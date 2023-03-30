Шоколадный пирог на кефире: рецепт бисквита, который всегда получается

Шоколадный пирог на кефире в духовке – нежный бисквит, который всегда получается. Он может стать самостоятельным десертом или основой для торта.
В его состав входят обычные ингредиенты: кефир, какао, мука, яйца и сода. Пирог получается пористым, воздушным и влажным внутри.
Ингредиенты
- мука – 250 г
- кефир – 250 мл
- яйца – 3 шт.
- сахар – 200 г
- какао – 3 ст. л.
- сода – 1 ч. л.
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- растительное масло – 50 г
- сливочное масло – 50 г
- соль – щепотка.
Приготовление
В глубокой миске соедините кефир и соду, накройте, оставьте на пять минут.
В отдельную миску вбейте яйца, добавьте сахар, соль и взбейте до увеличения в объеме.
В сухую посуду просейте муку, добавьте какао, разрыхлитель. Перемешайте ложкой до однородного цвета.
Соедините все ингредиенты, добавьте растительное и растопленное сливочное масло. Тщательно перемешайте, но недолго.
Форму застелите пергаментом. Выложите тесто в форму, разровняйте поверхность лопаткой. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Проверяйте готовность шпажкой, она должна выходить сухой. Готовый пирог достаньте из духовки, дайте остыть до десяти минут и выложите на решетку до полного остывания.
Советы
- Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
- Пирог можно посыпать сахарной пудрой.
Читайте также:
- Шоколадная колбаса: рецепт без яиц и алкоголя от шеф-повара из Милана
- Вишневый пирог: классический рецепт
- Классический яблочный пирог: простой рецепт