Штрудель с вишней из слоеного теста: упрощенный рецепт

Отличная альтернатива классическому штруделю с яблоками – штрудель с вишней. Приготовить сочный, ароматный штрудель со свежей вишней можно за считанные минуты. Нужно лишь купить готовое слоеное тесто и выложить начинку. Поставить на 20 минут в духовку и вкусный штрудель готов.
Ингредиенты
- слоеное тесто (бездрожжевое)
- 500 г
- вишня свежая (без косточек)
- 600 г
- яйца
- 1 шт
- сливочное масло
- 1 ст. л.
- сухари панировочные
- 80 г
- сахар
- 100 г
- крахмал
- 1 ст. л.
- сахарная пудра
- Слоеное тесто достаньте заранее из морозильной камеры и полностью разморозьте при комнатной температуре.
- Из вишен удалите косточки, слейте сок.
- Добавьте кукурузный крахмал и перемешайте.
- Рабочую поверхность присыпьте мукой.
- Раскатайте тесто в тонкий пласт.
- Растопленным сливочным маслом смажьте тесто, присыпьте сухарями.
- Выложите вишню на тесто и посыпьте сахаром.
- Сверните плотно в рулет.
- Противень застелите пергаментом для выпечки.
- Аккуратно выложите штрудель на противень.
- Смажьте взбитым яйцом.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 20 минут до золотистой корочки.
- Остывшую выпечку посыпьте сахарной пудрой.
- Нарежьте на порционные кусочки и подайте к столу.
Советы:
Вишню можно использовать замроженную.
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