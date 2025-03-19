Шпинатные блины с сыром: рецепт интересного блюда

Шпинатные блины – это яркое и аппетитное блюдо, отличный источник полезных веществ. Сочетание нежного теста с легкой творожной начинкой делает их отличным выбором как для полезного завтрака, так и для оригинальной закуски на праздничный стол.
Простой рецепт, о котором рассказали на странице lypovva, позволяет быстро приготовить блюдо, а его яркий зеленый цвет придает особый шарм любому застолью. Также шпинат богат витаминами А, С, К, фолиевой кислотой и железом, а это способствует укреплению иммунитета и поддержанию энергии в течение дня.
Ингредиенты
Для блинов
- Яйца 2 шт.
- Соль
- Сахар 1 ч.л. л
- Шпинат 40 г
- Молоко 250 мл
- Вода 50 мл
- Мука 8-10 ст. л
- Масло 2 ст. л
- Краситель (по желанию)
Для начинки
- Ветчина 250 г
- Сыр 250 г
- Зеленый лук
- Майонез 1 ст. л
- Сметана 1 ст. л
Приготовление
- Для теста взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте шпинат. Если он заморожен, предварительно его следует разморозить и отжать лишнюю жидкость.
- Влейте молоко и воду, тщательно перемешайте.
- Постепенно добавьте муку, доведите тесто до нужной консистенции (оно должно быть редким). По желанию можно добавить немного пищевого красителя для более насыщенного цвета.
- В конце влейте масло, перемешайте еще раз и оставьте тесто на 10-15 мин.
- Выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде, смазанной небольшим количеством масла.
- Пока блины остывают, приготовьте начинку. Для этого ветчину нарежьте мелкими кубиками, творог натрите на терке, добавьте мелко нарезанный зеленый лук. Заправьте майонезом и сметаной и тщательно перемешайте.
- На каждый блинчик выложите часть начинки, заверните удобным способом (треугольником, рулетом или конвертом). Для большей сочности и аппетитной корочки готовые блины можно слегка обжарить на сухой сковороде с обеих сторон.
Подавайте горячими, дополнив свежими овощами или сметаной.
@lypovva Ингредиенты: -яйца 2 шт — щепотка соли — сахар 1 ч.л. -шпинат (у меня замороженный) 40 г -молоко 250 мл -вода 50 мл -мука 8-10 ст.л. -масло 2 ст.л. -краситель по желанию Для начинки: -ветчина 250 г -творог (у меня моцарелла) 250 г -зеленый лук -майонез 1 ст.л. -сметана 1 ст.л. #блины #рецепт #блины с сыром # блины с ветчиной # ветчина #начинка # шпинат #рецепты на украинском #приготовить #ужин ♬ Piano Wire on the Windows
Это блюдо не только полезно, но и невероятно вкусно. Она может стать великолепной альтернативой классическим блинам и обязательно понравится всей семье.
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