Штрудель с вишней из слоеного теста: упрощенный рецепт

Отличная альтернатива классическому штруделю с яблоками – штрудель с вишней. Приготовить сочный, ароматный штрудель со свежей вишней можно за считанные минуты. Нужно лишь купить готовое слоеное тесто и выложить начинку. Поставить на 20 минут в духовку и вкусный штрудель готов.