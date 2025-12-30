- Дата публикации
"Шуба" в тарталетках: рецепт классического салата в новом формате
Есть блюда, без которых невозможно представить праздник. «Селедка под шубой» — одно из них. Но что, если знакомую классику подать иначе, элегантнее и по-современному.
Сегодня праздничная кухня все чаще балансирует между ностальгией и эстетикой. Мы не отказываемся от любимых вкусов, но ищем новые формы подачи, более изысканные и фотогеничные. Именно поэтому формат закусок в тарталетках стал настоящим трендом.
Версия такой «шубы», о рецепте которой рассказали на странице kathycoooks, — яркий пример того, как традиционное блюдо может заиграть по-новому. Здесь нет слоев в классическом понимании, зато есть нежная свекольная текстура, солоноватая сельдь, кислинка маринованных огурцов и легкая пикантность горчицы в зернах.
Ингредиенты
Основа
отварная свекла 3 шт.
крем-сыр 100 г
майонез
сушеный чеснок
соль
молотый черный перец
тарталетки из песочного теста
Подача
слабосоленая сельдь
маринованные огурцы
лук
горчица в зернах
Приготовление
Отваренную свеклу натрите на мелкой терке.
Добавьте крем-сыр, майонез, сушеный чеснок, соль и перец. Хорошо перемешайте до однородности. По желанию массу можно слегка перебить блендером.
Наполните тарталетки свекольной начинкой.
Сверху выложите кусочки сельди, добавьте мелко нарезанные маринованные огурчики, немного лука и несколько зерен горчицы.
Готово — минимум усилий, максимум праздничного настроения.
Праздничная кухня — это не о сложности, а об атмосфере. «Шуба» в тарталетках доказывает, что даже самые любимые блюда могут иметь новый и оригинальный вид. Это идеальный пример того, как традиция встречается с современной подачей.