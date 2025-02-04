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Шпинатный рулет с лососем: рецепт яркого блюда

Шпинатный рулет с лососем: рецепт яркого блюда

Шпинатный рулет с лососем: / Фото: Credits

Если вы ищете что-то оригинальное, способное дополнить ваш праздничный или обычный стол, этот шпинатный рулет с лососем станет настоящим открытием. Он сочетает нежный воздушный бисквит со сливочным крем-сыром и насыщенным вкусом слабосоленого лосося и создаст незабываемое вкусовое впечатление.

На странице yummy.lera поделились рецептом рулета, у которого будет не только изысканный вид, но и насыщенный вкус, он способен очаровать любого гурмана.

Ингредиенты

Свежий шпинат
150 г
Яйца
3 шт.
Соль
Мука
50 г
Крем-творог
175 г
Слабосоленый лосось
200 г

Приготовление

  1. Прежде всего, свежий шпинат залейте крутым кипятком. Через минуту всю воду слейте, чтобы сохранить цвет и свежесть листьев. Дайте шпинату немного остыть, после чего добавьте яичные желтки. С помощью блендера превратите смесь в однородную консистенцию.
  2. К охлажденному шпинату добавьте просеянную муку и аккуратно перемешайте до получения теста.
  3. Отдельно взбейте белки с добавлением щепотки соли до образования стойкой массы. Важно вводить белки в тесто постепенно, в три этапа, аккуратно перемешивайте лопаткой снизу вверх, чтобы не разрушить воздушную текстуру теста.
  4. Полученное тесто равномерно вылейте на противень, выстланный пергаментной бумагой. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 10 мин. Короткое время выпечки сохраняет легкость и воздушность бисквита, это ключевой аспект для дальнейшей формы рулета.
  5. После полного охлаждения бисквита щедро нанесите на него слой крем-сыра, после чего выкладывайте слой слабосоленого лосося.
  6. Плотно закрутите бисквит в рулете, используйте пищевую пленку. После формирования рулета оставьте его в холодильнике на несколько часов или на ночь, чтобы он окончательно "схватился" и приобрел прекрасную форму.

Шпинатный рулет с лососем – это яркая, вкусная и эффектная закуска, способная стать звездой любого стола. Попробуйте приготовить этот рулет дома и наслаждайтесь каждым кусочком этого кулинарного шедевра.

Приятного аппетита!

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