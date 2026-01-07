Шпундра: рецепт украинского блюда, которое согревает в холодную погоду

Шпундра / © Credits

В мире быстрых завтраков и доставки за 20 мин мы все чаще ищем еду, которая не просто насыщает, а дает ощущение дома. Шпундра — именно такая. Это блюдо, которое не терпит спешки, но щедро вознаграждает терпение: мясо становится нежным, свекла — мягкой и сладкой, а соус — глубоким, почти бархатным. На странице YIZHLO поделились аутентичным рецептом, который доказывает, что настоящий гастрономический шик — в простоте, времени и уважении к традициям.

Исторически шпундру готовили на Полтавщине и в центральных регионах Украины. Она сочетает доступные ингредиенты с изысканной техникой тушения и именно поэтому сегодня звучит удивительно современно.

Современные гастрономические медиа много говорят о еде, которая «обнимает». В нашей традиции таким блюдом всегда была шпундра. Жирная свинина, свекла, лук, чеснок и кисло-сладкий баланс уксуса и сахара создают глубокий вкус, который постепенно раскрывается.

Свекла здесь — не просто овощ, а ключевой ингредиент. Во время долгого тушения она карамелизируется, отдает естественную сладость и делает соус густым без всяких загустителей. Именно поэтому шпундра не требует сложных техник, а только времени.

Ингредиенты жирная свинина 400 г свекла 500 г лук 200 г томатная паста 1 ст. л соль сахар чёрный перец чеснок 6-7 зубчиков лавровый лист 2-3 шт. красный винный уксус (6%) 5 ст. л. вода около 800 мл

Приготовление

Мясо нарежьте крупными кусками и слегка панируйте в муке — это помогает создать аппетитную корочку и сделать соус более густым. Лук нарежьте перьями, свеклу — полукольцами. Сначала на сильном огне обжарьте мясо до золотистости, далее добавьте лук, а затем — свеклу. Только после легкого прогревания введите томатную пасту, специи, чеснок и уксус. Вода должна лишь покрывать свеклу — не более. Далее наступает главное: длительное тушение. Минимум два часа, а в идеале — три. Именно за это время все вкусы «подружатся», а блюдо станет той самой шпундрой, которую хочется есть ложкой с хлебом.

Подача

Шпундру подают горячей, в густом соусе и щедро посыпают зеленью. По желанию добавляют ложку сметаны, она смягчает кислинку и делает вкус еще глубже.

Это то блюдо, которое не требует сложной подачи, но отлично смотрится в глубоких тарелках или керамических мисках, а рядом — хлеб с хрустящей корочкой.

Шпундра — это не просто рецепт. Это напоминание о том, что настоящая гастрономия начинается с уважения к продукту, времени и традициям. В момент, когда мир устает от излишеств, такие блюда возвращают нас к базовым вещам — теплу, дому и простому удовольствию от еды.