Шоколадный пирог: рецепт вкусной выпечки

Это мега шоколадный, простой и вкусный бисквит, который можно назвать тортом, ведь это настоящая находка для тех, кто хочет порадовать себя или удивить близких.
На странице eat_tastyyy поделились рецептом, который понравится всем ценителям шоколада.
Ингредиенты
Для бисквита:
- Яйца 3 шт.
- Сахар 200 г
- Сливочное масло 100 г
- Молоко 100 мл
- Мука 150 г
- Какао 2 ст. л
- Разрыхлитель 10 г
Для пропитки:
- Молоко 1 стакан
- Какао 2 ст. л
Для глазури:
- Молочный шоколад 150 г
- Сливки 200 мл
- Орешки
Приготовление
- Взбейте яйца с сахаром до получения пышной однородной массы.
- В яичную массу аккуратно добавьте молоко и растопленное сливочное масло. Еще раз тщательно взбейте смесь.
- В отдельной миске смешайте муку, какао и разрыхлитель. Постепенно добавляйте эту сухую смесь в жидкую массу, взбивая до однородности.
- Форму для выпечки смажьте сливочным маслом или застелите пергаментом. Вылейте тесто в форму.
- Выпекайте бисквит в разогретой до 180˚С духовке в течение 30-40 минут. Проверяйте готовность зубочисткой: если она получается сухой, бисквит готов.
- В небольшой емкости подогрейте молоко, добавьте какао и тщательно перемешайте, чтобы образовалась однородная жидкость.
- Когда бисквит слегка охладится, полейте его приготовленным молочным сиропом. Это сделает ваш пирог еще более сочным и насыщенным.
- В кастрюле подогрейте сливки, но не доводите до кипения.
- Добавьте к горячим сливкам молочный шоколад и перемешивайте до полного растворения. У вас должна получиться блестящая глазурь.
- Полейте глазурью бисквит, равномерно распределяя ее по всей поверхности.
- Посыпьте сверху измельченными орешками — это придаст приятный хруст и сделает ваш пирог более аппетитным.
- Отправьте пирог в холодильник на час, чтобы глазурь застыла.
@eat_tastyyy Мега шоколадный, мега простой и мега вкусный шоколадный бисквит/торт/пирог называйте как хотите, но это сууупер вкусно Для бисквита: — 3 яйца; – 200 г сахара; — 100 г растопленного сливочного масла; – 100 мл молока; — 150 г муки; – 2 ст л какао; — 10 г разрыхлителя; Для пропитки: – стакан горячего молока; — 2 ст л несквики или какао; Для глазури: – 150 г молочного шоколада; — 200 мл жирных сливок; — измельченные орешки; Яйца взбить с сахаром, добавить молоко и растопленное масло, взбить. Отдельно смешать сухие ингредиенты, добавить в массу, взбить. Форму смазать маслом, вылить тесто и выпекать в разогретой духовке 30-40 мин при 180°. (готовность проверять зубочисткой). для пропитки подогреть молоко, добавить несквик, хорошо перемешать и залить уже чуть теплый бисквит. для глазури подогреть сливки, но не до кипения, добавить шоколад и хорошо перемешать до однородности. Залить глазурью бисквит, посыпать орешками. Отправить в холодильник на час. #шоколадныйторт #бисквит #выпечка #брауни #шоколадныйпирог #рецепт #фудблог #топ #рек #food ♬ Золотая осень — Богдан Сташков
Готовый пирог нарежьте на порционные кусочки и подавайте с чашкой горячего чая, кофе или молока. Попробуйте приготовить этот шоколадный пирог и наслаждайтесь его непревзойденным вкусом вместе с близкими.
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