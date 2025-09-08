Шоколадный торт: рецепт десерта, перед которым невозможно устоять

Шоколадный торт / © Credits

Секрет этого торта — спелый банан в тесте, который добавляет естественной сладости и делает структуру еще более сочной. Если у вас остался только один банан, который уже не хочется есть свежим, самое время превратить его в кулинарный шедевр, а как его приготовить рассказали на странице Baked by Laora.

Ингредиенты

Для бисквита

Мука 175 г

Какао-порошок 50 г

Сахар белый 125 г

Сахар коричневый 65 г

Яйца 2 шт.

Обезжиренные сливки 180 г

Сливочное масло 150 г

Масло растительное 30 г

Разрыхлитель 13 г

Соль ⅓ ч. л

Кипяток 75 мл

Банан спелый 1 шт.

Для крема

Сливочное масло 400 г

Растопленный шоколад 200 г

Сахарная пудра 100 г

Приготовление

Яйца смешайте с двумя видами сахара и взбивайте венчиком 2-3 мин. Влейте растопленное масло и растительное, перемешайте до однородности. Добавьте хорошо размятый банан и сливки, снова взбейте. В отдельной миске просейте муку, какао, разрыхлитель и соль. Осторожно вмешайте их в жидкую массу. Влейте горячую воду, быстро перемешайте, тесто станет жидковатым — это нормально. Духовку разогрейте до 180°C. Форму застелите пергаментом, вылейте тесто и выпекайте примерно 50 мин. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Масло взбейте миксером 6-7 мин до пышности. Добавьте растопленный шоколад и пудру, взбивайте дальше до однородности. Остывший бисквит разрежьте пополам или оставьте целым, на ваш вкус. Щедро смажьте кремом, украсьте шоколадной стружкой или ягодами.

Советы

Если нет сливок, их можно заменить кефиром или йогуртом.

Для более насыщенного вкуса используйте шоколад с содержанием какао от 70%.

Торт можно подать даже без крема, просто присыпав сахарной пудрой или полив ганашем.

Шоколадный торт с секретным ингредиентом — бананом — это не просто десерт, а настоящее наслаждение для души. Он сочетает глубокий вкус какао, нежную текстуру и легкий фруктовый оттенок, благодаря чему получается особенно ароматным и влажным. Такой торт станет украшением праздничного стола, а главное, он доказывает, что иногда простые ингредиенты способны творить кулинарные чудеса.