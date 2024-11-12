Шоколадно-банановые булочки: рецепт вкусной и ароматной выпечки

Только представьте, как ваша кухня наполняется ароматом свежеиспеченных булочек с нежным шоколадом и сладкими бананами, это фантастика так что не теряйте время и попробуйте их приготовить уже сегодня.

Эти шоколадно-банановые булочки станут вашим любимым рецептом, ведь сочетают в себе все лучшее: легкость приготовления, аппетитный вид и, конечно же, идеальный вкус. Рецепт, предложенный на странице foodwithstyle идеально подойдет как для завтрака, так и для особого чаепития с родными или друзьями.

Ингредиенты Слоеное тесто Спелые бананы 2 шт. Шоколадная стружка 50 г Яичный желток 1 шт. Сахарная пудра

Приготовление:

Раскатайте слоеное тесто на предварительно присыпанной мукой поверхности. Почистите бананы и нарежьте их вдоль тонкими полосок, чтобы они равномерно распределились по всей длине теста. Бананы сделают булочки особенно ароматными и сочными. Посыпьте слоеное тесто шоколадной стружкой или измельченным шоколадом, оставьте небольшой бортик (примерно 2 см), чтобы во время сворачивания начинка не выпадала. Выложите банан на тесто поверх шоколада, чтобы вкус бананов ощущался в каждом кусочке. С одного края, осторожно сверните слоеное тесто в рулет. Нарежьте рулет на кусочки толщиной примерно 4 см. Каждый кусочек станет отдельной булочкой, поэтому формируйте их в соответствии с вашими предпочтениями. Выложите нарезанные кусочки срезом вниз на противень, застеленный пергаментом, чтобы булочки не прилипли во время выпекания. Смажьте каждую булочку взбитым яичным желтком для красивой золотистой корочки. Разогрейте духовку до 200°C и выпекайте булочки в течение 15-20 минут. Следите за тем, чтобы они стали золотисто-коричневыми, а корочка была хрустящей. Извлеките готовые булочки из духовки и дайте им немного остыть на решетке, чтобы корочка осталась хрустящей. Перед подачей щедро посыпьте булочки сахарной пудрой.

Это идеальный десерт для утреннего кофе, перекуса на работе или угощения гостей. Всего несколько ингредиентов и в ваших руках очаровательная домашняя выпечка.

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