"Шуба" в тарталетках: рецепт классического салата в новом формате

Есть блюда, без которых невозможно представить праздник. «Селедка под шубой» — одно из них. Но что, если знакомую классику подать иначе, элегантнее и по-современному.

"Шуба" в тарталетках tiktok.com_@kathycoooks

"Шуба" в тарталетках tiktok.com_@kathycoooks

Сегодня праздничная кухня все чаще балансирует между ностальгией и эстетикой. Мы не отказываемся от любимых вкусов, но ищем новые формы подачи, более изысканные и фотогеничные. Именно поэтому формат закусок в тарталетках стал настоящим трендом.

Версия такой «шубы», о рецепте которой рассказали на странице kathycoooks, — яркий пример того, как традиционное блюдо может заиграть по-новому. Здесь нет слоев в классическом понимании, зато есть нежная свекольная текстура, солоноватая сельдь, кислинка маринованных огурцов и легкая пикантность горчицы в зернах.

Ингредиенты

Основа

  • отварная свекла 3 шт.

  • крем-сыр 100 г

  • майонез

  • сушеный чеснок

  • соль

  • молотый черный перец

  • тарталетки из песочного теста

Подача

  • слабосоленая сельдь

  • маринованные огурцы

  • лук

  • горчица в зернах

Приготовление

  1. Отваренную свеклу натрите на мелкой терке.

  2. Добавьте крем-сыр, майонез, сушеный чеснок, соль и перец. Хорошо перемешайте до однородности. По желанию массу можно слегка перебить блендером.

  3. Наполните тарталетки свекольной начинкой.

  4. Сверху выложите кусочки сельди, добавьте мелко нарезанные маринованные огурчики, немного лука и несколько зерен горчицы.

Готово — минимум усилий, максимум праздничного настроения.

Праздничная кухня — это не о сложности, а об атмосфере. «Шуба» в тарталетках доказывает, что даже самые любимые блюда могут иметь новый и оригинальный вид. Это идеальный пример того, как традиция встречается с современной подачей.

