Шоколадные кексы с овсянкой бананами и медом: рецепт полезной выпечки
Если хочется чего-то легкого, сладкого, тогда приготовьте вкусные, шоколадные кексы без муки, сахара и сливочного масла. Отличная идея на завтрак к кофе или чаю.
Готовятся на основе бананового пюре, с добавлением меда — это обеспечит выпечке сладость и приятный аромат.
Ингредиенты
- овсяная мука
- 110 г
- яйца куриные
- 1 шт.
- банан
- 1 шт.
- мед
- 1,5 ч. л.
- какао
- 15 г
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- соль
- щепотка
Банан очистите, разрежьте на кусочки и разомните вилкой до состояния пюре.
В миску вбейте яйца, добавьте банан, мед, перемешайте, затем всыпьте овсяную муку, просеянное какао, разрыхлитель, соль и еще раз все хорошо перемешайте.
Разложите тесто по формочкам, заполняя их почти доверху.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут. Извлеките кексы из формочек и дайте полностью остыть.
Советы:
Вместо овсяной муки можно использовать овсяные хлопья, но их нужно измельчить в блендере или кофемолке.