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Шоколадный кекс в микроволновке: вкусный десерт за пять минут

Время готовки
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
326 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
616
Время на прочтение
1 мин
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Шоколадный кекс в микроволновке: вкусный десерт за пять минут

Шоколадный кекс в микроволновке / Фото: Credits

Выпечка в микроволновке – это всегда быстро и вкусно. Замешивание теста и выпечка не займут у вас больше 5 минут.

Кекс выпекается прямо в чашке порционно, в которой и удобно подать. Десерт получается пористым, слегка влажным, в меру сладким, с шоколадным ароматом и вкусом.

Ингредиенты

мука пшеничная
2 ст. л.
яйцо куриное
1 шт.
молоко
2 ст.л.
сахар
1,5 ст.л.
разрыхлитель
0,5 ч.л.
какао – порошок
1 ч. л.
растительное масло
1 ст.л.
ванильный сахар
0,5 ч.л.
соль
щепотка
вишня замороженная
7 шт.
  1. Вишни без косточек разморозьте.
  2. В миске соедините яйцо, молоко, сахар, растительное масло, ванильный сахар, соль и перемешайте.
  3. Всыпьте пшеничную муку, просеянную с разрыхлителем, какао-порошок и хорошо перемешайте. Добавьте вишни и еще раз перемешайте.
  4. Выложите тесто в кружку и отправьте в микроволновку на три минуты при мощности 800 Вт.

Советы:

  • Вишню используйте по желанию.

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