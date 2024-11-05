Шоколадно-белковый десерт: вкусный рецепт из отварных яиц

Для многих десерт ассоциируется с чем-то сладким, легким и тающим во рту. Но не все догадываются, что основой вкусного десерта могут стать отварные яйца.
Именно яйца могут стать главным ингредиентом оригинального, низкоуглеводного, шоколадного десерта с высоким содержанием белка. Рецепт, который показали на странице anny.cooking, заинтересует тех, кто любит сочетать вкус и пользу.
Ингредиенты
- Яйца
- 8 шт.
- Какао
- 3 ст.л
- Ваниль
- Молоко
- 250 мл
- Сахар
- 80 г
Приготовление:
- Отварите вкрутую 8 яиц, это займет около 10 минут. Охладите и почистите от скорлупы.
- Переложите в глубокую емкость в которой будет удобно сбивать или сразу в блендер. Добавьте какао, ванильный экстракт, молоко и подсластитель. Тщательно все взбейте.
- Разлейте в формы и оставьте на ночь в холодильнике.
Советы:
- Вместо сахара можно использовать другой подсластитель.
- Обязательно дайте постоять ночь в холодильнике, ни запаха, ни вкуса яиц не будет.
@anny.cooking Шоколадно-белковый десерт как вам рецепт, будете готовить? ибо я да, это гениально Ингредиенты на 4 порции: 8 яиц 3 ст.л. какао ваниль ~ 250 мл молока 80 г сахара/сахарозаменитель по вкусу или другой подсластитель Обязательно дайте постоять ночь в холодильнике, ни запаха, ни вкуса яиц не будет! #шоколадный пудинг #десерт #очень вкусно #eggpudding #пудингзяец #десертзяец ♬ Little Things — Adrian Berenguer
Шоколадно-белковый десерт из отварных яиц не только интересен и неожидан, но и очень полезен. Он богат белоком, что делает его отличным выбором для тех, кто придерживается здорового питания или активно занимается спортом. Такое блюдо не обременит организм лишними калориями, но насытит энергией и поможет быстро восстановиться.
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