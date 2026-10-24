Шоколадные привидения на Хэллоуин: рецепт интересного десерта из двух ингредиентов

шоколадные призраки tiktok.com_@smachno.ale.ne.du

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Хэллоуин — отличный повод немного «почаровать» на кухне и приготовить что-то особенное. Тыквы, паутинки, забавные монстрики и привидения — праздничные угощения могут быть не только вкусными, но и эффектными.

На странице Smachno ale ne duje рассказали о простом рецепте шоколадных привидений, которые легко приготовить дома без длинного списка ингредиентов.

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Ингредиенты

молочный шоколад — 2 плитки

белый шоколад

Приготовление

Возьмите две плитки молочного шоколада и слегка подогрейте их в духовке, чтобы шоколад стал мягким, но не жидким. Лопаткой или другим удобным инструментом распределите шоколад в один слой. Отдельно растопите немного белого шоколада в микроволновке. Нагревайте по 10–15 секунд, каждый раз перемешивая, чтобы шоколад не перегрелся и не сгорел. Белым растопленным шоколадом нарисуйте на молочном шоколаде призраков. Поставьте в холодильник примерно на 60 минут, чтобы всё хорошо застыло. Затем разделите шоколадку на кусочки, чтобы на каждом был призрак.

Шоколадные привидения станут милым дополнением к хелловинскому столу, а их приготовление можно превратить в весёлое занятие для всей семьи.

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