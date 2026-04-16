Шоколадный кекс с тыквой: рецепт простого и полезного десерта

Это полезный и простой в приготовлении десерт из доступных продуктов. Он придется по вкусу и детям и взрослым, даже тем, кто не очень любит тыкву.

Шоколадный кекс с тыквой

Шоколадный кекс с тыквой / © Credits

Кекс получается мягким, влажным за счет тыквы и ароматным из-за ванильного сахара и апельсиновой цедры.

Ингредиенты

тыква (мякоть)
160 г
мука пшеничная
100 г
яйца куриные
2 шт.
сахар
80 г
какао-порошок
2 ст. л.
разрыхлитель
1 ч. л.
растительное масло
3 ст. л.
цедра апельсина
1 ч. л.
ванильный сахар
10 г
соль — щепотка; сахарная пудра.
щепотка
сахарная пудра

  1. Тыкву очистите, и натрите на мелкую терку.

  2. Просейте в миску муку, какао-порошок и разрыхлитель.

  3. Яйца, сахар взбейте миксером в пышную массу.

  4. Добавьте тыкву, растительное масло, цедру апельсина, ванильный сахар, соль и аккуратно перемешайте лопаткой снизу-вверх.

  5. Всыпьте сухую смесь и еще раз, перемешайте аккуратно лопаткой снизу вверх.

  6. Дно формы для выпекания выстелите пергаментной бумагой, вылейте тесто равномерно в форму.

  7. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой.

  8. Выньте из духовки, оставьте кекс на 5-7 минут, затем извлеките из формы и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Апельсиновую цедру можно заменить лимонной.

