ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
393
Время на прочтение
2 мин

Шоколадный торт: рецепт десерта, перед которым невозможно устоять

Шоколадный торт — это классика, которая никогда не выходит из моды, но иногда хочется чего-то особенного, нежного и невероятно ароматного. Этот десерт именно такой.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Шоколадный торт

Шоколадный торт / © Credits

Секрет этого торта — спелый банан в тесте, который добавляет естественной сладости и делает структуру еще более сочной. Если у вас остался только один банан, который уже не хочется есть свежим, самое время превратить его в кулинарный шедевр, а как его приготовить рассказали на странице Baked by Laora.

Ингредиенты

Для бисквита

  • Мука 175 г

  • Какао-порошок 50 г

  • Сахар белый 125 г

  • Сахар коричневый 65 г

  • Яйца 2 шт.

  • Обезжиренные сливки 180 г

  • Сливочное масло 150 г

  • Масло растительное 30 г

  • Разрыхлитель 13 г

  • Соль ⅓ ч. л

  • Кипяток 75 мл

  • Банан спелый 1 шт.

Для крема

  • Сливочное масло 400 г

  • Растопленный шоколад 200 г

  • Сахарная пудра 100 г

Приготовление

  1. Яйца смешайте с двумя видами сахара и взбивайте венчиком 2-3 мин.

  2. Влейте растопленное масло и растительное, перемешайте до однородности.

  3. Добавьте хорошо размятый банан и сливки, снова взбейте.

  4. В отдельной миске просейте муку, какао, разрыхлитель и соль. Осторожно вмешайте их в жидкую массу.

  5. Влейте горячую воду, быстро перемешайте, тесто станет жидковатым — это нормально.

  6. Духовку разогрейте до 180°C. Форму застелите пергаментом, вылейте тесто и выпекайте примерно 50 мин. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

  7. Масло взбейте миксером 6-7 мин до пышности. Добавьте растопленный шоколад и пудру, взбивайте дальше до однородности.

  8. Остывший бисквит разрежьте пополам или оставьте целым, на ваш вкус. Щедро смажьте кремом, украсьте шоколадной стружкой или ягодами.

Советы

  • Если нет сливок, их можно заменить кефиром или йогуртом.

  • Для более насыщенного вкуса используйте шоколад с содержанием какао от 70%.

  • Торт можно подать даже без крема, просто присыпав сахарной пудрой или полив ганашем.

Шоколадный торт с секретным ингредиентом — бананом — это не просто десерт, а настоящее наслаждение для души. Он сочетает глубокий вкус какао, нежную текстуру и легкий фруктовый оттенок, благодаря чему получается особенно ароматным и влажным. Такой торт станет украшением праздничного стола, а главное, он доказывает, что иногда простые ингредиенты способны творить кулинарные чудеса.

Дата публикации
Количество просмотров
393
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie