Шведские фрикадельки: рецепт знаменитого блюда

Знаменитые шведские фрикадельки, которые принято подавать с соусом и гарниром из картофеля, завоевали любовь во всем мире.

Шведские фрикадельки, которые называются Köttbullar, любят практически все. Традиционно на гарнир к ним подают вареный картофель, но они не менее восхитительны с гарниром из риса или овощей. Приготовить это популярное блюдо не очень сложно, нужно просто четко придерживаться рецепта.

Ингредиенты

Фрикадельки

оливковое масло - 1 столовая ложка

лук - 1 шт.

чеснок - 2 зубчика

говяжий фарш - 500 г

яйцо - 1 шт.

солю - 1 чайная ложка

свежемолотый черный перец - 1 чайная ложка

молотый душистый перец - половина чайной ложки

молотый мускатный орех - четверть чайной ложки

панировочные сухари - неполный стакан

Соус

сливочное масло - 2 столовые ложки

мука - 3 столовые ложки

говяжий бульон - полтора стакана

соль и свежемолотый черный перец по вкусу

Подготовка

Нарезать кубиками лук.

Измельчить чеснок.

Приготовление

Фрикадельки

Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень алюминиевой фольгой и слегка смажьте ее маслом или антипригарным спреем.

Нагрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте лук и готовьте до прозрачности, от 4 до 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте до появления аромата, еще 1 минуту. Остудить до комнатной температуры.

Смешайте охлажденную луковую смесь с говядиной, яйцом, солью, перцем, душистым перцем и мускатным орехом. Добавьте панировочные сухари и перемешайте.

Сформируйте из смеси небольшие фрикадельки, а затем переложите их на противень. Выпекайте до золотисто-коричневого цвета и готовности, от 15 до 18 минут.

Соус

Растопите сливочное масло на среднем огне. Вмешайте муку и готовьте, постоянно помешивая, пока смесь не станет золотисто-коричневой, 3-4 минуты.

Постепенно влейте говяжий бульон и доведите смесь до кипения. Варите, пока соус не станет достаточно густым. Приправить солью и перцем.

Когда фрикадельки полностью приготовятся, переложите их в соус и перемешайте.

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