из холодильника, посыпьте сахарной пудрой, затем уберите лишнюю пудру, чтобы образовалась классическая внешняя текстура салями. Нарежьте ломтиками и подавайте. 

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Дата публикации
Просмотры
163
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