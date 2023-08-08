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Штрудель с вишней из слоеного теста: упрощенный рецепт

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
290 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
417
Время на прочтение
1 мин
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Штрудель с вишней из слоеного теста: упрощенный рецепт

Штрудель с вишней из слоеного теста / Фото: Credits

Отличная альтернатива классическому штруделю с яблоками – штрудель с вишней. Приготовить сочный, ароматный штрудель со свежей вишней можно за считанные минуты. Нужно лишь купить готовое слоеное тесто и выложить начинку. Поставить на 20 минут в духовку и вкусный штрудель готов.

Ингредиенты

слоеное тесто (бездрожжевое)
500 г
вишня свежая (без косточек)
600 г
яйца
1 шт
сливочное масло
1 ст. л.
сухари панировочные
80 г
сахар
100 г
крахмал
1 ст. л.
сахарная пудра
  1. Слоеное тесто достаньте заранее из морозильной камеры и полностью разморозьте при комнатной температуре.
  2. Из вишен удалите косточки, слейте сок.
  3. Добавьте кукурузный крахмал и перемешайте.
  4. Рабочую поверхность присыпьте мукой.
  5. Раскатайте тесто в тонкий пласт.
  6. Растопленным сливочным маслом смажьте тесто, присыпьте сухарями.
  7. Выложите вишню на тесто и посыпьте сахаром.
  8. Сверните плотно в рулет.
  9. Противень застелите пергаментом для выпечки.
  10. Аккуратно выложите штрудель на противень.
  11. Смажьте взбитым яйцом.
  12. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 20 минут до золотистой корочки.
  13. Остывшую выпечку посыпьте сахарной пудрой.
  14. Нарежьте на порционные кусочки и подайте к столу.

Советы:

Вишню можно использовать замроженную.

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Просмотры
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