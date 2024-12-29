Шоколадные конфеты с арахисовой пастой: интересный рецепт сладостей

Если вы ищете простой, но незабываемо вкусный десерт, то шоколадные конфеты с арахисовой пастой станут вашим новым любимым рецептом.
На странице The Home Chef Momma поделились простым рецептом сладостей, с высоким содержанием белка, а это значит, что вы можете наслаждаться ими без лишних угрызений совести.
Ингредиенты
- Спелый банан
- 1 шт.
- Арахисовая паста
- 1 стакан
- Мед
- ¼ стакан
- Арахис
- ⅓ стакана
- Греческий йогурт
- ½ стакана
- Темный шоколад
- 280 г
Приготовление:
- В миске соедините банановое пюре, арахисовую пасту, мед, измельченный арахис и греческий йогурт. Хорошо размешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
- На противень, застеленный пергаментом, выложите ложкой смесь, сделав 8-10 небольших порций. Легко разровняйте каждую порцию, придавая им форму дисков.
- Поместите противень в морозильную камеру примерно на час, чтобы конфеты полностью застыли.
- Извлеките их из морозилки и осторожно полностью окуните в растопленный темный шоколад.
- Положите обратно на пергаментную бумагу.
- Поместите в морозильную камеру на несколько минут, пока шоколад не затвердеет.
Советы:
- Сохраняйте готовые шоколадные конфеты в морозильной камере. Это обеспечит их свежесть и приятную текстуру всякий раз, когда вы решите насладиться сладостями.
Эти шоколадные конфеты будут прекрасно смаковать для всей семьи, особенно если у вас есть дети, которые любят вкусности, но вы хотите дать им что-то натуральное и полезное. Также это отличная идея для тех, кто придерживается активного образа жизни и ищет белковые закуски.
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