Шоколадные блины: рецепт завтрака, насыщенного протеинами

Утро может начинаться не только с ароматного кофе, но и со вкусного завтрака, который зарядит энергией на весь день. Если вы ищете идеальный вариант для тех, кто придерживается здорового питания, шоколадные блины с высоким содержанием белка станут отличным выбором.
Эти блины сочетают нежный вкус какао, приятную текстуру и пользу белка, которая делает их идеальным завтраком для спортсменов, активных людей и просто любителей сладкого без ущерба для фигуры. О рецепте нам рассказали на странице mattsfitchef.
Ингредиенты
Для блинов:
- Яйца 1 шт.
- Яичные белки 60 мл (2 шт.)
- Овсяная мука 20 г (3 ст. л)
- Кокосовая мука 20 г (3 ст. л)
- Белковый порошок 20 г (3 ст. л)
- Какао-порошок 10 г (1,5 ст. л)
- Подсластитель 1 ст. л
- Шоколадная крошка 1 ч. л
- Разрыхлитель 1/2 ч. л
- Яблочный уксус 1/2 ч. л
- Молоко 70-80 мл (1/3 стакана)
Для шоколадного мусса:
- Греческий йогурт 60 г (1/4 стакана)
- Какао-порошок 1,5 ч. л
- Подсластитель 1/2 ч. л
- Молоко
Приготовление
- Если вы хотите, чтобы ваши блины были особенно рыхлыми, смешайте молоко с яблочным уксусом и оставьте на 2-5 мин.
- В глубокой миске смешайте все сухие ингредиенты: овсяную и кокосовую муку, белковый порошок, какао, подсластитель, шоколадную крошку и разрыхлитель.
- Добавьте яйцо, яичный белок и влейте молочную смесь. Хорошо перемешайте, однако избегайте чрезмерного взбивания.
- Дайте тесту отдохнуть 5 мин – это сделает блины более нежными и воздушными.
- На хорошо разогретую сковороду, смазанную каплей растительного масла, выливайте небольшие порции теста.
- Жарьте на среднем огне, пока на поверхности не появятся пузырьки, затем переверните и доведите до готовности.
- В небольшой миске смешайте греческий йогурт, какао и подсластитель.
- Добавьте немного молока, чтобы получить кремообразную консистенцию.
- Готовые блины выложите на тарелку, сверху равномерно распределите шоколадный мусс и по желанию украсьте фруктами или дополнительной шоколадной крошкой.
Этот рецепт – идеальный баланс между вкусом и пользой. Шоколадные белки протеина не только подарят вам наслаждение, но и обеспечат организм необходимыми белками для активного начала дня.
Мы такое писали о том, как приготовить тыквенные блины.
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