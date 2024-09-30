Шоколадная помадка: вкусный рецепт из двух ингредиентов

Эта шоколадно-грушевая помадка не содержит глютена, лактозы и сахара, однако подарит вам настоящее наслаждение.

На странице nosugarhealthy рассказали, как быстро приготовить вкусную шоколано-грушевую помадку.

Ингредиенты Груши (очищенные) 500 г Черный шоколад 70% (растопленный) 220 г

Приготовление:

Отварите груши, пока она не станет мягкой;

Слейте сок;

Растопите шоколад;

Все перемешайте в блендере и вылейте в форму;

Оставьте смесь застывать по крайней мере на 4 часа в холодильнике.

Советы:

Этот десерт можно хранить в холодильнике 2-3 дня.

Этот шоколадный вкус станет вашим идеальным десертом и однозначно не представляет угрозы вашей фигуре.

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