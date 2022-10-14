Шоколадный торт с соленой карамелью: рецепт модного десерта

Десерты с соленой карамелью вошли в нашу жизнь относительно недавно и с тех пор остаются на пике популярности.

Сочетание сладкого и соленого нравится не всем, но все равно поклонников у него достаточно. Чтобы побаловать себя модным десертом с соленой карамелью вам не обязательно идти в кафе, ее можно приготовить и дома.

Ингредиенты

мука - 2 ст.

светло-коричневый сахар - 1 ст.

сахарный песок - 1 ст.

какао-порошок - три четверти ст.

разрыхлитель - 1 ч. л

сод - 2 ч. л

соль - 1 ч. л

молоко - 1 ст.

масло канолы - половина ст. (можна заменить любым другим растительный маслом, например, кокосовым)

яйцо - 2 шт.

ванильный экстракт - 1 ч. л

крепкий горячий кофе - 1 ст.

Ингредиенты для соленого карамельного соуса

светло-коричневый сахар - 2 ст.

сливочное масло - 170 г

сливки - 1 ст

ванильный экстракт - 2 ч. л

соль - половина ч. л

Ингредиенты для сливочного крема с соленой карамелью

яичный белок - 3 шт

светло-коричневый саха - 1 ст

сливочное масло - 350 г нарезанного кубиками и размягченного

соленый карамельный соус - четверть стакана

Приготовление коржей

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Смешайте муку, оба вида сахара, какао, разрыхлитель, соду и соль.

В миксере смешайте молоко, масло, яйца и ваниль.

Медленно добавляйте сухие ингредиенты к влажным, не выключая миксер.

Влейте горячий кофе. Взбивайте на высокой скорости в течение 1 минуты.

Выпекайте в формах 23-25 ​​минут или пока зубочистка, вставленная в центр, не будет выходить чистой.

Полностью охладите коржи.

Приготовление соленого карамельного соуса

Добавьте все ингредиенты, кроме ванили и соли, в кастрюлю. Варите на медленном огне до загустения, периодически помешивая, около 8 минут, при необходимости можно немного увеличить огонь, но продолжать более интенсивно помешивать. Окончательно загустеет соус в холодильнике.

Вмешайте ваниль и соль. Снимите соус с огня и дайте остыть в кастрюле затем переставьте ее в холодильник.

Приготовление сливочного крема с соленой карамелью

Взбейте миксером яичные белки и коричневый сахар.

Поставьте емкость в которой взбиваете на горячую водяную баню и продолжайте взбивать, пока сахарполностью не растворится, около 5 минут.

Дальше взбивайте на средней скорости, пока смесь не станет жесткой и не остынет, около 5 минут.

Медленно добавьте нарезанное кубиками сливочное масло и перемешайте до однородности. Влейте карамельный соус и взбивайте до однородности.

Как собрать торт

Когда вы будете готовы собрать торт, положите нижний слой шоколадного торта на блюдо для торта или сервировочную тарелку. Сверху нанесите немного сливочного крема с соленой карамелью и намажьте края торта.

Поместите оставшийся корж сверху и покройте глазурью весь торт.

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