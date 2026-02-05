ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
43
Время на прочтение
1 мин

Шоколадные кексы с овсянкой бананами и медом: рецепт полезной выпечки

Если хочется чего-то легкого, сладкого, тогда приготовьте вкусные, шоколадные кексы без муки, сахара и сливочного масла. Отличная идея на завтрак к кофе или чаю.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
192 ккал
Шоколадные кексы с овсянкой бананами и медом

Шоколадные кексы с овсянкой бананами и медом / © Credits

Готовятся на основе бананового пюре, с добавлением меда — это обеспечит выпечке сладость и приятный аромат.

Ингредиенты

овсяная мука
110 г
яйца куриные
1 шт.
банан
1 шт.
мед
1,5 ч. л.
какао
15 г
разрыхлитель
1 ч. л.
соль
щепотка

  1. Банан очистите, разрежьте на кусочки и разомните вилкой до состояния пюре.

  2. В миску вбейте яйца, добавьте банан, мед, перемешайте, затем всыпьте овсяную муку, просеянное какао, разрыхлитель, соль и еще раз все хорошо перемешайте.

  3. Разложите тесто по формочкам, заполняя их почти доверху.

  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут. Извлеките кексы из формочек и дайте полностью остыть.

Советы:

  • Вместо овсяной муки можно использовать овсяные хлопья, но их нужно измельчить в блендере или кофемолке.

Дата публикации
Количество просмотров
43
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie