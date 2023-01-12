Шведские булочки канелбуллар с корицей: рецепт ароматной выпечки

Шведская булочка с корицей называются канелбуллар, она имеют гораздо больше слоев и завихрений, чем ее американская версия синнабон.

Канелбуллары едят во время традиционного скандинавского кофе-брейка. Эта выпечка выглядит очень эффектно, и ее лучше всего подавать теплой.

Ингредиенты

Тесто

молоко - 1,5 стакана

мука - 5 стаканов

сахар - треть стакана

быстрорастворимые дрожжи - 1,5 столовых ложки

морская соль - половина чайной ложки

молотая корица - половина чайной ложки

молотый кардамон - половина чайной ложки

Начинка и топпинг

сливочное масло - 9 столовых ложек

светло-коричневый сахар - половина стакана

молотая корица - 1 столовая ложка

молотый кардамон - половина чайной ложки

желток и молоко для смазки

Приготовление

Тесто

В маленькой кастрюле нагрейте молоко, пока оно не станет теплым на ощупь. В чаше электрического миксера с насадкой-крюком для теста смешивайте муку, сахар, дрожжи, соль, корицу и кардамон в течение примерно 15 секунд.

Добавьте молоко в миксер и перемешивайте на низкой скорости в течение 3 минут, затем увеличьте скорость до средней и перемешивайте еще 3 минуты. Тесто должно выглядеть ровным и гладким.

Переложите тесто в смазанную маслом миску и накройте полиэтиленовой пленкой. Дайте подняться в теплом месте, пока оно не увеличится вдвое, примерно на 1 час.

Начинка

В миске смешайте масло, коричневый сахар, корицу и кардамон.

На слегка посыпанной мукой поверхности раскатайте тесто в прямоугольник. Равномерно распределите начинку по тесту до самых краев.

Сложите тесто втрое, как если бы вы складывали письмо, чтобы оно поместилось в стандартный деловой конверт. Разрежьте тесто по короткой стороне на полоски шириной 2-3 см. Разрежьте каждую полоску пополам по вертикали. Разведите концы в противоположных направлениях, чтобы получилась одна длинная полоска теста.

Оберните тесто вокруг себя, чтобы получился скрученный узелок. Положите завязанные рулетики на застеленные пергаментом противни. По пять штук на противень. Накройте смазанной маслом полиэтиленовой пленкой и дайте подняться в течение 30 минут. Ближе к концу времени подъема разогрейте духовку до 200 градусов.

Смажьте пирожные желтком, взбитым с водой, молоком или жирными сливками и посыпьте сахаром. Выпекайте до равномерного золотисто-коричневого цвета, от 12 до 15 минут. Охлаждайте не менее 10 минут перед подачей на стол.

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