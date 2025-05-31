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Штрудель с клубникой из слоеного теста: простой рецепт
Если у вас в морозильной камере есть готовое слоеное тесто, то попробуйте испечь ароматную выпечку, которая станет одной из ваших любимых лакомств.
Тесто используйте слоеное как дрожжевое, так и бездрожжевое. Для сочной начинки возьмите свежую клубнику. Десерт получается в меру сладким, с хрустящей корочкой и с потрясающим ароматом.
Ингредиенты
- слоеное тесто бездрожжевое
- 250 г
- клубника
- 350 г
- сахар
- 2 ст. л.
- крахмал
- 1 ст. л.
- яйцо куриное
- 1 шт.
- мука пшеничная
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- сахарная пудра
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Клубнику промойте, обсушите бумажным полотенцем, удалите хвостики, нарежьте на дольки, добавьте сахар, крахмал и перемешайте.
Слоеное тесто заранее разморозьте при комнатной температуре.
На рабочей поверхности, присыпанной мукой, раскатайте тесто в прямоугольник.
Выложите начинку, равномерно ее распределите, отступив от коротких сторон по два сантиметра, а от длинных по полтора сантиметра.
Немного подверните две длинные стороны на начинку, а затем сверните тесто в рулет, начиная с короткой стороны. На верхней части штруделя сделайте небольшие надрезы и смажьте взбитым яйцом.
Рулет выложите на противень, застеленный пергаментом, швом вниз.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 25-30 минут до золотистой корочки. Посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Крахмал используйте любой.