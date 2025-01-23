Шоколадно-банановый десерт без муки: быстрый рецепт

Иногда очень хочется порадовать себя чем-нибудь сладким, но не превышать дневную норму калорий. К счастью, существуют рецепты, сочетающие удовольствие от десерта с заботой о здоровье. Один из таких — шоколадно-банановый десерт без муки, отлично подошедший для завтрака, перекуса или даже праздничного стола.

Этот рецепт, который показали на странице mattsfitchef, может стать любимым среди тех, кто ценит здоровое питание и хочет наслаждаться вкусными десертами без лишних угрызений совести.

Ингредиенты Бананы 3 шт. Арахисовая паста 120 г Какао-порошок 40 г

Приготовление

Очистите бананы и нарежьте их кусочками. В большой миске или блендере соедините бананы, арахисовую пасту и какао-порошок. При добавлении белкового порошка добавьте его на этом этапе. Взбейте все до получения однородной массы. Тесто должно быть густым и ароматным. Подготовьте форму, выстелите ее пергаментом или смажьте небольшим количеством масла. Выложите тесто в форму, равномерно распределив по поверхности. Разогрейте духовку до 180 °C. Поставьте форму в духовой шкаф и выпекайте десерт примерно 20–25 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: если она выходит сухой, десерт готов. Дайте десерту полностью охладиться, прежде чем нарезать его на порции. Это поможет сохранить форму и улучшит вкус.

Подача

Посыпьте десерт измельченными орехами или кокосовой стружкой.

Полите сверху натуральным йогуртом или топленым черным шоколадом.

Добавьте свежие ягоды — клубнику, малину или чернику, чтобы сделать десерт еще более ярким и полезным.

Советы:

Выбирайте спелые бананы с темными пятнами на кожуре. Они обеспечат натуральную сладость и ласковую текстуру десерта.

Не превышайте время выпекания, чтобы десерт оставался нежным и сочным.

Храните остатки десерта в герметичном контейнере в холодильнике. Он сохраняет свежесть до 3-4 дней.

Если вы хотите сделать десерт более питательным, можно добавить ложку белкового порошка. Он не только повысит содержание белка, но и поможет вам дольше чувствовать себя сытым.

Шоколадно-банановый десерт без муки – это простой, полезный и вкусный способ порадовать себя и своих близких. Его натуральный состав и насыщенный вкус делают его замечательной альтернативой традиционным сладостям.

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