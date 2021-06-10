Шоколадный пирог с творожным кремом и вишней

Начинается сезон вишен - любимой начинки для пирогов, тортов и вареников.

Сегодняшний рецепт шоколадного пирога с творожным кремом и вишней удачно сочетает в себе разные вкусы и не требует длительного приготовления, потому что выпекается вместе с начинкой.

Ингредиенты:

400 г вишни

300 г творога

150 г муки

150 г сахара

120 г сливочного масла

100 г шоколада

4 яйца

1 пакет ванильного сахара

1 чайная ложка разрыхлителя

щепотка соли

Приготовление

Сливочное масло и шоколад поместить в сотейник и растопить на водяной бане, помешивая, до получения однородной массы.

2 яйца и 50 г сахара взбить с добавлением ванильного сахара и соли, ввести остывший шоколад, всыпать просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно вымешать.

Творог растереть с оставшимся сахаром и яйцами и слегка взбить миксером до получения кремообразной структуры.

Вишню вымыть, обсушить и удалить косточки.

В смазанную сливочным маслом форму выложить треть шоколадного теста, разровнять, вылить на него половину творожной массы и разложить половину нормы подготовленной вишни. Затем снова треть теста, оставшийся творожный крем и вишню. Последним слоем должен быть остаток шоколадного теста.

Выпекать около 45 минут при 180°С.

Готовому пирогу дать остыть, не вынимая его из формы, и только потом разрезать.

На заметку

Для приготовления шоколадного пирога можно использовать малину, смородину, чернику или ягодный микс.

Последний слой теста будет сложно равномерно распределить, поэтому следует деревянной шпажкой или ножом нанести произвольный рисунок по поверхности, слегка смешивая верхние слои и достигая мраморного эффекта.

Поверхность готового пирога при желании можно залить глазурью.

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