Шоколадный пирог на кефире: рецепт бисквита, который всегда получается

Шоколадный пирог на кефире в духовке – нежный бисквит, который всегда получается. Он может стать самостоятельным десертом или основой для торта.

В его состав входят обычные ингредиенты: кефир, какао, мука, яйца и сода. Пирог получается пористым, воздушным и влажным внутри.

Ингредиенты

мука – 250 г

кефир – 250 мл

яйца – 3 шт.

сахар – 200 г

какао – 3 ст. л.

сода – 1 ч. л.

разрыхлитель – 0,5 ч. л.

растительное масло – 50 г

сливочное масло – 50 г

соль – щепотка.

Приготовление

В глубокой миске соедините кефир и соду, накройте, оставьте на пять минут.

В отдельную миску вбейте яйца, добавьте сахар, соль и взбейте до увеличения в объеме.

В сухую посуду просейте муку, добавьте какао, разрыхлитель. Перемешайте ложкой до однородного цвета.

Соедините все ингредиенты, добавьте растительное и растопленное сливочное масло. Тщательно перемешайте, но недолго.

Форму застелите пергаментом. Выложите тесто в форму, разровняйте поверхность лопаткой. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Проверяйте готовность шпажкой, она должна выходить сухой. Готовый пирог достаньте из духовки, дайте остыть до десяти минут и выложите на решетку до полного остывания.

Советы

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Пирог можно посыпать сахарной пудрой.

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