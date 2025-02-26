Шоколадные блины: рецепт завтрака, насыщенного протеинами

Утро может начинаться не только с ароматного кофе, но и со вкусного завтрака, который зарядит энергией на весь день. Если вы ищете идеальный вариант для тех, кто придерживается здорового питания, шоколадные блины с высоким содержанием белка станут отличным выбором.

Эти блины сочетают нежный вкус какао, приятную текстуру и пользу белка, которая делает их идеальным завтраком для спортсменов, активных людей и просто любителей сладкого без ущерба для фигуры. О рецепте нам рассказали на странице mattsfitchef.

Ингредиенты

Для блинов:

Яйца 1 шт.

Яичные белки 60 мл (2 шт.)

Овсяная мука 20 г (3 ст. л)

Кокосовая мука 20 г (3 ст. л)

Белковый порошок 20 г (3 ст. л)

Какао-порошок 10 г (1,5 ст. л)

Подсластитель 1 ст. л

Шоколадная крошка 1 ч. л

Разрыхлитель 1/2 ч. л

Яблочный уксус 1/2 ч. л

Молоко 70-80 мл (1/3 стакана)

Для шоколадного мусса:

Греческий йогурт 60 г (1/4 стакана)

Какао-порошок 1,5 ч. л

Подсластитель 1/2 ч. л

Молоко

Приготовление

Если вы хотите, чтобы ваши блины были особенно рыхлыми, смешайте молоко с яблочным уксусом и оставьте на 2-5 мин. В глубокой миске смешайте все сухие ингредиенты: овсяную и кокосовую муку, белковый порошок, какао, подсластитель, шоколадную крошку и разрыхлитель. Добавьте яйцо, яичный белок и влейте молочную смесь. Хорошо перемешайте, однако избегайте чрезмерного взбивания. Дайте тесту отдохнуть 5 мин – это сделает блины более нежными и воздушными. На хорошо разогретую сковороду, смазанную каплей растительного масла, выливайте небольшие порции теста. Жарьте на среднем огне, пока на поверхности не появятся пузырьки, затем переверните и доведите до готовности. В небольшой миске смешайте греческий йогурт, какао и подсластитель. Добавьте немного молока, чтобы получить кремообразную консистенцию. Готовые блины выложите на тарелку, сверху равномерно распределите шоколадный мусс и по желанию украсьте фруктами или дополнительной шоколадной крошкой.

Этот рецепт – идеальный баланс между вкусом и пользой. Шоколадные белки протеина не только подарят вам наслаждение, но и обеспечат организм необходимыми белками для активного начала дня.

Мы такое писали о том, как приготовить тыквенные блины.

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