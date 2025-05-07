- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 182
- Время на прочтение
- 2 мин
Шпундра — давнее украинское блюдо: рецепт, который стоит попробовать
В украинском кулинарном наследии немало блюд, которые современная хозяйка открывает для себя заново. Среди них — шпундра, уникальное блюдо с мясом в свекольном квасе, которое берет свое начало еще с казацких времен.
И хотя сегодня этот рецепт не так часто встречается на столах, настоящие гурманы и ценители аутентичной кухни знают — шпундра заслуживает своего возрождения.
Это блюдо, которое одновременно простое и прихотливое: сочное мясо, ароматная подливка из свекловичного кваса и легкий кисловато-сладкий привкус, который придает блюду характер. Шпундра буквально тает во рту и является достойным украшением как обычного обеда, так и праздничного застолья. А как ее правильно приготовить рассказали на странице diana_kulikovska.
Шпундра упоминается еще в кулинарных записях XVIII-XIX веков. Она была особенно популярна на Левобережной Украине и среди казаков. Основой рецепта всегда были свинина, свекольный квас и свекла, а также сало или смалец — как источник питательности и вкуса. Именно свекольный квас придавал блюду необычный вкус и длительное хранение. Кстати, тогда шпундру даже готовили наперед и брали в дорогу.
Это традиционное украинское блюдо, которое почти не найдешь в ресторанах — значит, домашнее приготовление позволяет прикоснуться к настоящему гастрономическому наследию. Ее вкус сочетает соленое, сладкое, простокваша — именно такой баланс делает украинскую кухню особенной. Она достаточно бюджетная, питательная и сытная.
Ингредиенты
- Свинина
- 400г
- Свекла
- 250г
- Лук репчатый
- 2 шт.
- Мука
- 50г
- Сало или смалец
- 2–3 ст. л
- Свекольный квас
- 400 мл
- Чеснок
- 2–3 зубчика
- Соль
-
- Черный перец
-
- Лавровое письмо
-
- Душистый перец
-
- Сушеный чабрец
-
Приготовление кваса
Очистите 2–3 средних свеклы, нарежьте ломтиками, залейте 1 л кипяченой охлажденной воды, добавьте кусочек ржаного хлеба или немного сахара. Накройте марлей и оставьте в теплом месте на 3–5 дней. После заквашивания процедите. Храните в холодильнике.
Приготовление
Нарежьте свинину средними кусочками, обваляйте в муке и обжарьте на разогретой смальце до золотистой корочки. Переложите эту глубокую сковороду или котел.
Нарежьте полукольцами лук, добавьте к мясу и обжарьте вместе до мягкости.
Натертую или тонко нарезанную свеклу добавьте в сосуд, перемешайте. При необходимости долейте немного воды (2–3 ст. л), если смесь кажется суховатой.
Влейте квас, добавьте специи, чеснок.
Убавьте огонь до минимума и тушите еще 30–40 мин, пока мясо станет мягким, а свекла — полностью готовой.
Подача
Шпундру подают горячим, обычно со свежим ржаным хлебом, домашними гренками или вареным картофелем. Ее также вкусно сочетать с квашеными овощами или салатом из капусты.
Советы:
Не заменяйте свекольный квас обычным уксусом или лимонным соком — это совсем другой вкус.
Если хотите сделать блюдо более диетическим, используйте куски мяса без сала и обжаривайте не на смальце, а на растительном масле.
Блюдо отлично хранится в холодильнике 2–3 дня, а на следующий день становится еще вкуснее.
Шпундра — это больше, чем просто мясо со свеклой. Это целый пласт украинской истории, вкуса и семейного уюта. Ее аромат мгновенно переносит в бабушкину кухню, где еда готовилась без спешки, с любовью и смыслом. Дайте этому блюду шанс и, возможно, оно станет одним из ваших любимых.
Приятного аппетита — по-украински!