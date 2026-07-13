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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
193
Время на прочтение
1 мин

Штрудель из лаваша с вишней и творогом: как приготовить вкусный сезонный десерт

Если у вас нет времени возиться с тестом, а хочется чего-то вкусненького к чаю или кофе, то это отличный вариант выпечки из готового лаваша.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
150 ккал
Комментарии
Штрудель из лаваша с вишней и творогом

Штрудель из лаваша с вишней и творогом / © Credits

Штрудель в духовке получается хрустящим, с сочной и ароматной начинкой из творога и вишни.

Ингредиенты

лаваш тонкий
1 шт.
творог 5%
300 г
яйца куриные
2 шт.
сахар
3 ст. л.
ванильный сахар
10 г
вишни свежие — 200 гр.
200 г

  1. Вишни помойте, обсушите бумажным полотенцем и удалите косточки.

  2. В чашу блендера выложите творог, всыпьте сахар, ванильный сахар и пробейте до получения однородной массы.

  3. Выложите в миску, добавьте одно яйцо и белок, желток оставьте для смазывания штруделя.

  4. Поверхность лаваша смажьте творожной массой, немного отступая от краев.

  5. Разложите на массу хаотично вишни, сверните плотно в рулет и смажьте желтком.

  6. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.

  7. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 175 градусов 25-30 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • Творог используйте любой жирности.

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Дата публикации
Количество просмотров
193
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