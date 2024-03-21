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Шпинатные блинчики с красной рыбой и творожным сыром: рецепт эффектной закуски

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
280 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
259
Время на прочтение
1 мин
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Шпинатные блинчики с красной рыбой и творожным сыром: рецепт эффектной закуски

Шпинатные блинчики с красной рыбой и творожным сыром / Фото: Credits

Блинчики со шпинатом, красной рыбой и творожным сыром станут украшением любого праздничного стола. Их можно приготовить заранее, а на следующий день, нужно просто завернуть в них начинку.

Шпинат используйте как свежий, так и замороженный, а для начинки подойдет любая слабосоленая красная рыба. Блинчики получаются яркие, нарядные, красивого зеленого цвета.

Ингредиенты

мука
200 г
шпинат свежий
90 г
вода
100 мл
яйца
2 шт.
молоко
320 мл.
сахар
1 ст. л.
соль
0,5 ч. л.
растительное масло
2 ст. л.
творожный сыр
250 г
красная рыба малосольная
200 г
  1. Листья шпината промойте, влейте холодную воду и измельчите блендером до однородного состояния. Процедите жидкость через мелкое сито.
  2. Затем соедините яйца, сахар, соль, молоко и взбейте венчиком. Всыпьте просеянную муку, перемешайте тесто до однородности. Влейте к этому тесту измельченный шпинат, растительное масло и все еще раз хорошо взбейте венчиком. Оставьте при комнатной температуре на 15 минут.
  3. Разогрейте сковороду, смажьте один раз слегка растительным маслом. Выпекайте на среднем огне с двух сторон. Остудите.
  4. Красную рыбу нарежьте тонкими пластинами. Блинчик смажьте творожным сыром, сверху выложите немного красной рыбы и сверните в рулетик. Поставьте в холодильник. Перед подачей нарежьте на небольшие кусочки.

Советы:

  • Если шпинат замороженный, предварительно разморозьте его.
  • Не держите блины на сковороде слишком долго, чтобы их цвет остался ярким.

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