Шоколадно-апельсиновый бисквит: рецепт восхитительного десерта

Осень не будет такой депрессивной, если в доме будет пахнуть свежей выпечкой. А вкус шоколада и апельсинов украсит любое чаепитие.

Рецепт апельсинового бисквита, возможно, не самый простой, но он точно понравится тем, кто не ищет легких решений и готов потратить время и усилия для отменного результата.

Ингредиенты:

Для бисквита

2 яйца

120 г сахарной пудры

80 г муки

1 столовая ложка какао-порошка без горки

1 чайная ложка экстракта апельсина

1/4 чайной ложки разрыхлителя

2 столовые ложки свежевыжатого апельсинового сока

щепотка коричневого сахара

Для крема

125 г сливочного масла

300 г мелко просеянной сахарной пудры

1 чайная ложка апельсинового экстракта или апельсинового ликера

мелко натертая апельсиновая цедра

крупно нарезанные чипсы из темного шоколада

Для украшения

кусочки свежего апельсина

Приготовление

Предварительно разогрейте духовку до 220 градусов. Взбейте яйца и сахарную пудру до бледной кремовой массы. Добавьте просеянную муку, шоколадный порошок и разрыхлитель, затем добавьте апельсиновый экстракт и свежий апельсиновый сок. Аккуратно перемешайте деревянной ложкой. Подготовьте форму для выпечки, застелив пергаментной бумагой. Вылейте тесто и разровняйте шпателем, затем наклоните противень из стороны в сторону, чтобы выровнять смесь. Выпекайте ровно 6 минут. Очень осторожно смочите ткань кипятком и положите на бисквит. Кусок пергаментной бумаги размером с бисквит посыпьте коричневым сахаром. Выложите бисквит на засахаренную бумагу, а затем сверните. Дайте полностью остыть

Приготовьте крем

Взбейте масло, сахарную пудру и апельсиновый экстракт или каплю апельсинового ликера до бледного цвета и кремовой консистенции. Добавьте каплю молока, если масса немного жесткая.

Соберите рулет

Аккуратно разверните бисквит и намажьте его начинкой, затем посыпьте апельсиновой цедрой и горстью крупно нарезанной шоколадной стружки. Аккуратно сверните и оставьте на несколько часов. Когда все будет готово, разрежьте на равные порции и выложите на красивую тарелку. Украсьте ломтиком свежего апельсина.

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