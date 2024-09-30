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Шоколадная помадка: вкусный рецепт из двух ингредиентов

Шоколадная помадка: вкусный рецепт из двух ингредиентов

Шоколадная помадка / Фото: Credits

Эта шоколадно-грушевая помадка не содержит глютена, лактозы и сахара, однако подарит вам настоящее наслаждение.

На странице nosugarhealthy рассказали, как быстро приготовить вкусную шоколано-грушевую помадку.

Ингредиенты

Груши (очищенные)
500 г
Черный шоколад 70% (растопленный)
220 г

Приготовление:

  • Отварите груши, пока она не  станет мягкой;
  • Слейте сок;
  • Растопите шоколад;
  • Все перемешайте в блендере и вылейте в форму;
  • Оставьте смесь застывать по крайней мере на 4 часа в холодильнике.

Советы:

Этот десерт можно хранить в холодильнике 2-3 дня.

Этот шоколадный вкус станет вашим идеальным десертом и однозначно не представляет угрозы вашей фигуре.

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