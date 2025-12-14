- Дата публикации
-
Категория
Рецепты
- 116
- 1 мин
Шоколадный бисквит без яиц и молока: рецепт для тех, кто постится
Приготовьте простой, бюджетный бисквит без яиц, молока, сливочного масла и без использования миксера.
Бисквит внутри получается влажный, нежный с насыщенным шоколадным вкусом. При желании разрежьте его на три коржа и смажьте любым кремом, вареньем и украсьте шоколадной глазурью.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 200 г
- сахар
- 170 г
- какао-порошок
- 40 г
- сода пищевая
- 1 ч. л.
- соль
- щепотка
- ванильный сахар
- 10 г
- вода
- 220 мл
- растительное масло
- 70 мл
- уксус
- 1 ч. л.
Для сухой смеси, в миске соедините муку, сахар, какао-порошок, соду пищевую, соль, ванильный сахар и хорошо перемешайте.
В отдельной миске соедините воду, масло, уксус, перемешайте, всыпьте сухую смесь и еще раз перемешайте, оставьте на 10 минут.
Дно формы для запекания выстелите пергаментом и вылейте тесто в форму.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой. Дайте полностью остыть и извлеките из формы.
Советы:
По желанию посыпьте сахарной пудрой.