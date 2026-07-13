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Штрудель из лаваша с вишней и творогом: как приготовить вкусный сезонный десерт
Если у вас нет времени возиться с тестом, а хочется чего-то вкусненького к чаю или кофе, то это отличный вариант выпечки из готового лаваша.
Штрудель в духовке получается хрустящим, с сочной и ароматной начинкой из творога и вишни.
Ингредиенты
- лаваш тонкий
- 1 шт.
- творог 5%
- 300 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сахар
- 3 ст. л.
- ванильный сахар
- 10 г
- вишни свежие — 200 гр.
- 200 г
Вишни помойте, обсушите бумажным полотенцем и удалите косточки.
В чашу блендера выложите творог, всыпьте сахар, ванильный сахар и пробейте до получения однородной массы.
Выложите в миску, добавьте одно яйцо и белок, желток оставьте для смазывания штруделя.
Поверхность лаваша смажьте творожной массой, немного отступая от краев.
Разложите на массу хаотично вишни, сверните плотно в рулет и смажьте желтком.
Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 175 градусов 25-30 минут до золотистого цвета.
Советы:
Творог используйте любой жирности.