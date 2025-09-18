ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
80
Время на прочтение
1 мин

Шоколадный мусс без сахара: рецепт десерта из четырех ингредиентов

Шоколадный мусс — классика французской кухни, которую обожают во всем мире. Его нежная текстура, глубокий вкус какао и легкость делают этот десерт фаворитом на любом столе.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
2 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
310 ккал
Шоколадный мусс без сахара

Шоколадный мусс без сахара / © Credits

Однако знали ли вы, что любимое лакомство можно приготовить в веганской версии — без яиц, сливок и даже без рафинированного сахара. Фудблогер и автор страницы ameliezen предложила рецепт, который уже покорил ее подписчиков: мусс только из четырех ингредиентов, богатый растительными жирами и натуральными подсластителями.

Ингредиенты

Кокосовые сливки
250 г
Какао-порошок без сахара
25 г
Сироп агавы или кленовый сироп
30-40 г
Миндальное или другое ореховое масло
60 г

Приготовление

  1. В большой миске смешайте все ингредиенты.

  2. Взбивайте массу венчиком или миксером на средней скорости до пышности.

  3. Распределите мусс в порционные креманки или одну большую стеклянную посуду.

  4. Поставьте в холодильник минимум на 2 часа, чтобы десерт «схватился» и приобрел правильную структуру.

Подача

Перед подачей можно украсить мусс:

  • свежими ягодами, например, малиной, клубникой или черникой,

  • стружкой черного шоколада,

  • орехами или кокосовой стружкой.

Этот десерт прекрасно подходит как самостоятельно, так и в паре с чашечкой кофе или травяного чая.

Сегодня в мире активно набирают популярность сладости без молочных продуктов и рафинированного сахара. Это не только дань моде, но и шаг навстречу здоровью. Ведь веганские десерты часто содержат больше клетчатки и «правильных» жиров, а главное — позволяют чувствовать себя легко даже после сладкого перекуса.

Если вы ищете баланс между удовольствием и заботой о теле — этот шоколадный мусс станет настоящей кулинарной находкой.

Дата публикации
Количество просмотров
80
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie