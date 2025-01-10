Шоколадно-мятный чизкейк: интересный рецепт

Чизкейк – всегда изысканный десерт, а если добавить в него шоколад и мяту, этот вкус станет настоящей изюминкой любого стола.

На странице SophyMed рассказали о рецепте, который превратит ваш обычный вечер в сказочный.

Ингредиенты

Ингредиенты для основания

Шоколадное печенье 250 г

Растопленное сливочное 150 г

Сырная основа

Яйца 3 шт.

Сливочный творог 550 г

Сахарная пудра 50 г

Какао-порошок 30 г

Крахмал 1 ст. л

Сливки 150 мл

Темный шоколад 150 г

Мятный ганаш:

Свежая мята 30 г

Сливки 150 мл

Шоколад 100 г

Приготовление

Подготовка основания:

Измельчите печенье до состояния крошки (можно пользоваться блендером). Добавить растопленное масло и тщательно перемешать до равномерной консистенции. Выложите массу в форму для выпечки, сформируйте основание и бортики. Для удобства используйте стакан или лопатку. Поставьте в холодильник на 10 минут, чтобы основание остыло. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 10 минут. Дайте основе немного остыть перед следующим этапом.

Приготовление сырного основания:

Поломайте плитку шоколада на небольшие кусочки и положите в миску. Нагрейте сливки, но не доводите до кипения и залейте ими шоколад. Оставьте на 5 минут, затем перемешайте до однородной текстуры. В отдельной миске смешайте яйца. В большой емкости соедините сыр, сахарную пудру, какао, крахмал и яйца. Тщательно перемешайте до однородности. Добавьте шоколадно-сливочную смесь и снова смешайте, пока масса не станет кремовой. Вылейте творожное основание на приготовленное основание из печенья.

Выпекание:

Разогрейте духовку до 135°C. Поставьте миску с горячей водой на дно духовки, чтобы чизкейк выпекался равномерно без трещин. Выпекайте десерт на среднем уровне духовки в течение 1,5–2 часов. После выпечки оставьте его в духовке с немного открытой дверцей на 3 часа, чтобы он полностью остыл. Накройте чизкейк пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 5 часов, а лучше на ночь.

Приготовление ганаша:

Измельчите мяту и добавьте ее в кастрюлю. Нагревайте смесь на медленном огне, не доводя до кипения. Для более насыщенного вкуса можно взбить мяту со сливками в блендере. Залейте горячими сливками измельченный шоколад и оставьте на 5 минут. Тщательно перемешайте до однородной массы. Убедитесь, что ганаш не очень горячий, чтобы он не повредил чизкейк. Вылейте ганаш на охлажденный чизкейк и дайте застыть в течение 15 минут.

#christmasbaking #bakingrecipe #christmas #chocolaterecipe #christmas2024 #cheesecakerecipe #chocolatecheesecake ♬ Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! — Dean Martin @sophymed chocolate & mint cheesecake recipe Ingredients for crust: 250g chocolate butter cookie (или 250 g vanilla butter cookie & 1 tbs cacao powder) 150g вареный бутыр (не горячий) Закрыть печенье в мелкие листы. Mix with melted butter until all the crumbs are soaked and the texture is evenly buttered. Form the crust using glass or hands and spatula (one half for bottom & one half for sides). Давай охлаждать в холодильнике 10 минут. Урожай в 180C приблизительно 10 минут. Let it cool a bit. Для сосновой кожи: 3 вешалка 550g cream свекла 50g порошок сахара 30g cacao powder + 1 tbs starch 150 ml heavy cream 150g блестящая čokoládа Перейти на chocolate bar в малых частях в ящике. Heat the heavy cream until hot but not boiling. Потомляя на шоколадных километрах, let it sit 5 minutes & mix well until incorporated and smooth. Set aside. В отдельные яблоки смешивают все вешни вместе. В большой яблоке смешивают сковороду, сахар, cacao + starch and eggs. Mix хорошо until combined. Add chocolate mixture to it and mix again with whisk until it's creamy like sour cream. Порыть этот cheesy основу на cooled crust. Урожай в 135 °C применяется для 1,5-2 часов на среднем уровне. Пляжный ящик или жемчужная бутылка с внушающей водой на верхней части моего cheesecake должна быть помесь. Далее это охлаждается в течение всего после бедствия с жарко Open Open Door for 3 hours until the Oven je fully cooled. Переместить cheesecake в свою кухонную утварь с клинчатым фильмом и уложить его в берегу жара или мин. 5 часов. для мяты ganache: 30g čerstvая мать 150 ml хлопчатобумажная 100 гр chocolate Chop мята четкое и приобрести мятежный хлопок в лапке. Heat them together but not boil. Вы можете даже закрыть мяту в блендере, если вы не можете как следует. Нажмите плодородный слой через шоколадные куски в яблоке. Let it sit 5 минут. Mix until smooth and incorporated. Make sure it's not very hot. Насыщая сок в печенье и кухонной кухни 15 минут. Decorate & serve #christmasrecipe

Украсьте чизкейк листиками свежей мяты, шоколадной стружкой или цветными посыпками. Этот десерт не только поражает своим видом, но и очаровывает вкусом. Наслаждайтесь шоколадно-мятным чизкейком вместе с близкими, ведь такой десерт станет символом уюта и праздничной атмосферы.

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