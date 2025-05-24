Шоколадный рулет с творогом и вишнями: рецепт из блинного теста / © Credits

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Этот десерт — не только красота на тарелке, но и настоящие гастрономические объятия. Рецепт, о котором рассказали на странице mil_alexx_pp, идеально подойдет для завтрака, обеда или элегантного десерта к чаепитию с подругами.

Ингредиенты

Для шоколадных блинчиков

Теплое молоко 330 мл

Пшеничная мука 135 г

Какао (25 г

Яйца 2 шт.

Сливочное масло (растопить) 20 г

Сахар 20 г

Ванильный сахар 5 г

Соль

Для начинки

Замороженные или свежие вишни без косточки 300 г

Сахар 2 ст. л

Кукурузный крахмал 2 ст. л

Кисломолочный творог 250 г

Сливочный творог (маскарпоне или Филадельфия) 100 г

Сахар 2 ст. л

Приготовление

Шаг 1: приготовьте шоколадные блины

В миске взбейте яйца, добавьте оба вида сахара и щепотку соли. Влейте половину теплого молока. Затем постепенно добавьте муку, какао — постоянно помешивайте венчиком, чтобы избежать комочков. Добавьте растопленное масло и остатки молока, тщательно вымешайте. Тесто должно быть однородным и гладким. Жарьте блины на антипригарной сковороде без масла: по 1.5–2 мин с одной стороны и еще 15–30 сек — с другой. Блинчики получаются эластичные и не рвутся. Если тесто кажется слишком густым — добавьте еще немного молока. Если слишком редкое — щепотку муки.

Шаг 2: приготовьте вишневую начинку

В небольшой кастрюльке смешайте вишни, сахар и крахмал. На медленном огне постоянно помешивая доведите до загустения. Вишни должны пустить сок, а смесь — превратиться в густую ягодную массу. Остудите полностью.

Шаг 3: сделайте творожный крем

В блендере соедините кисломолочный творог, сливочный творог и сахар. Взбейте до пастообразной текстуры — крем должен быть нежным, без крупинок.

Шаг 4: формирование рулета

Выложите 5-6 блинов нахлестом в два ряда на пищевую пленку или пергамент. Смажьте каждый блинчик тонким слоем творожного крема. По центру выложите вишневую начинку в ряд. С помощью пленки аккуратно сверните блины в плотный рулет. Оберните рулет полностью в пленку и поставьте в холодильник как минимум на час, а лучше на ночь.

Перед нарезанием удерживайте рулет 10 мин в морозилке.

Как подавать шоколадный рулет

Нарежьте ломтиками толщиной 1.5–2 см.

Добавьте немного взбитых сливок или шарик мороженого

Украсьте листочком мяты, пудрой или кусочками шоколада

Попробуйте приготовить этот десерт и, возможно, он станет вашей любимой семейной сладостью.