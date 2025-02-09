Шоколадный кекс в микроволновке: вкусный десерт за пять минут

Выпечка в микроволновке – это всегда быстро и вкусно. Замешивание теста и выпечка не займут у вас больше 5 минут.
Кекс выпекается прямо в чашке порционно, в которой и удобно подать. Десерт получается пористым, слегка влажным, в меру сладким, с шоколадным ароматом и вкусом.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 2 ст. л.
- яйцо куриное
- 1 шт.
- молоко
- 2 ст.л.
- сахар
- 1,5 ст.л.
- разрыхлитель
- 0,5 ч.л.
- какао – порошок
- 1 ч. л.
- растительное масло
- 1 ст.л.
- ванильный сахар
- 0,5 ч.л.
- соль
- щепотка
- вишня замороженная
- 7 шт.
- Вишни без косточек разморозьте.
- В миске соедините яйцо, молоко, сахар, растительное масло, ванильный сахар, соль и перемешайте.
- Всыпьте пшеничную муку, просеянную с разрыхлителем, какао-порошок и хорошо перемешайте. Добавьте вишни и еще раз перемешайте.
- Выложите тесто в кружку и отправьте в микроволновку на три минуты при мощности 800 Вт.
Советы:
- Вишню используйте по желанию.
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