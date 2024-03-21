Шпинатные блинчики с красной рыбой и творожным сыром: рецепт эффектной закуски

Блинчики со шпинатом, красной рыбой и творожным сыром станут украшением любого праздничного стола. Их можно приготовить заранее, а на следующий день, нужно просто завернуть в них начинку.
Шпинат используйте как свежий, так и замороженный, а для начинки подойдет любая слабосоленая красная рыба. Блинчики получаются яркие, нарядные, красивого зеленого цвета.
Ингредиенты
- мука
- 200 г
- шпинат свежий
- 90 г
- вода
- 100 мл
- яйца
- 2 шт.
- молоко
- 320 мл.
- сахар
- 1 ст. л.
- соль
- 0,5 ч. л.
- растительное масло
- 2 ст. л.
- творожный сыр
- 250 г
- красная рыба малосольная
- 200 г
- Листья шпината промойте, влейте холодную воду и измельчите блендером до однородного состояния. Процедите жидкость через мелкое сито.
- Затем соедините яйца, сахар, соль, молоко и взбейте венчиком. Всыпьте просеянную муку, перемешайте тесто до однородности. Влейте к этому тесту измельченный шпинат, растительное масло и все еще раз хорошо взбейте венчиком. Оставьте при комнатной температуре на 15 минут.
- Разогрейте сковороду, смажьте один раз слегка растительным маслом. Выпекайте на среднем огне с двух сторон. Остудите.
- Красную рыбу нарежьте тонкими пластинами. Блинчик смажьте творожным сыром, сверху выложите немного красной рыбы и сверните в рулетик. Поставьте в холодильник. Перед подачей нарежьте на небольшие кусочки.
Советы:
- Если шпинат замороженный, предварительно разморозьте его.
- Не держите блины на сковороде слишком долго, чтобы их цвет остался ярким.
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