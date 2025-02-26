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Шоколадные блины: рецепт завтрака, насыщенного протеинами

Шоколадные блины: рецепт завтрака, насыщенного протеинами

Шоколадные блины / Фото: Credits

Утро может начинаться не только с ароматного кофе, но и со вкусного завтрака, который зарядит энергией на весь день. Если вы ищете идеальный вариант для тех, кто придерживается здорового питания, шоколадные блины с высоким содержанием белка станут отличным выбором.

Эти блины сочетают нежный вкус какао, приятную текстуру и пользу белка, которая делает их идеальным завтраком для спортсменов, активных людей и просто любителей сладкого без ущерба для фигуры. О рецепте нам рассказали на странице mattsfitchef.

Ингредиенты

Для блинов:

  • Яйца 1 шт.
  • Яичные белки 60 мл (2 шт.)
  • Овсяная мука 20 г (3 ст. л)
  • Кокосовая мука 20 г (3 ст. л)
  • Белковый порошок 20 г (3 ст. л)
  • Какао-порошок 10 г (1,5 ст. л)
  • Подсластитель 1 ст. л
  • Шоколадная крошка 1 ч. л
  • Разрыхлитель 1/2 ч. л
  • Яблочный уксус 1/2 ч. л
  • Молоко 70-80 мл (1/3 стакана)

Для шоколадного мусса:

  • Греческий йогурт 60 г (1/4 стакана)
  • Какао-порошок 1,5 ч. л
  • Подсластитель 1/2 ч. л
  • Молоко

Приготовление

  1. Если вы хотите, чтобы ваши блины были особенно рыхлыми, смешайте молоко с яблочным уксусом и оставьте на 2-5 мин.
  2. В глубокой миске смешайте все сухие ингредиенты: овсяную и кокосовую муку, белковый порошок, какао, подсластитель, шоколадную крошку и разрыхлитель.
  3. Добавьте яйцо, яичный белок и влейте молочную смесь. Хорошо перемешайте, однако избегайте чрезмерного взбивания.
  4. Дайте тесту отдохнуть 5 мин – это сделает блины более нежными и воздушными.
  5. На хорошо разогретую сковороду, смазанную каплей растительного масла, выливайте небольшие порции теста.
  6. Жарьте на среднем огне, пока на поверхности не появятся пузырьки, затем переверните и доведите до готовности.
  7. В небольшой миске смешайте греческий йогурт, какао и подсластитель.
  8. Добавьте немного молока, чтобы получить кремообразную консистенцию.
  9. Готовые блины выложите на тарелку, сверху равномерно распределите шоколадный мусс и по желанию украсьте фруктами или дополнительной шоколадной крошкой.

Этот рецепт – идеальный баланс между вкусом и пользой. Шоколадные белки протеина не только подарят вам наслаждение, но и обеспечат организм необходимыми белками для активного начала дня.

Мы такое писали о том, как приготовить тыквенные блины.

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