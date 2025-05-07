Шпундра — древнее украинское блюдо / © Credits

Реклама

И хотя сегодня этот рецепт не так часто встречается на столах, настоящие гурманы и ценители аутентичной кухни знают — шпундра заслуживает своего возрождения.

Это блюдо, которое одновременно простое и прихотливое: сочное мясо, ароматная подливка из свекловичного кваса и легкий кисловато-сладкий привкус, который придает блюду характер. Шпундра буквально тает во рту и является достойным украшением как обычного обеда, так и праздничного застолья. А как ее правильно приготовить рассказали на странице diana_kulikovska.

Шпундра упоминается еще в кулинарных записях XVIII-XIX веков. Она была особенно популярна на Левобережной Украине и среди казаков. Основой рецепта всегда были свинина, свекольный квас и свекла, а также сало или смалец — как источник питательности и вкуса. Именно свекольный квас придавал блюду необычный вкус и длительное хранение. Кстати, тогда шпундру даже готовили наперед и брали в дорогу.

Реклама

Это традиционное украинское блюдо, которое почти не найдешь в ресторанах — значит, домашнее приготовление позволяет прикоснуться к настоящему гастрономическому наследию. Ее вкус сочетает соленое, сладкое, простокваша — именно такой баланс делает украинскую кухню особенной. Она достаточно бюджетная, питательная и сытная.

Ингредиенты Свинина 400г Свекла 250г Лук репчатый 2 шт. Мука 50г Сало или смалец 2–3 ст. л Свекольный квас 400 мл Чеснок 2–3 зубчика Соль Черный перец Лавровое письмо Душистый перец Сушеный чабрец

Приготовление кваса

Очистите 2–3 средних свеклы, нарежьте ломтиками, залейте 1 л кипяченой охлажденной воды, добавьте кусочек ржаного хлеба или немного сахара. Накройте марлей и оставьте в теплом месте на 3–5 дней. После заквашивания процедите. Храните в холодильнике.

Приготовление

Нарежьте свинину средними кусочками, обваляйте в муке и обжарьте на разогретой смальце до золотистой корочки. Переложите эту глубокую сковороду или котел. Нарежьте полукольцами лук, добавьте к мясу и обжарьте вместе до мягкости. Натертую или тонко нарезанную свеклу добавьте в сосуд, перемешайте. При необходимости долейте немного воды (2–3 ст. л), если смесь кажется суховатой. Влейте квас, добавьте специи, чеснок. Убавьте огонь до минимума и тушите еще 30–40 мин, пока мясо станет мягким, а свекла — полностью готовой.

Подача

Шпундру подают горячим, обычно со свежим ржаным хлебом, домашними гренками или вареным картофелем. Ее также вкусно сочетать с квашеными овощами или салатом из капусты.

Советы:

Не заменяйте свекольный квас обычным уксусом или лимонным соком — это совсем другой вкус.

Если хотите сделать блюдо более диетическим, используйте куски мяса без сала и обжаривайте не на смальце, а на растительном масле.

Блюдо отлично хранится в холодильнике 2–3 дня, а на следующий день становится еще вкуснее.

Шпундра — это больше, чем просто мясо со свеклой. Это целый пласт украинской истории, вкуса и семейного уюта. Ее аромат мгновенно переносит в бабушкину кухню, где еда готовилась без спешки, с любовью и смыслом. Дайте этому блюду шанс и, возможно, оно станет одним из ваших любимых.

Приятного аппетита — по-украински!