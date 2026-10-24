- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 177
- Время на прочтение
- 1 мин
Шоколадные привидения на Хэллоуин: рецепт интересного десерта из двух ингредиентов
Сладкие привидения из молочного шоколада — праздничное лакомство, для приготовления которого понадобятся всего два ингредиента, немного времени и хорошее настроение.
Хэллоуин — отличный повод немного «почаровать» на кухне и приготовить что-то особенное. Тыквы, паутинки, забавные монстрики и привидения — праздничные угощения могут быть не только вкусными, но и эффектными.
На странице Smachno ale ne duje рассказали о простом рецепте шоколадных привидений, которые легко приготовить дома без длинного списка ингредиентов.
Ингредиенты
молочный шоколад — 2 плитки
белый шоколад
Приготовление
Возьмите две плитки молочного шоколада и слегка подогрейте их в духовке, чтобы шоколад стал мягким, но не жидким.
Лопаткой или другим удобным инструментом распределите шоколад в один слой.
Отдельно растопите немного белого шоколада в микроволновке. Нагревайте по 10–15 секунд, каждый раз перемешивая, чтобы шоколад не перегрелся и не сгорел.
Белым растопленным шоколадом нарисуйте на молочном шоколаде призраков.
Поставьте в холодильник примерно на 60 минут, чтобы всё хорошо застыло.
Затем разделите шоколадку на кусочки, чтобы на каждом был призрак.
Шоколадные привидения станут милым дополнением к хелловинскому столу, а их приготовление можно превратить в весёлое занятие для всей семьи.