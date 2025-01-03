Шоколадный пирог: рецепт вкусной выпечки

Это мега шоколадный, простой и вкусный бисквит, который можно назвать тортом, ведь это настоящая находка для тех, кто хочет порадовать себя или удивить близких.

На странице eat_tastyyy поделились рецептом, который понравится всем ценителям шоколада.

Ингредиенты

Для бисквита:

Яйца 3 шт.

Сахар 200 г

Сливочное масло 100 г

Молоко 100 мл

Мука 150 г

Какао 2 ст. л

Разрыхлитель 10 г

Для пропитки:

Молоко 1 стакан

Какао 2 ст. л

Для глазури:

Молочный шоколад 150 г

Сливки 200 мл

Орешки

Приготовление

Взбейте яйца с сахаром до получения пышной однородной массы. В яичную массу аккуратно добавьте молоко и растопленное сливочное масло. Еще раз тщательно взбейте смесь. В отдельной миске смешайте муку, какао и разрыхлитель. Постепенно добавляйте эту сухую смесь в жидкую массу, взбивая до однородности. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом или застелите пергаментом. Вылейте тесто в форму. Выпекайте бисквит в разогретой до 180˚С духовке в течение 30-40 минут. Проверяйте готовность зубочисткой: если она получается сухой, бисквит готов. В небольшой емкости подогрейте молоко, добавьте какао и тщательно перемешайте, чтобы образовалась однородная жидкость. Когда бисквит слегка охладится, полейте его приготовленным молочным сиропом. Это сделает ваш пирог еще более сочным и насыщенным. В кастрюле подогрейте сливки, но не доводите до кипения. Добавьте к горячим сливкам молочный шоколад и перемешивайте до полного растворения. У вас должна получиться блестящая глазурь. Полейте глазурью бисквит, равномерно распределяя ее по всей поверхности. Посыпьте сверху измельченными орешками — это придаст приятный хруст и сделает ваш пирог более аппетитным. Отправьте пирог в холодильник на час, чтобы глазурь застыла.

#бисквит #выпечка #брауни #шоколадныйпирог #рецепт #фудблог #топ #рек #food ♬ Золотая осень — Богдан Сташков @eat_tastyyy Мега шоколадный, мега простой и мега вкусный шоколадный бисквит/торт/пирог называйте как хотите, но это сууупер вкусно Для бисквита: — 3 яйца; – 200 г сахара; — 100 г растопленного сливочного масла; – 100 мл молока; — 150 г муки; – 2 ст л какао; — 10 г разрыхлителя; Для пропитки: – стакан горячего молока; — 2 ст л несквики или какао; Для глазури: – 150 г молочного шоколада; — 200 мл жирных сливок; — измельченные орешки; Яйца взбить с сахаром, добавить молоко и растопленное масло, взбить. Отдельно смешать сухие ингредиенты, добавить в массу, взбить. Форму смазать маслом, вылить тесто и выпекать в разогретой духовке 30-40 мин при 180°. (готовность проверять зубочисткой). для пропитки подогреть молоко, добавить несквик, хорошо перемешать и залить уже чуть теплый бисквит. для глазури подогреть сливки, но не до кипения, добавить шоколад и хорошо перемешать до однородности. Залить глазурью бисквит, посыпать орешками. Отправить в холодильник на час. #шоколадныйторт

Готовый пирог нарежьте на порционные кусочки и подавайте с чашкой горячего чая, кофе или молока. Попробуйте приготовить этот шоколадный пирог и наслаждайтесь его непревзойденным вкусом вместе с близкими.

Мы также писали о том, как приготовить классический пирог "Зебра".

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