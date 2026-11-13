Шоколадные блины "Битое стекло": рецепт интересного лакомства

Шоколадные блины «Разбитое стекло» instagram.com_lilya.m.a_ / © Instagram

Реклама

Если обычными блинчиками уже никого не удивишь, пора попробовать что-нибудь поинтереснее. Десерт «Битое стекло», о рецепте которого рассказала фудблогер Lilya — это оригинальное сочетание тонких шоколадных блинчиков, воздушной сметанной начинки и яркого желе.

Шоколадные блины «Разбитое стекло» instagram.com_lilya.m.a_ / © Instagram

Ингредиенты

Для блинов

молоко — 500 мл

яйца — 3 шт.

мука — 130 г

какао — 30 г

сахар — 3 ст. л.

растительное масло — 30 мл

Для начинки

сметана — 400 г

сахарная пудра — 70 г

желатин — 2 ч. л.

вода — 30 мл

желе разных цветов

Шоколадные блины «Разбитое стекло» instagram.com_lilya.m.a_ / © Instagram

Приготовление

Смешайте яйца с сахаром, влейте молоко, добавьте муку, какао и масло. Тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков. На разогретой сковороде испеките тонкие блинчики и дайте им остыть. Заранее приготовьте желе разных цветов в соответствии с инструкцией на упаковке. После застывания нарежьте его небольшими кубиками. Желатин залейте водой и оставьте примерно на 10 минут для набухания. Затем осторожно растопите, не доводя до кипения. Сметану смешайте с сахарной пудрой, добавьте желатин и хорошо перемешайте. На каждый охлажденный блин выложите сметанную начинку и кусочки разноцветного желе. Осторожно сверните в рулетики. Переложите десерт в холодильник и оставьте до полного застывания начинки.

Шоколадные блины «Разбитое стекло» — отличная идея для тех, кто хочет приготовить что-то необычное без сложных кондитерских приёмов. Они отличаются нежной текстурой, приятным шоколадным вкусом и эффектным срезом, который сразу привлекает внимание.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров