Шпинатные блины с сыром: рецепт интересного блюда

Шпинатные блины – это яркое и аппетитное блюдо, отличный источник полезных веществ. Сочетание нежного теста с легкой творожной начинкой делает их отличным выбором как для полезного завтрака, так и для оригинальной закуски на праздничный стол.

Простой рецепт, о котором рассказали на странице lypovva, позволяет быстро приготовить блюдо, а его яркий зеленый цвет придает особый шарм любому застолью. Также шпинат богат витаминами А, С, К, фолиевой кислотой и железом, а это способствует укреплению иммунитета и поддержанию энергии в течение дня.

Ингредиенты

Для блинов

Яйца 2 шт.

Соль

Сахар 1 ч.л. л

Шпинат 40 г

Молоко 250 мл

Вода 50 мл

Мука 8-10 ст. л

Масло 2 ст. л

Краситель (по желанию)

Для начинки

Ветчина 250 г

Сыр 250 г

Зеленый лук

Майонез 1 ст. л

Сметана 1 ст. л

Приготовление

Для теста взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте шпинат. Если он заморожен, предварительно его следует разморозить и отжать лишнюю жидкость. Влейте молоко и воду, тщательно перемешайте. Постепенно добавьте муку, доведите тесто до нужной консистенции (оно должно быть редким). По желанию можно добавить немного пищевого красителя для более насыщенного цвета. В конце влейте масло, перемешайте еще раз и оставьте тесто на 10-15 мин. Выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде, смазанной небольшим количеством масла. Пока блины остывают, приготовьте начинку. Для этого ветчину нарежьте мелкими кубиками, творог натрите на терке, добавьте мелко нарезанный зеленый лук. Заправьте майонезом и сметаной и тщательно перемешайте. На каждый блинчик выложите часть начинки, заверните удобным способом (треугольником, рулетом или конвертом). Для большей сочности и аппетитной корочки готовые блины можно слегка обжарить на сухой сковороде с обеих сторон.

Подавайте горячими, дополнив свежими овощами или сметаной.

Это блюдо не только полезно, но и невероятно вкусно. Она может стать великолепной альтернативой классическим блинам и обязательно понравится всей семье.

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