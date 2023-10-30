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Шоколадно-апельсиновый бисквит: рецепт восхитительного десерта

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
355
Время на прочтение
2 мин
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Шоколадно-апельсиновый бисквит: рецепт восхитительного десерта

Шоколадно-апельсиновый бисквит / Фото: Credits

Осень не будет такой депрессивной, если в доме будет пахнуть свежей выпечкой. А вкус шоколада и апельсинов украсит любое чаепитие.

Рецепт апельсинового бисквита, возможно, не самый простой, но он точно понравится тем, кто не ищет легких решений и готов потратить время и усилия для отменного результата. 

Ингредиенты:

Для бисквита

  • 2 яйца
  • 120 г сахарной пудры
  • 80 г муки
  • 1 столовая ложка какао-порошка без горки
  • 1 чайная ложка экстракта апельсина
  • 1/4 чайной ложки разрыхлителя
  • 2 столовые ложки свежевыжатого апельсинового сока
  • щепотка коричневого сахара

Для крема

  • 125 г сливочного масла
  • 300 г мелко просеянной сахарной пудры
  • 1 чайная ложка апельсинового экстракта или апельсинового ликера 
  • мелко натертая апельсиновая цедра
  • крупно нарезанные чипсы из темного шоколада

Для украшения

  • кусочки свежего апельсина

Приготовление

  1. Предварительно разогрейте духовку до 220 градусов. 
  2. Взбейте яйца и сахарную пудру до бледной кремовой массы.
  3. Добавьте просеянную муку, шоколадный порошок и разрыхлитель, затем добавьте апельсиновый экстракт и свежий апельсиновый сок. Аккуратно перемешайте деревянной ложкой.
  4. Подготовьте форму для выпечки, застелив пергаментной бумагой.
  5. Вылейте тесто и разровняйте шпателем, затем наклоните противень из стороны в сторону, чтобы выровнять смесь.
  6. Выпекайте ровно 6 минут.
  7. Очень осторожно смочите ткань кипятком и положите на бисквит. 
  8. Кусок пергаментной бумаги размером с бисквит посыпьте коричневым сахаром.
  9. Выложите бисквит на засахаренную бумагу, а затем сверните. 
  10. Дайте полностью остыть

Приготовьте крем

  1. Взбейте масло, сахарную пудру и апельсиновый экстракт или каплю апельсинового ликера до бледного цвета и кремовой консистенции.
  2. Добавьте каплю молока, если масса немного жесткая.

Соберите рулет

  1. Аккуратно разверните бисквит и намажьте его начинкой, затем посыпьте апельсиновой цедрой и горстью крупно нарезанной шоколадной стружки.
  2. Аккуратно сверните и оставьте на несколько часов.
  3. Когда все будет готово, разрежьте на равные порции и выложите на красивую тарелку.
  4. Украсьте ломтиком свежего апельсина. 

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Дата публикации
Просмотры
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