Шпинатный рулет с крем-сыром и икрой: рецепт яркой закуски, которая украсит любой стол

Шпинатный рулет с крем-сыром и икрой tiktok.com_alionakarpiuk

На странице фудблогера Алены Карпюк появился рецепт, который моментально хочется сохранить себе. Это тот случай, когда простая технология приготовления превращается в ресторанную подачу, а несколько ингредиентов — в роскошный вкус. Это не просто закуска — это маленькое гастрономическое украшение. Нежный зеленый корж, свежая кремовая начинка и соленые, сочные икринки создают баланс, который точно понравится даже тем, кто избегает сложных рецептов.

Ингредиент

Тесто

свежий шпинат 150 г

яйца 3 шт.

мука 50 г

соль 1/3 ч. л

специи

Начинка

крем-сыр 300 г

красная икра (искусственная, но хорошего качества)

Приготовление

Подготовка основы. Отделите желтки от белков. Шпинат вместе с желтками и солью взбейте до однородной изумрудной массы. Добавьте сухие ингредиенты. Просейте муку и введите в шпинатную основу. Белки взбейте до плотных пиков — именно они делают тесто мягким, как бисквит. Постепенно добавляйте их, осторожно перемешивайте, чтобы не потерять объем. Выложите тесто на противень с пергаментом и равномерно распределите. Выпекайте 10 мин при 180°C, корж должен оставаться эластичным, не пересушенным. Дайте коржу остыть. Смажьте его крем-сыром, а сверху равномерно распределите икру. Аккуратно сверните, оберните пищевой пленкой и дайте «стабилизироваться» 30-60 мин в холодильнике. Нарезайте острым ножом.

Подача

На новогоднем или праздничном столе — станет жемчужиной подачи.

На бранче — к бокалу просекко или лимонада.

В качестве закуски на вечеринку — легкая, эффектная, вкусная.

Совет

Чтобы рулет получился максимально нежным, не перепекайте корж и давайте ему время «отдохнуть» в холодильнике. А если хотите усилить вкус, добавьте к крем-сыру мелко тертую цедру лимона — это сделает блюдо еще более свежим.

Шпинатный рулет — это доказательство, что стильная подача и премиальный вкус могут быть простыми. Попробуйте и у вас точно будет свой новый кулинарный фаворит.