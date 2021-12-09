Штоллен: классический рецепт немецкого рождественского блюда

Если вы уже сегодня задумались о новогодней выпечке, обратите внимание на знаменитые немецкие штоллены.

В отличие от английского рождественского кекса, штоллен, как правило, печется из сдобного дрожжевого теста, но так же ароматен и содержит много орехов и пропитанных ромом сухофруктов и цукатов. Штоллен имеет продолговатую форму и обильно притрушен сахарной пудрой, что символизирует в Рождество завернутого в пеленки младенца Иисуса.

Следуя нашим рекомендациям, вы с легкостью справитесь с традиционным рецептом, главная сложность которого состоит в том, чтобы стоически выдержать и не съесть сначала пропитывающиеся сиропом сухофрукты с цукатами, а затем и сам вызревающий штоллен. Если же вам удастся преодолеть все искушения, вы будете вознаграждены поистине царским подарком. И, кстати, красиво упаковав, сможете одарить штолленами своих друзей.

Ингредиенты:

для теста: 550-600 муки 250 г сливочного масла 180 мл молока 80 г сахара 50 г миндаля 3 желтка 50 г прессованных дрожжей 2 чайные ложки молотой корицы 0,5 чайной ложки молотого имбиря щепотка молотого мускатного ореха щепотка молотой гвоздики щепотка молотого кардамона щепотка соли

для начинки: 400 г цукатов и сухофруктов 200 г орехов 100 мл рома 1 апельсин

для пропитки и обсыпки: 50 г сливочного масла 50 г сахарной пудры



Приготовление

С апельсина срезать тонким слоем цедру, а затем выдавить сок.

Промытые сухофрукты и цукаты нарезать маленькими кусочками, добавить измельченную цедру апельсина, поместить все в банку или контейнер, залить ромом и апельсиновым соком, плотно накрыть крышкой и оставить настаиваться на сутки, периодически встряхивая.

Дрожжи раскрошить, добавить 1 столовую ложку сахара, залить теплым молоком и вымешать до однородного состояния. Затем всыпать 150 г просеянной муки, перемешать, накрыть салфеткой и оставить на 30 минут в теплом месте.

В подошедшую опару всыпать оставшийся сахар, измельченный блендером миндаль, ввести желтки, посолить, приправить корицей, имбирем, мускатным орехом, гвоздикой и кардамоном и хорошо вымешать.

К получившейся массе добавить половину оставшейся муки и начать замешивать тесто. Остальную просеянную муку высыпать на рабочую поверхность, выложить на нее тесто и продолжить замес, постепенно частями добавляя размягченное сливочное масло.

Замешенное тесто накрыть салфеткой и оставить на 1,5 часа в теплом месте, сделав через 45 минут обминку.

Подошедшее тесто растянуть на рабочей поверхности, выложить на него подготовленные сухофрукты с цукатами и орехи и постепенно вмешать их. Если тесто при этом станет очень липким, можно добавить немного муки.

Готовое тесто разделить на 3 части и сформовать штоллены. Классический способ формовки штоллена следующий: тесто раскатать в продолговатую овальную лепешку и сложить вдоль пополам, но так, чтобы верхняя часть не полностью накрывала нижнюю.

Сформованным штолленам дать подойти и выпекать около 1 часа при 180°С.

Горячие штоллены обильно смазать растопленным сливочным маслом со всех сторон, а когда они остынут, так же обильно штоллены притрусить сахарной пудрой, после чего завернуть в пергамент, затем плотно упаковать в фольгу и выдержать 2-3 недели в прохладном месте.

На заметку

В набор сухофруктов для штоллена включайте темный и светлый изюм, сушеный инжир, курагу, вяленую вишню и клюкву и обязательно добавьте цукаты цитрусовых.

Выбор орехов для штоллена так же велик и зависит от вашего вкуса. Используйте миндаль, фундук, грецкие или кедровые орехи, кешью.

Ром для замачивания сухофруктов и цукатов предпочтителен темный, но его можно заменить на коньяк, бренди или виски.

Иногда, формуя штоллен, внутрь лепешки кладут марципан.

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