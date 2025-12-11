- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 94
- Время на прочтение
- 2 мин
Шоколадно-творожный пирог: десерт, который всегда в моде
Если вы ищете идеальный десерт, который сочетает нежный сырный вкус и шоколадную роскошь — этот пирог точно для вас. Простой в приготовлении, изысканный и невероятно вкусный, он станет главной звездой вашего стола.
Иногда хочется десерт, который не просто вкусный, а с действительно «вау» эффектом с нежной текстурой, насыщенным вкусом и немного шоколадного волшебства. Именно такой — шоколадно-сырный пирог от фудблогера и автора страницы Anastasiia Cooking. Он сочетает в себе лучшее, а именно, пышное шоколадное тесто и нежную творожную начинку, а приготовление не займет много времени.
Ингредиенты
Тесто основа
яйца 5 шт.
сахар 160 г
ванильный сахар 1 пачка
масло 100 мл
мука 160 г
какао 3 ст. л
разрыхлитель 2 ч. л
Начинка
творог 300 г
яйца 1 шт.
сахар 4 ст. л
крахмал 1 ст. л
Приготовление
Тесто
Секрет пышного бисквита — тщательное взбивание яиц с сахаром до побеления и увеличения массы минимум в три раза.
Затем добавьте масло и осторожно всыпьте сухие ингредиенты, взбивайте миксером на низких оборотах. Это помогает тесту хорошо подняться и оставаться воздушным.
Перелейте готовое тесто в форму, смазанную маслом, и приготовьте начинку.
Начинка
Смешайте все ингредиенты до однородной массы.
Затем переложите смесь в кондитерский мешок и аккуратно выдавите на тесто.
По желанию можно украсить шоколадными шариками или немного посыпать какао.
Выпекание
Духовку разогрейте до 180°C и выпекайте 35-40 мин, ориентируйтесь на свою духовку, может понадобиться немного больше времени. Главное, первые 30 мин не открывать духовку, чтобы бисквит не осел.
Проверьте готовность деревянной шпажкой, если она выходит сухой — пирог готов.
Советы
Для более шоколадного эффекта можно добавить немного тертого шоколада или какао в начинку.
Подавайте теплым с ванильным мороженым или горячим шоколадом для гастрономического удовольствия.
Это сочетание шоколада и сыра — настоящее гастрономическое удовольствие. Легкий, но в то же время насыщенный вкус, нежная текстура и шоколадный аромат делают этот пирог универсальным десертом, от утреннего кофе до ужина с друзьями. Этот рецепт достаточно легко запомнить, поэтому он точно станет вашим любимым способом порадовать себя и близких.