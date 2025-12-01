ТСН в социальных сетях

Рецепты
115
2 мин

Шпинатный рулет с крем-сыром и икрой: рецепт яркой закуски, которая украсит любой стол

Шпинатный рулет с крем-сыром и красной икрой выглядит так, будто его только что подали в бранч-кафе, но приготовить его можно дома буквально за полчаса.

Станислава Бондаренко
На странице фудблогера Алены Карпюк появился рецепт, который моментально хочется сохранить себе. Это тот случай, когда простая технология приготовления превращается в ресторанную подачу, а несколько ингредиентов — в роскошный вкус. Это не просто закуска — это маленькое гастрономическое украшение. Нежный зеленый корж, свежая кремовая начинка и соленые, сочные икринки создают баланс, который точно понравится даже тем, кто избегает сложных рецептов.

Ингредиент

Тесто

  • свежий шпинат 150 г

  • яйца 3 шт.

  • мука 50 г

  • соль 1/3 ч. л

  • специи

Начинка

  • крем-сыр 300 г

  • красная икра (искусственная, но хорошего качества)

Приготовление

  1. Подготовка основы. Отделите желтки от белков.

  2. Шпинат вместе с желтками и солью взбейте до однородной изумрудной массы.

  3. Добавьте сухие ингредиенты. Просейте муку и введите в шпинатную основу.

  4. Белки взбейте до плотных пиков — именно они делают тесто мягким, как бисквит. Постепенно добавляйте их, осторожно перемешивайте, чтобы не потерять объем.

  5. Выложите тесто на противень с пергаментом и равномерно распределите.

  6. Выпекайте 10 мин при 180°C, корж должен оставаться эластичным, не пересушенным.

  7. Дайте коржу остыть.

  8. Смажьте его крем-сыром, а сверху равномерно распределите икру.

  9. Аккуратно сверните, оберните пищевой пленкой и дайте «стабилизироваться» 30-60 мин в холодильнике.

  10. Нарезайте острым ножом.

Подача

  • На новогоднем или праздничном столе — станет жемчужиной подачи.

  • На бранче — к бокалу просекко или лимонада.

  • В качестве закуски на вечеринку — легкая, эффектная, вкусная.

Совет

Чтобы рулет получился максимально нежным, не перепекайте корж и давайте ему время «отдохнуть» в холодильнике. А если хотите усилить вкус, добавьте к крем-сыру мелко тертую цедру лимона — это сделает блюдо еще более свежим.

Шпинатный рулет — это доказательство, что стильная подача и премиальный вкус могут быть простыми. Попробуйте и у вас точно будет свой новый кулинарный фаворит.

115
