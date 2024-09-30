Шоколадная помадка: вкусный рецепт из двух ингредиентов

Эта шоколадно-грушевая помадка не содержит глютена, лактозы и сахара, однако подарит вам настоящее наслаждение.
На странице nosugarhealthy рассказали, как быстро приготовить вкусную шоколано-грушевую помадку.
Ингредиенты
- Груши (очищенные)
- 500 г
- Черный шоколад 70% (растопленный)
- 220 г
Приготовление:
- Отварите груши, пока она не станет мягкой;
- Слейте сок;
- Растопите шоколад;
- Все перемешайте в блендере и вылейте в форму;
- Оставьте смесь застывать по крайней мере на 4 часа в холодильнике.
Советы:
Этот десерт можно хранить в холодильнике 2-3 дня.
Этот шоколадный вкус станет вашим идеальным десертом и однозначно не представляет угрозы вашей фигуре.
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