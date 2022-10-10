Шоколадный брауни: лучший рецепт

Рецепт шоколадного брауни - это то, что должно быть у всех, кто неравнодушен к сладкому и любит шоколад.
О том, что шоколад поднимает настроение, знают все. Этой осенью нам всем особенно важно любой ценой поднять свой боевой дух, поэтому, что бы ни происходило, самое время обзавестись рецептом и начать печь шоколадный брауни.
Ингредиенты
- сливочное масло - 200 г
- сахар - 150 г
- светло-коричневый сахар - 100 г
- какао-порошок - 120 г
- соль - половина ч. л.
- растворимый кофе - 1 ст. л.
- разрыхлите - половина ч. л.
- яйца - 2 шт.
- ванильный экстракт - 2 ч. л.
- мука - 100 г
- шоколад или шоколадная крошка - 100 г
- грецкие орехи по желанию
Приготовление:
Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите форму алюминиевой фольгой или пергаментной бумагой. Слегка смажьте сливочным маслом.
Растопите масло в кастрюле на среднем огне и доведите его до карамельного цвета, 5-10 минут. Следите, чтобы масло не подгорело.
В миску налейте подрумяненное масло и добавьте сахар, какао-порошок, солью, растворимый кофе и разрыхлитель. Перемешайте до однородности и дайте постоять 5 минут или пока смесь не остынет.
Добавьте яйца и ваниль и перемешайте, пока тесто не приобретет блеск.
Всыпьте муку и перемешайте. Добавьте кусочки шоколада и перемешайте до однородности.
Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте 20-25 минут, или пока верх не схватится и зубочистка не будет выходить чистой.
Можно подавать с мороженым или сливками.
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