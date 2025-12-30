"Шуба" в тарталетках: рецепт классического салата в новом формате

"Шуба" в тарталетках tiktok.com_@kathycoooks

Сегодня праздничная кухня все чаще балансирует между ностальгией и эстетикой. Мы не отказываемся от любимых вкусов, но ищем новые формы подачи, более изысканные и фотогеничные. Именно поэтому формат закусок в тарталетках стал настоящим трендом.

Версия такой «шубы», о рецепте которой рассказали на странице kathycoooks, — яркий пример того, как традиционное блюдо может заиграть по-новому. Здесь нет слоев в классическом понимании, зато есть нежная свекольная текстура, солоноватая сельдь, кислинка маринованных огурцов и легкая пикантность горчицы в зернах.

Ингредиенты

Основа

отварная свекла 3 шт.

крем-сыр 100 г

майонез

сушеный чеснок

соль

молотый черный перец

тарталетки из песочного теста

Подача

слабосоленая сельдь

маринованные огурцы

лук

горчица в зернах

Приготовление

Отваренную свеклу натрите на мелкой терке. Добавьте крем-сыр, майонез, сушеный чеснок, соль и перец. Хорошо перемешайте до однородности. По желанию массу можно слегка перебить блендером. Наполните тарталетки свекольной начинкой. Сверху выложите кусочки сельди, добавьте мелко нарезанные маринованные огурчики, немного лука и несколько зерен горчицы.

Готово — минимум усилий, максимум праздничного настроения.

Праздничная кухня — это не о сложности, а об атмосфере. «Шуба» в тарталетках доказывает, что даже самые любимые блюда могут иметь новый и оригинальный вид. Это идеальный пример того, как традиция встречается с современной подачей.