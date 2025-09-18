Шоколадный мусс без сахара: рецепт десерта из четырех ингредиентов

Шоколадный мусс без сахара / © Credits

Однако знали ли вы, что любимое лакомство можно приготовить в веганской версии — без яиц, сливок и даже без рафинированного сахара. Фудблогер и автор страницы ameliezen предложила рецепт, который уже покорил ее подписчиков: мусс только из четырех ингредиентов, богатый растительными жирами и натуральными подсластителями.

Ингредиенты Кокосовые сливки 250 г Какао-порошок без сахара 25 г Сироп агавы или кленовый сироп 30-40 г Миндальное или другое ореховое масло 60 г

Приготовление

В большой миске смешайте все ингредиенты. Взбивайте массу венчиком или миксером на средней скорости до пышности. Распределите мусс в порционные креманки или одну большую стеклянную посуду. Поставьте в холодильник минимум на 2 часа, чтобы десерт «схватился» и приобрел правильную структуру.

Подача

Перед подачей можно украсить мусс:

свежими ягодами, например, малиной, клубникой или черникой,

стружкой черного шоколада,

орехами или кокосовой стружкой.

Этот десерт прекрасно подходит как самостоятельно, так и в паре с чашечкой кофе или травяного чая.

Сегодня в мире активно набирают популярность сладости без молочных продуктов и рафинированного сахара. Это не только дань моде, но и шаг навстречу здоровью. Ведь веганские десерты часто содержат больше клетчатки и «правильных» жиров, а главное — позволяют чувствовать себя легко даже после сладкого перекуса.

Если вы ищете баланс между удовольствием и заботой о теле — этот шоколадный мусс станет настоящей кулинарной находкой.