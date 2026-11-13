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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
375
Время на прочтение
2 мин

Шоколадные блины "Битое стекло": рецепт интересного лакомства

Шоколадные блинчики, нежный сметанный крем и разноцветные кубики желе — у этого десерта есть все шансы стать главным украшением праздничного стола.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Шоколадные блины «Разбитое стекло» instagram.com_lilya.m.a_

Шоколадные блины «Разбитое стекло» instagram.com_lilya.m.a_ / © Instagram

Если обычными блинчиками уже никого не удивишь, пора попробовать что-нибудь поинтереснее. Десерт «Битое стекло», о рецепте которого рассказала фудблогер Lilya — это оригинальное сочетание тонких шоколадных блинчиков, воздушной сметанной начинки и яркого желе.

Шоколадные блины «Разбитое стекло» instagram.com_lilya.m.a_ / © Instagram

Шоколадные блины «Разбитое стекло» instagram.com_lilya.m.a_ / © Instagram

Ингредиенты

Для блинов

  • молоко — 500 мл

  • яйца — 3 шт.

  • мука — 130 г

  • какао — 30 г

  • сахар — 3 ст. л.

  • растительное масло — 30 мл

Для начинки

  • сметана — 400 г

  • сахарная пудра — 70 г

  • желатин — 2 ч. л.

  • вода — 30 мл

  • желе разных цветов

Шоколадные блины «Разбитое стекло» instagram.com_lilya.m.a_ / © Instagram

Шоколадные блины «Разбитое стекло» instagram.com_lilya.m.a_ / © Instagram

Приготовление

  1. Смешайте яйца с сахаром, влейте молоко, добавьте муку, какао и масло.

  2. Тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков.

  3. На разогретой сковороде испеките тонкие блинчики и дайте им остыть.

  4. Заранее приготовьте желе разных цветов в соответствии с инструкцией на упаковке.

  5. После застывания нарежьте его небольшими кубиками.

  6. Желатин залейте водой и оставьте примерно на 10 минут для набухания.

  7. Затем осторожно растопите, не доводя до кипения.

  8. Сметану смешайте с сахарной пудрой, добавьте желатин и хорошо перемешайте.

  9. На каждый охлажденный блин выложите сметанную начинку и кусочки разноцветного желе.

  10. Осторожно сверните в рулетики.

  11. Переложите десерт в холодильник и оставьте до полного застывания начинки.

Шоколадные блины «Разбитое стекло» — отличная идея для тех, кто хочет приготовить что-то необычное без сложных кондитерских приёмов. Они отличаются нежной текстурой, приятным шоколадным вкусом и эффектным срезом, который сразу привлекает внимание.

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