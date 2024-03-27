Шоколадные конфеты с черникой: простой и быстрый рецепт

Врач Тим Тиутан поделился простым и полезным рецептом шоколадных конфет с черникой.

Ингредиенты Черный шоколад 1/2 стакана Черника 1/2 стакана Оливковое масло 1 ч.л Орехи по вкусу

Тим Тиутан использовал грецкий орех. Выбирайте по вкусу: миндаль, фисташки и кешью - также прекрасные варианты и полезны для здоровья.

Приготовление

Помойте чернику и просушите ее. Поместите масло с темным шоколадом и нагрейте в микроволновке в течение 30 секунд. Используйте ложку, чтобы оценить консистенцию (аккуратно, чтобы не перегреть шоколад), и снова поставьте еще на 30 секунд. Добавьте в шоколад чернику. Перемешайте. Используйте ложку и нанесите небольшие порции шоколада с черникой на пергаментную бумагу.

Быстро посыпьте измельченные орехи на каждую конфету. Заморозьте на 10 минут и наслаждайтесь.

Готово.

Эти ингредиенты имеют так много преимуществ для здоровья: антиоксиданты и противовоспалительные соединения. Однако всегда ешьте в меру.

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