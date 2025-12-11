ТСН в социальных сетях

Рецепты
94
2 мин

Шоколадно-творожный пирог: десерт, который всегда в моде

Если вы ищете идеальный десерт, который сочетает нежный сырный вкус и шоколадную роскошь — этот пирог точно для вас. Простой в приготовлении, изысканный и невероятно вкусный, он станет главной звездой вашего стола.

Станислава Бондаренко
Шоколадно-сырный пирог tiktok.com_@anastasiiacooking

Иногда хочется десерт, который не просто вкусный, а с действительно «вау» эффектом с нежной текстурой, насыщенным вкусом и немного шоколадного волшебства. Именно такой — шоколадно-сырный пирог от фудблогера и автора страницы Anastasiia Cooking. Он сочетает в себе лучшее, а именно, пышное шоколадное тесто и нежную творожную начинку, а приготовление не займет много времени.

Ингредиенты

Тесто основа

  • яйца 5 шт.

  • сахар 160 г

  • ванильный сахар 1 пачка

  • масло 100 мл

  • мука 160 г

  • какао 3 ст. л

  • разрыхлитель 2 ч. л

Начинка

  • творог 300 г 

  • яйца 1 шт.

  • сахар 4 ст. л

  • крахмал 1 ст. л

Приготовление

Тесто

  1. Секрет пышного бисквита — тщательное взбивание яиц с сахаром до побеления и увеличения массы минимум в три раза.

  2. Затем добавьте масло и осторожно всыпьте сухие ингредиенты, взбивайте миксером на низких оборотах. Это помогает тесту хорошо подняться и оставаться воздушным.

  3. Перелейте готовое тесто в форму, смазанную маслом, и приготовьте начинку.

Начинка

  1. Смешайте все ингредиенты до однородной массы.

  2. Затем переложите смесь в кондитерский мешок и аккуратно выдавите на тесто.

  3. По желанию можно украсить шоколадными шариками или немного посыпать какао.

Выпекание

  1. Духовку разогрейте до 180°C и выпекайте 35-40 мин, ориентируйтесь на свою духовку, может понадобиться немного больше времени. Главное, первые 30 мин не открывать духовку, чтобы бисквит не осел.

  2. Проверьте готовность деревянной шпажкой, если она выходит сухой — пирог готов.

Советы

  • Для более шоколадного эффекта можно добавить немного тертого шоколада или какао в начинку.

  • Подавайте теплым с ванильным мороженым или горячим шоколадом для гастрономического удовольствия.

Это сочетание шоколада и сыра — настоящее гастрономическое удовольствие. Легкий, но в то же время насыщенный вкус, нежная текстура и шоколадный аромат делают этот пирог универсальным десертом, от утреннего кофе до ужина с друзьями. Этот рецепт достаточно легко запомнить, поэтому он точно станет вашим любимым способом порадовать себя и близких.

