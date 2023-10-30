Шоколадно-апельсиновый бисквит: рецепт восхитительного десерта

Осень не будет такой депрессивной, если в доме будет пахнуть свежей выпечкой. А вкус шоколада и апельсинов украсит любое чаепитие.
Рецепт апельсинового бисквита, возможно, не самый простой, но он точно понравится тем, кто не ищет легких решений и готов потратить время и усилия для отменного результата.
Ингредиенты:
Для бисквита
- 2 яйца
- 120 г сахарной пудры
- 80 г муки
- 1 столовая ложка какао-порошка без горки
- 1 чайная ложка экстракта апельсина
- 1/4 чайной ложки разрыхлителя
- 2 столовые ложки свежевыжатого апельсинового сока
- щепотка коричневого сахара
Для крема
- 125 г сливочного масла
- 300 г мелко просеянной сахарной пудры
- 1 чайная ложка апельсинового экстракта или апельсинового ликера
- мелко натертая апельсиновая цедра
- крупно нарезанные чипсы из темного шоколада
Для украшения
- кусочки свежего апельсина
Приготовление
- Предварительно разогрейте духовку до 220 градусов.
- Взбейте яйца и сахарную пудру до бледной кремовой массы.
- Добавьте просеянную муку, шоколадный порошок и разрыхлитель, затем добавьте апельсиновый экстракт и свежий апельсиновый сок. Аккуратно перемешайте деревянной ложкой.
- Подготовьте форму для выпечки, застелив пергаментной бумагой.
- Вылейте тесто и разровняйте шпателем, затем наклоните противень из стороны в сторону, чтобы выровнять смесь.
- Выпекайте ровно 6 минут.
- Очень осторожно смочите ткань кипятком и положите на бисквит.
- Кусок пергаментной бумаги размером с бисквит посыпьте коричневым сахаром.
- Выложите бисквит на засахаренную бумагу, а затем сверните.
- Дайте полностью остыть
Приготовьте крем
- Взбейте масло, сахарную пудру и апельсиновый экстракт или каплю апельсинового ликера до бледного цвета и кремовой консистенции.
- Добавьте каплю молока, если масса немного жесткая.
Соберите рулет
- Аккуратно разверните бисквит и намажьте его начинкой, затем посыпьте апельсиновой цедрой и горстью крупно нарезанной шоколадной стружки.
- Аккуратно сверните и оставьте на несколько часов.
- Когда все будет готово, разрежьте на равные порции и выложите на красивую тарелку.
- Украсьте ломтиком свежего апельсина.
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