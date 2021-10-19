Шоколадные маффины без муки из микроволновки

Кухонная техника не только разнообразит домашнее меню, но и очень облегчает жизнь. Еще пару десятков лет назад мы пользовались микроволновыми печами лишь для разогрева пищи, сейчас же мы научились в них готовить.

Шоколадные маффины из микроволновки – это очень ароматно, невероятно вкусно, а главное, практически молниеносно. Общее время приготовления, учитывая замес и выпекание, займет не более 3 минут. За это время не успеет даже завариться чай, но десерт к нему будет уже готов.

Обратите внимание, в рецепте совершенно нет муки. И это не ошибка. Есть над чем задуматься тем, кто считает калории или придерживается безглютеновой диеты.

Ингредиенты:

2 столовые ложки порошка какао

2 столовые ложки сахара

1 столовая ложка сметаны

1 яйцо

0,25 чайной ложки разрыхлителя

растительное масло

Приготовление

Яйцо соединить со сметаной, всыпать порошок какао и сахар и хорошо взбить венчиком, после чего добавить разрыхлитель и быстро перемешать.

2 кружки или стакана, в которых будут выпекаться кексы, смазать изнутри растительным маслом, разлить в них тесто на треть общего объема и выпекать по 1 минуте при мощности 750-800 Вт.

На заметку

Готовые маффины при желании притрусите сахарной пудрой, залейте глазурью или карамелью

Сметану можно заменить кефиром, натуральным или фруктовым йогуртом.

Выпекая маффины впервые, внимательно следите за ними и проверьте уже через 30 секунд. Если микроволновка очень мощная, этого времени может оказаться достаточно. Если же вы выпекаете всю массу в одной форме, время выпекания увеличьте.



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