Шпинатный рулет с крем-сыром и икрой: рецепт яркой закуски, которая украсит любой стол
Шпинатный рулет с крем-сыром и красной икрой выглядит так, будто его только что подали в бранч-кафе, но приготовить его можно дома буквально за полчаса.
На странице фудблогера Алены Карпюк появился рецепт, который моментально хочется сохранить себе. Это тот случай, когда простая технология приготовления превращается в ресторанную подачу, а несколько ингредиентов — в роскошный вкус. Это не просто закуска — это маленькое гастрономическое украшение. Нежный зеленый корж, свежая кремовая начинка и соленые, сочные икринки создают баланс, который точно понравится даже тем, кто избегает сложных рецептов.
Ингредиент
Тесто
свежий шпинат 150 г
яйца 3 шт.
мука 50 г
соль 1/3 ч. л
специи
Начинка
крем-сыр 300 г
красная икра (искусственная, но хорошего качества)
Приготовление
Подготовка основы. Отделите желтки от белков.
Шпинат вместе с желтками и солью взбейте до однородной изумрудной массы.
Добавьте сухие ингредиенты. Просейте муку и введите в шпинатную основу.
Белки взбейте до плотных пиков — именно они делают тесто мягким, как бисквит. Постепенно добавляйте их, осторожно перемешивайте, чтобы не потерять объем.
Выложите тесто на противень с пергаментом и равномерно распределите.
Выпекайте 10 мин при 180°C, корж должен оставаться эластичным, не пересушенным.
Дайте коржу остыть.
Смажьте его крем-сыром, а сверху равномерно распределите икру.
Аккуратно сверните, оберните пищевой пленкой и дайте «стабилизироваться» 30-60 мин в холодильнике.
Нарезайте острым ножом.
Подача
На новогоднем или праздничном столе — станет жемчужиной подачи.
На бранче — к бокалу просекко или лимонада.
В качестве закуски на вечеринку — легкая, эффектная, вкусная.
Совет
Чтобы рулет получился максимально нежным, не перепекайте корж и давайте ему время «отдохнуть» в холодильнике. А если хотите усилить вкус, добавьте к крем-сыру мелко тертую цедру лимона — это сделает блюдо еще более свежим.
Шпинатный рулет — это доказательство, что стильная подача и премиальный вкус могут быть простыми. Попробуйте и у вас точно будет свой новый кулинарный фаворит.