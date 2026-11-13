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Шоколадные блины "Битое стекло": рецепт интересного лакомства
Шоколадные блинчики, нежный сметанный крем и разноцветные кубики желе — у этого десерта есть все шансы стать главным украшением праздничного стола.
Если обычными блинчиками уже никого не удивишь, пора попробовать что-нибудь поинтереснее. Десерт «Битое стекло», о рецепте которого рассказала фудблогер Lilya — это оригинальное сочетание тонких шоколадных блинчиков, воздушной сметанной начинки и яркого желе.
Ингредиенты
Для блинов
молоко — 500 мл
яйца — 3 шт.
мука — 130 г
какао — 30 г
сахар — 3 ст. л.
растительное масло — 30 мл
Для начинки
сметана — 400 г
сахарная пудра — 70 г
желатин — 2 ч. л.
вода — 30 мл
желе разных цветов
Приготовление
Смешайте яйца с сахаром, влейте молоко, добавьте муку, какао и масло.
Тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков.
На разогретой сковороде испеките тонкие блинчики и дайте им остыть.
Заранее приготовьте желе разных цветов в соответствии с инструкцией на упаковке.
После застывания нарежьте его небольшими кубиками.
Желатин залейте водой и оставьте примерно на 10 минут для набухания.
Затем осторожно растопите, не доводя до кипения.
Сметану смешайте с сахарной пудрой, добавьте желатин и хорошо перемешайте.
На каждый охлажденный блин выложите сметанную начинку и кусочки разноцветного желе.
Осторожно сверните в рулетики.
Переложите десерт в холодильник и оставьте до полного застывания начинки.
Шоколадные блины «Разбитое стекло» — отличная идея для тех, кто хочет приготовить что-то необычное без сложных кондитерских приёмов. Они отличаются нежной текстурой, приятным шоколадным вкусом и эффектным срезом, который сразу привлекает внимание.