Шпундра: рецепт украинского блюда, которое согревает в холодную погоду
Украинская кухня уже давно знает рецепт идеального и уютного блюда. Шпундра — насыщенное, густо-соусное блюдо из свинины и свеклы, снова оказывается в центре внимания.
В мире быстрых завтраков и доставки за 20 мин мы все чаще ищем еду, которая не просто насыщает, а дает ощущение дома. Шпундра — именно такая. Это блюдо, которое не терпит спешки, но щедро вознаграждает терпение: мясо становится нежным, свекла — мягкой и сладкой, а соус — глубоким, почти бархатным. На странице YIZHLO поделились аутентичным рецептом, который доказывает, что настоящий гастрономический шик — в простоте, времени и уважении к традициям.
Исторически шпундру готовили на Полтавщине и в центральных регионах Украины. Она сочетает доступные ингредиенты с изысканной техникой тушения и именно поэтому сегодня звучит удивительно современно.
Современные гастрономические медиа много говорят о еде, которая «обнимает». В нашей традиции таким блюдом всегда была шпундра. Жирная свинина, свекла, лук, чеснок и кисло-сладкий баланс уксуса и сахара создают глубокий вкус, который постепенно раскрывается.
Свекла здесь — не просто овощ, а ключевой ингредиент. Во время долгого тушения она карамелизируется, отдает естественную сладость и делает соус густым без всяких загустителей. Именно поэтому шпундра не требует сложных техник, а только времени.
Ингредиенты
- жирная свинина
- 400 г
- свекла
- 500 г
- лук
- 200 г
- томатная паста
- 1 ст. л
- соль
-
- сахар
-
- чёрный перец
-
- чеснок
- 6-7 зубчиков
- лавровый лист
- 2-3 шт.
- красный винный уксус (6%)
- 5 ст. л.
- вода около
- 800 мл
Приготовление
Мясо нарежьте крупными кусками и слегка панируйте в муке — это помогает создать аппетитную корочку и сделать соус более густым.
Лук нарежьте перьями, свеклу — полукольцами.
Сначала на сильном огне обжарьте мясо до золотистости, далее добавьте лук, а затем — свеклу.
Только после легкого прогревания введите томатную пасту, специи, чеснок и уксус. Вода должна лишь покрывать свеклу — не более.
Далее наступает главное: длительное тушение. Минимум два часа, а в идеале — три. Именно за это время все вкусы «подружатся», а блюдо станет той самой шпундрой, которую хочется есть ложкой с хлебом.
Подача
Шпундру подают горячей, в густом соусе и щедро посыпают зеленью. По желанию добавляют ложку сметаны, она смягчает кислинку и делает вкус еще глубже.
Это то блюдо, которое не требует сложной подачи, но отлично смотрится в глубоких тарелках или керамических мисках, а рядом — хлеб с хрустящей корочкой.
Шпундра — это не просто рецепт. Это напоминание о том, что настоящая гастрономия начинается с уважения к продукту, времени и традициям. В момент, когда мир устает от излишеств, такие блюда возвращают нас к базовым вещам — теплу, дому и простому удовольствию от еды.