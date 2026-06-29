Шоколадная запеканка без муки: рецепт десерта, который тает во рту

Шоколадная запеканка без муки instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

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Есть десерты, которые кажутся почти нереальными: нежные, кремовые, с насыщенным шоколадным вкусом и при этом без муки. Именно такой является запеканка, рецепт которой был опубликован на странице Tasty Stories, которая уже покоряет тех, кто любит простые ингредиенты и «вау»-эффект с первого кусочка.

Шоколадная запеканка без муки instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

Ингредиенты творог 1 кг рикота 250 г яйца 2 шт. сливки 100 мл мед 2 ст. л. чёрный шоколад 180–200 г сахарная пудра 1 ст. л.

Шоколадная запеканка без муки instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

Приготовление

Все ингредиенты, кроме шоколада и сахарной пудры, смешиваем в одной миске. Массу тщательно взбиваем погружным блендером до максимально гладкой, кремообразной текстуры. Именно это придает запеканке нежность. Далее добавляем измельчённый чёрный шоколад и аккуратно перемешиваем, чтобы кусочки равномерно распределились. Форму для выпечки (диаметром 21 см) смазываем сливочным маслом и выкладываем тесто. Запеканка готовится в несколько температурных этапов, это позволяет ей оставаться нежной, но упругой: 170 °C — первые 30 мин, 160 °C — следующий этап и 150 °C — ещё 30 мин выпекания.

Если форма больше, время приготовления может сократиться, важно следить за текстурой. Готовая запеканка должна быть упругой, но «живой» — мягко пружинить при нажатии. Это ключевой момент, определяющий её идеальную консистенцию.

После выпечки десерт обязательно нужно оставить до полного остывания. Это не просто рекомендация, а этап, который определяет конечную структуру.

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Перед подачей запеканку посыпают сахарной пудрой. И именно в этот момент она превращается в полноценный десерт, который легко представить на страницах кулинарного глянцевого журнала.

Шоколадная запеканка без муки не требует сложных приемов или редких ингредиентов, но по вкусу она такая, будто над ней работал кондитер.

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