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Шоколадные конфеты с арахисовой пастой: интересный рецепт сладостей

Шоколадные конфеты с арахисовой пастой: интересный рецепт сладостей

Шоколадные конфеты с арахисовой пастой / Фото: www.credits

Если вы ищете простой, но незабываемо вкусный десерт, то шоколадные конфеты с арахисовой пастой станут вашим новым любимым рецептом.

На странице The Home Chef Momma поделились простым рецептом сладостей, с высоким содержанием белка, а это значит, что вы можете наслаждаться ими без лишних угрызений совести.

Ингредиенты

Спелый банан
1 шт.
Арахисовая паста
1 стакан
Мед
¼ стакан
Арахис
⅓ стакана
Греческий йогурт
½ стакана
Темный шоколад
280 г

Приготовление:

  1. В миске соедините банановое пюре, арахисовую пасту, мед, измельченный арахис и греческий йогурт. Хорошо размешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
  2. На противень, застеленный пергаментом, выложите ложкой смесь, сделав 8-10 небольших порций. Легко разровняйте каждую порцию, придавая им форму дисков.
  3. Поместите противень в морозильную камеру примерно на час, чтобы конфеты полностью застыли.
  4. Извлеките их из морозилки и осторожно полностью окуните в растопленный темный шоколад.
  5. Положите обратно на пергаментную бумагу.
  6. Поместите в морозильную камеру на несколько минут, пока шоколад не затвердеет.

Советы:

  • Сохраняйте готовые шоколадные конфеты в морозильной камере. Это обеспечит их свежесть и приятную текстуру всякий раз, когда вы решите насладиться сладостями.

Эти шоколадные конфеты будут прекрасно смаковать для всей семьи, особенно если у вас есть дети, которые любят вкусности, но вы хотите дать им что-то натуральное и полезное. Также это отличная идея для тех, кто придерживается активного образа жизни и ищет белковые закуски.

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