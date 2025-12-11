Шоколадно-творожный пирог: десерт, который всегда в моде

Шоколадно-сырный пирог tiktok.com_@anastasiiacooking

Иногда хочется десерт, который не просто вкусный, а с действительно «вау» эффектом с нежной текстурой, насыщенным вкусом и немного шоколадного волшебства. Именно такой — шоколадно-сырный пирог от фудблогера и автора страницы Anastasiia Cooking. Он сочетает в себе лучшее, а именно, пышное шоколадное тесто и нежную творожную начинку, а приготовление не займет много времени.

Ингредиенты

Тесто основа

яйца 5 шт.

сахар 160 г

ванильный сахар 1 пачка

масло 100 мл

мука 160 г

какао 3 ст. л

разрыхлитель 2 ч. л

Начинка

творог 300 г

яйца 1 шт.

сахар 4 ст. л

крахмал 1 ст. л

Приготовление

Тесто

Секрет пышного бисквита — тщательное взбивание яиц с сахаром до побеления и увеличения массы минимум в три раза. Затем добавьте масло и осторожно всыпьте сухие ингредиенты, взбивайте миксером на низких оборотах. Это помогает тесту хорошо подняться и оставаться воздушным. Перелейте готовое тесто в форму, смазанную маслом, и приготовьте начинку.

Начинка

Смешайте все ингредиенты до однородной массы. Затем переложите смесь в кондитерский мешок и аккуратно выдавите на тесто. По желанию можно украсить шоколадными шариками или немного посыпать какао.

Выпекание

Духовку разогрейте до 180°C и выпекайте 35-40 мин, ориентируйтесь на свою духовку, может понадобиться немного больше времени. Главное, первые 30 мин не открывать духовку, чтобы бисквит не осел. Проверьте готовность деревянной шпажкой, если она выходит сухой — пирог готов.

Советы

Для более шоколадного эффекта можно добавить немного тертого шоколада или какао в начинку.

Подавайте теплым с ванильным мороженым или горячим шоколадом для гастрономического удовольствия.

Это сочетание шоколада и сыра — настоящее гастрономическое удовольствие. Легкий, но в то же время насыщенный вкус, нежная текстура и шоколадный аромат делают этот пирог универсальным десертом, от утреннего кофе до ужина с друзьями. Этот рецепт достаточно легко запомнить, поэтому он точно станет вашим любимым способом порадовать себя и близких.