Шоколадный торт из печенья: рецепт десерта без выпечки / © Credits

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Автор рецепта — фудблогер Fatma Gül — поделилась чрезвычайно простым рецептом шоколадного торта, не требующего выпечки. Это настоящее спасение для тех, кто хочет приготовить что-нибудь вкусное и изысканное без духовки и лишних усилий.

Ингредиенты Печенье 2,5 упаковки Сливки 2 упаковки Молочный или темный шоколад 400г

Приготовление

Измельчите печенье руками или с помощью скалки. Оно не должно быть слишком мелким, идеально — небольшие кусочки, которые образуют приятную текстуру в торте. Налейте сливки в кастрюлю с толстым дном и доведите до кипения. Как только появятся первые пузырьки — снимайте с огня. Добавьте сломанный шоколад и перемешивайте до полного растворения — должен получиться блестящий, однородный ганаш. Если вы используете шоколад с высоким содержанием какао, можно добавить немного сахара или ложку меда для более сладкого вкуса. В большой миске соедините измельченное печенье с горячим шоколадным кремом. Осторожно перемешайте, чтобы каждый кусочек печенья был покрыт шоколадом. Застелите прямоугольную или круглую форму пищевой пленкой. Переложите массу в форму, хорошо утрамбуйте ложкой или лопаткой, чтобы торт был плотным и держал форму. Накройте торт пленкой и поставьте в морозильную камеру не менее 3-4 часов. Если есть время — оставьте на всю ночь.

Шоколадный торт из печенья без выпечки — это отличное сочетание простоты и изысканного вкуса. Только три ингредиента, минимум усилий и у вас есть десерт, который способен украсить любой праздник или стать сладким утешением после долгого дня.