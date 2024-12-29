Шоколадные конфеты с арахисовой пастой: интересный рецепт сладостей

Если вы ищете простой, но незабываемо вкусный десерт, то шоколадные конфеты с арахисовой пастой станут вашим новым любимым рецептом.

На странице The Home Chef Momma поделились простым рецептом сладостей, с высоким содержанием белка, а это значит, что вы можете наслаждаться ими без лишних угрызений совести.

Ингредиенты Спелый банан 1 шт. Арахисовая паста 1 стакан Мед ¼ стакан Арахис ⅓ стакана Греческий йогурт ½ стакана Темный шоколад 280 г

Приготовление:

В миске соедините банановое пюре, арахисовую пасту, мед, измельченный арахис и греческий йогурт. Хорошо размешайте все ингредиенты до получения однородной массы. На противень, застеленный пергаментом, выложите ложкой смесь, сделав 8-10 небольших порций. Легко разровняйте каждую порцию, придавая им форму дисков. Поместите противень в морозильную камеру примерно на час, чтобы конфеты полностью застыли. Извлеките их из морозилки и осторожно полностью окуните в растопленный темный шоколад. Положите обратно на пергаментную бумагу. Поместите в морозильную камеру на несколько минут, пока шоколад не затвердеет.

Советы:

Сохраняйте готовые шоколадные конфеты в морозильной камере. Это обеспечит их свежесть и приятную текстуру всякий раз, когда вы решите насладиться сладостями.

Эти шоколадные конфеты будут прекрасно смаковать для всей семьи, особенно если у вас есть дети, которые любят вкусности, но вы хотите дать им что-то натуральное и полезное. Также это отличная идея для тех, кто придерживается активного образа жизни и ищет белковые закуски.

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