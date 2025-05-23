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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
265
Время на прочтение
2 мин

Шоколадный торт из печенья: рецепт десерта без выпечки

Только три ингредиента — и перед вами нежный, сливочный, шоколадный вкус, который покорит сердце каждого.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
3 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
435 ккал
Шоколадный торт из печенья: рецепт десерта без выпечки

Шоколадный торт из печенья: рецепт десерта без выпечки / © Credits

Автор рецепта — фудблогер Fatma Gül — поделилась чрезвычайно простым рецептом шоколадного торта, не требующего выпечки. Это настоящее спасение для тех, кто хочет приготовить что-нибудь вкусное и изысканное без духовки и лишних усилий.

Ингредиенты

Печенье
2,5 упаковки
Сливки
2 упаковки
Молочный или темный шоколад
400г

Приготовление

  1. Измельчите печенье руками или с помощью скалки. Оно не должно быть слишком мелким, идеально — небольшие кусочки, которые образуют приятную текстуру в торте.

  2. Налейте сливки в кастрюлю с толстым дном и доведите до кипения. Как только появятся первые пузырьки — снимайте с огня. Добавьте сломанный шоколад и перемешивайте до полного растворения — должен получиться блестящий, однородный ганаш.

  3. Если вы используете шоколад с высоким содержанием какао, можно добавить немного сахара или ложку меда для более сладкого вкуса.

  4. В большой миске соедините измельченное печенье с горячим шоколадным кремом. Осторожно перемешайте, чтобы каждый кусочек печенья был покрыт шоколадом.

  5. Застелите прямоугольную или круглую форму пищевой пленкой. Переложите массу в форму, хорошо утрамбуйте ложкой или лопаткой, чтобы торт был плотным и держал форму.

  6. Накройте торт пленкой и поставьте в морозильную камеру не менее 3-4 часов. Если есть время — оставьте на всю ночь.

Шоколадный торт из печенья без выпечки — это отличное сочетание простоты и изысканного вкуса. Только три ингредиента, минимум усилий и у вас есть десерт, который способен украсить любой праздник или стать сладким утешением после долгого дня.

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