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Шоколадный брауни: лучший рецепт

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1730
Время на прочтение
2 мин
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Шоколадный брауни: лучший рецепт

Фото: Credits

Рецепт шоколадного брауни - это то, что должно быть у всех, кто неравнодушен к сладкому и любит шоколад.

О том, что шоколад поднимает настроение, знают все. Этой осенью нам всем особенно важно любой ценой поднять свой боевой дух, поэтому, что бы ни происходило, самое время обзавестись рецептом и начать печь шоколадный брауни. 

Ингредиенты

  • сливочное масло - 200 г 
  • сахар - 150 г
  • светло-коричневый сахар - 100 г
  • какао-порошок - 120 г
  • соль - половина ч. л. 
  • растворимый кофе - 1 ст. л.
  • разрыхлите - половина ч. л. 
  • яйца - 2 шт. 
  • ванильный экстракт - 2 ч. л. 
  • мука - 100 г 
  • шоколад или шоколадная крошка - 100 г
  • грецкие орехи по желанию

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите форму алюминиевой фольгой или пергаментной бумагой. Слегка смажьте сливочным маслом.
Растопите масло в кастрюле на среднем огне и доведите его до карамельного цвета, 5-10 минут. Следите, чтобы масло не подгорело. 
В миску налейте подрумяненное масло и добавьте сахар, какао-порошок, солью, растворимый кофе и разрыхлитель. Перемешайте до однородности и дайте постоять 5 минут или пока смесь не остынет.
Добавьте яйца и ваниль и перемешайте, пока тесто не приобретет блеск.
Всыпьте муку и перемешайте. Добавьте кусочки шоколада и перемешайте до однородности.
Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте 20-25 минут, или пока верх не схватится и зубочистка не будет выходить чистой.
Можно подавать с мороженым или сливками. 

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