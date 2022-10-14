Шоколадный торт с соленой карамелью: рецепт модного десерта

Десерты с соленой карамелью вошли в нашу жизнь относительно недавно и с тех пор остаются на пике популярности.
Сочетание сладкого и соленого нравится не всем, но все равно поклонников у него достаточно. Чтобы побаловать себя модным десертом с соленой карамелью вам не обязательно идти в кафе, ее можно приготовить и дома.
Ингредиенты
- мука - 2 ст.
- светло-коричневый сахар - 1 ст.
- сахарный песок - 1 ст.
- какао-порошок - три четверти ст.
- разрыхлитель - 1 ч. л
- сод - 2 ч. л
- соль - 1 ч. л
- молоко - 1 ст.
- масло канолы - половина ст. (можна заменить любым другим растительный маслом, например, кокосовым)
- яйцо - 2 шт.
- ванильный экстракт - 1 ч. л
- крепкий горячий кофе - 1 ст.
Ингредиенты для соленого карамельного соуса
- светло-коричневый сахар - 2 ст.
- сливочное масло - 170 г
- сливки - 1 ст
- ванильный экстракт - 2 ч. л
- соль - половина ч. л
Ингредиенты для сливочного крема с соленой карамелью
- яичный белок - 3 шт
- светло-коричневый саха - 1 ст
- сливочное масло - 350 г нарезанного кубиками и размягченного
- соленый карамельный соус - четверть стакана
Приготовление коржей
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Смешайте муку, оба вида сахара, какао, разрыхлитель, соду и соль.
В миксере смешайте молоко, масло, яйца и ваниль.
Медленно добавляйте сухие ингредиенты к влажным, не выключая миксер.
Влейте горячий кофе. Взбивайте на высокой скорости в течение 1 минуты.
Выпекайте в формах 23-25 минут или пока зубочистка, вставленная в центр, не будет выходить чистой.
Полностью охладите коржи.
Приготовление соленого карамельного соуса
Добавьте все ингредиенты, кроме ванили и соли, в кастрюлю. Варите на медленном огне до загустения, периодически помешивая, около 8 минут, при необходимости можно немного увеличить огонь, но продолжать более интенсивно помешивать. Окончательно загустеет соус в холодильнике.
Вмешайте ваниль и соль. Снимите соус с огня и дайте остыть в кастрюле затем переставьте ее в холодильник.
Приготовление сливочного крема с соленой карамелью
Взбейте миксером яичные белки и коричневый сахар.
Поставьте емкость в которой взбиваете на горячую водяную баню и продолжайте взбивать, пока сахарполностью не растворится, около 5 минут.
Дальше взбивайте на средней скорости, пока смесь не станет жесткой и не остынет, около 5 минут.
Медленно добавьте нарезанное кубиками сливочное масло и перемешайте до однородности. Влейте карамельный соус и взбивайте до однородности.
Как собрать торт
Когда вы будете готовы собрать торт, положите нижний слой шоколадного торта на блюдо для торта или сервировочную тарелку. Сверху нанесите немного сливочного крема с соленой карамелью и намажьте края торта.
Поместите оставшийся корж сверху и покройте глазурью весь торт.
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