Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Шоколадно-белковый десерт: вкусный рецепт из отварных яиц

Шоколадно-белковый десерт: вкусный рецепт из отварных яиц

Шоколадно-белковый десерт / Фото: Credits

Для многих десерт ассоциируется с чем-то сладким, легким и тающим во рту. Но не все догадываются, что основой вкусного десерта могут стать отварные яйца.

Именно яйца могут стать главным ингредиентом оригинального, низкоуглеводного, шоколадного десерта с высоким содержанием белка. Рецепт, который показали на странице anny.cooking, заинтересует тех, кто любит сочетать вкус и пользу.

Ингредиенты

Яйца
8 шт.
Какао
3 ст.л
Ваниль
Молоко
250 мл
Сахар
80 г

Приготовление:

  1. Отварите вкрутую 8 яиц, это займет около 10 минут. Охладите и почистите от скорлупы.
  2. Переложите в глубокую емкость в которой будет удобно сбивать или сразу в блендер. Добавьте какао, ванильный экстракт, молоко и подсластитель. Тщательно все взбейте.
  3. Разлейте в формы и оставьте на ночь в холодильнике.

Советы:

  • Вместо сахара можно использовать другой подсластитель.
  • Обязательно дайте постоять ночь в холодильнике, ни запаха, ни вкуса яиц не будет.
@anny.cooking Шоколадно-белковый десерт как вам рецепт, будете готовить? ибо я да, это гениально Ингредиенты на 4 порции: 8 яиц 3 ст.л. какао ваниль ~ 250 мл молока 80 г сахара/сахарозаменитель по вкусу или другой подсластитель Обязательно дайте постоять ночь в холодильнике, ни запаха, ни вкуса яиц не будет! #шоколадный пудинг #десерт #очень вкусно #eggpudding #пудингзяец #десертзяец ♬ Little Things — Adrian Berenguer

Шоколадно-белковый десерт из отварных яиц не только интересен и неожидан, но и очень полезен. Он богат белоком, что делает его отличным выбором для тех, кто придерживается здорового питания или активно занимается спортом. Такое блюдо не обременит организм лишними калориями, но насытит энергией и поможет быстро восстановиться.

Читайте также:

То, что вы не знали о шоколаде! Популярные мифы и факты

То, что вы не знали о шоколаде! Популярные мифы и факты

Похожие темы:

Следующая публикация