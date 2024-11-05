Шоколадно-белковый десерт: вкусный рецепт из отварных яиц

Для многих десерт ассоциируется с чем-то сладким, легким и тающим во рту. Но не все догадываются, что основой вкусного десерта могут стать отварные яйца.

Именно яйца могут стать главным ингредиентом оригинального, низкоуглеводного, шоколадного десерта с высоким содержанием белка. Рецепт, который показали на странице anny.cooking, заинтересует тех, кто любит сочетать вкус и пользу.

Ингредиенты Яйца 8 шт. Какао 3 ст.л Ваниль Молоко 250 мл Сахар 80 г

Приготовление:

Отварите вкрутую 8 яиц, это займет около 10 минут. Охладите и почистите от скорлупы. Переложите в глубокую емкость в которой будет удобно сбивать или сразу в блендер. Добавьте какао, ванильный экстракт, молоко и подсластитель. Тщательно все взбейте. Разлейте в формы и оставьте на ночь в холодильнике.

Советы:

Вместо сахара можно использовать другой подсластитель.

Обязательно дайте постоять ночь в холодильнике, ни запаха, ни вкуса яиц не будет.

Шоколадно-белковый десерт из отварных яиц не только интересен и неожидан, но и очень полезен. Он богат белоком, что делает его отличным выбором для тех, кто придерживается здорового питания или активно занимается спортом. Такое блюдо не обременит организм лишними калориями, но насытит энергией и поможет быстро восстановиться.

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