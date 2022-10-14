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Шоколадный торт с соленой карамелью: рецепт модного десерта

Дата публикации
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Время на прочтение
2 мин
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Шоколадный торт с соленой карамелью: рецепт модного десерта

Фото: Credits

Десерты с соленой карамелью вошли в нашу жизнь относительно недавно и с тех пор остаются на пике популярности.

Сочетание сладкого и соленого нравится не всем, но все равно поклонников у него достаточно. Чтобы побаловать себя модным десертом с соленой карамелью вам не обязательно идти в кафе, ее можно приготовить и дома. 

Ингредиенты

  • мука - 2 ст. 
  • светло-коричневый сахар - 1 ст. 
  • сахарный песок - 1 ст. 
  • какао-порошок - три четверти ст. 
  • разрыхлитель - 1 ч. л
  • сод - 2 ч. л
  • соль - 1 ч. л
  • молоко - 1 ст. 
  • масло канолы - половина ст. (можна заменить любым другим растительный маслом, например, кокосовым)
  • яйцо - 2 шт. 
  • ванильный экстракт - 1 ч. л
  • крепкий горячий кофе - 1 ст. 

Ингредиенты для соленого карамельного соуса

  • светло-коричневый сахар - 2 ст. 
  • сливочное масло - 170 г
  • сливки - 1 ст
  • ванильный экстракт - 2 ч. л
  • соль - половина ч.  л

Ингредиенты для сливочного крема с соленой карамелью

  • яичный белок - 3 шт
  • светло-коричневый саха - 1 ст
  • сливочное масло - 350 г  нарезанного кубиками и размягченного
  • соленый карамельный соус - четверть стакана

Приготовление коржей

Разогрейте духовку до 180 градусов.
Смешайте муку, оба вида сахара, какао, разрыхлитель, соду и соль.
В миксере смешайте молоко, масло, яйца и ваниль.
Медленно добавляйте сухие ингредиенты к влажным, не выключая миксер.
Влейте горячий кофе. Взбивайте на высокой скорости в течение 1 минуты. 
Выпекайте в формах 23-25 ​​минут или пока зубочистка, вставленная в центр, не будет выходить чистой.
Полностью охладите коржи. 

Приготовление соленого карамельного соуса

Добавьте все ингредиенты, кроме ванили и соли, в кастрюлю. Варите на медленном огне до загустения, периодически помешивая, около 8 минут, при необходимости можно немного увеличить огонь, но продолжать более интенсивно помешивать. Окончательно загустеет соус в холодильнике. 
Вмешайте ваниль и соль. Снимите соус с огня и дайте остыть в кастрюле затем переставьте ее в холодильник. 

Приготовление сливочного крема с соленой карамелью

Взбейте миксером яичные белки и коричневый сахар.
Поставьте емкость в которой взбиваете на горячую водяную баню и продолжайте взбивать, пока сахарполностью  не растворится, около 5 минут.
Дальше взбивайте на средней скорости, пока смесь не станет жесткой и не остынет, около 5 минут.
Медленно добавьте нарезанное кубиками сливочное масло и перемешайте до однородности. Влейте карамельный соус и взбивайте до однородности. 

Как собрать торт

Когда вы будете готовы собрать торт, положите нижний слой шоколадного торта на блюдо для торта или сервировочную тарелку. Сверху нанесите немного сливочного крема с соленой карамелью и намажьте края торта.
Поместите оставшийся корж сверху и покройте глазурью весь торт.

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