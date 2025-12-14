ТСН в социальных сетях

Рецепты
116
1 мин

Шоколадный бисквит без яиц и молока: рецепт для тех, кто постится

Приготовьте простой, бюджетный бисквит без яиц, молока, сливочного масла и без использования миксера.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
1 час. 15 мин.
260 ккал
Шоколадный бисквит без яиц и молока

Шоколадный бисквит без яиц и молока / © Credits

Бисквит внутри получается влажный, нежный с насыщенным шоколадным вкусом. При желании разрежьте его на три коржа и смажьте любым кремом, вареньем и украсьте шоколадной глазурью.

Ингредиенты

мука пшеничная
200 г
сахар
170 г
какао-порошок
40 г
сода пищевая
1 ч. л.
соль
щепотка
ванильный сахар
10 г
вода
220 мл
растительное масло
70 мл
уксус
1 ч. л.

  1. Для сухой смеси, в миске соедините муку, сахар, какао-порошок, соду пищевую, соль, ванильный сахар и хорошо перемешайте.

  2. В отдельной миске соедините воду, масло, уксус, перемешайте, всыпьте сухую смесь и еще раз перемешайте, оставьте на 10 минут.

  3. Дно формы для запекания выстелите пергаментом и вылейте тесто в форму.

  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой. Дайте полностью остыть и извлеките из формы.

Советы:

  • По желанию посыпьте сахарной пудрой.

