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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
127
Время на прочтение
2 мин

Шоколадный рулет с творогом и вишнями: рецепт из блинного теста

Если за окном уютно шелестит дождь, а душа просит чего-нибудь вкусного и сладкого — самое время приготовить шоколадный блинный рулет с сыром и вишнями.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Шоколадный рулет с творогом и вишнями: рецепт из блинного теста

Шоколадный рулет с творогом и вишнями: рецепт из блинного теста / © Credits

Этот десерт — не только красота на тарелке, но и настоящие гастрономические объятия. Рецепт, о котором рассказали на странице mil_alexx_pp, идеально подойдет для завтрака, обеда или элегантного десерта к чаепитию с подругами.

Ингредиенты

Для шоколадных блинчиков

  • Теплое молоко 330 мл

  • Пшеничная мука 135 г

  • Какао (25 г

  • Яйца 2 шт.

  • Сливочное масло (растопить) 20 г

  • Сахар 20 г

  • Ванильный сахар 5 г

  • Соль

Для начинки

  • Замороженные или свежие вишни без косточки 300 г

  • Сахар 2 ст. л

  • Кукурузный крахмал 2 ст. л

  • Кисломолочный творог 250 г

  • Сливочный творог (маскарпоне или Филадельфия) 100 г

  • Сахар 2 ст. л

Приготовление

Шаг 1: приготовьте шоколадные блины

  1. В миске взбейте яйца, добавьте оба вида сахара и щепотку соли.

  2. Влейте половину теплого молока. Затем постепенно добавьте муку, какао — постоянно помешивайте венчиком, чтобы избежать комочков.

  3. Добавьте растопленное масло и остатки молока, тщательно вымешайте. Тесто должно быть однородным и гладким.

  4. Жарьте блины на антипригарной сковороде без масла: по 1.5–2 мин с одной стороны и еще 15–30 сек — с другой. Блинчики получаются эластичные и не рвутся. Если тесто кажется слишком густым — добавьте еще немного молока. Если слишком редкое — щепотку муки.

Шаг 2: приготовьте вишневую начинку

  1. В небольшой кастрюльке смешайте вишни, сахар и крахмал.

  2. На медленном огне постоянно помешивая доведите до загустения. Вишни должны пустить сок, а смесь — превратиться в густую ягодную массу. Остудите полностью.

Шаг 3: сделайте творожный крем

  1. В блендере соедините кисломолочный творог, сливочный творог и сахар.

  2. Взбейте до пастообразной текстуры — крем должен быть нежным, без крупинок.

Шаг 4: формирование рулета

  1. Выложите 5-6 блинов нахлестом в два ряда на пищевую пленку или пергамент.

  2. Смажьте каждый блинчик тонким слоем творожного крема.

  3. По центру выложите вишневую начинку в ряд.

  4. С помощью пленки аккуратно сверните блины в плотный рулет.

  5. Оберните рулет полностью в пленку и поставьте в холодильник как минимум на час, а лучше на ночь.
    Перед нарезанием удерживайте рулет 10 мин в морозилке.

Как подавать шоколадный рулет

  • Нарежьте ломтиками толщиной 1.5–2 см.

  • Добавьте немного взбитых сливок или шарик мороженого

  • Украсьте листочком мяты, пудрой или кусочками шоколада

Попробуйте приготовить этот десерт и, возможно, он станет вашей любимой семейной сладостью.

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