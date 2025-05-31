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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
14
Время на прочтение
1 мин

Штрудель с клубникой из слоеного теста: простой рецепт

Если у вас в морозильной камере есть готовое слоеное тесто, то попробуйте испечь ароматную выпечку, которая станет одной из ваших любимых лакомств.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
238 ккал
Штрудель с клубникой из слоеного теста

Штрудель с клубникой из слоеного теста / © Credits

Тесто используйте слоеное как дрожжевое, так и бездрожжевое. Для сочной начинки возьмите свежую клубнику. Десерт получается в меру сладким, с хрустящей корочкой и с потрясающим ароматом.

Ингредиенты

слоеное тесто бездрожжевое
250 г
клубника
350 г
сахар
2 ст. л.
крахмал
1 ст. л.
яйцо куриное
1 шт.
мука пшеничная
сахарная пудра

  1. Клубнику промойте, обсушите бумажным полотенцем, удалите хвостики, нарежьте на дольки, добавьте сахар, крахмал и перемешайте.

  2. Слоеное тесто заранее разморозьте при комнатной температуре.

  3. На рабочей поверхности, присыпанной мукой, раскатайте тесто в прямоугольник.

  4. Выложите начинку, равномерно ее распределите, отступив от коротких сторон по два сантиметра, а от длинных по полтора сантиметра.

  5. Немного подверните две длинные стороны на начинку, а затем сверните тесто в рулет, начиная с короткой стороны. На верхней части штруделя сделайте небольшие надрезы и смажьте взбитым яйцом.

  6. Рулет выложите на противень, застеленный пергаментом, швом вниз.

  7. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 25-30 минут до золотистой корочки. Посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Крахмал используйте любой.

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Дата публикации
Количество просмотров
14
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