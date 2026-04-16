Шоколадный кекс с тыквой: рецепт простого и полезного десерта
Это полезный и простой в приготовлении десерт из доступных продуктов. Он придется по вкусу и детям и взрослым, даже тем, кто не очень любит тыкву.
Кекс получается мягким, влажным за счет тыквы и ароматным из-за ванильного сахара и апельсиновой цедры.
Ингредиенты
- тыква (мякоть)
- 160 г
- мука пшеничная
- 100 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сахар
- 80 г
- какао-порошок
- 2 ст. л.
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- растительное масло
- 3 ст. л.
- цедра апельсина
- 1 ч. л.
- ванильный сахар
- 10 г
- соль — щепотка; сахарная пудра.
Тыкву очистите, и натрите на мелкую терку.
Просейте в миску муку, какао-порошок и разрыхлитель.
Яйца, сахар взбейте миксером в пышную массу.
Добавьте тыкву, растительное масло, цедру апельсина, ванильный сахар, соль и аккуратно перемешайте лопаткой снизу-вверх.
Всыпьте сухую смесь и еще раз, перемешайте аккуратно лопаткой снизу вверх.
Дно формы для выпекания выстелите пергаментной бумагой, вылейте тесто равномерно в форму.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой.
Выньте из духовки, оставьте кекс на 5-7 минут, затем извлеките из формы и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Апельсиновую цедру можно заменить лимонной.