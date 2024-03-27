Шоколадные конфеты с черникой: простой и быстрый рецепт

Приготовьте полезные и вкусные шоколадные конфеты с черникой.
Врач Тим Тиутан поделился простым и полезным рецептом шоколадных конфет с черникой.
Ингредиенты
- Черный шоколад
- 1/2 стакана
- Черника
- 1/2 стакана
- Оливковое масло
- 1 ч.л
- Орехи
- по вкусу
Тим Тиутан использовал грецкий орех. Выбирайте по вкусу: миндаль, фисташки и кешью - также прекрасные варианты и полезны для здоровья.
Приготовление
Помойте чернику и просушите ее. Поместите масло с темным шоколадом и нагрейте в микроволновке в течение 30 секунд. Используйте ложку, чтобы оценить консистенцию (аккуратно, чтобы не перегреть шоколад), и снова поставьте еще на 30 секунд. Добавьте в шоколад чернику. Перемешайте. Используйте ложку и нанесите небольшие порции шоколада с черникой на пергаментную бумагу.
Быстро посыпьте измельченные орехи на каждую конфету. Заморозьте на 10 минут и наслаждайтесь.
Готово.
Эти ингредиенты имеют так много преимуществ для здоровья: антиоксиданты и противовоспалительные соединения. Однако всегда ешьте в меру.
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