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Шведские фрикадельки: рецепт знаменитого блюда

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
3267
Время на прочтение
2 мин
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Шведские фрикадельки: рецепт знаменитого блюда

Фото: Credits

Знаменитые шведские фрикадельки, которые принято подавать с соусом и гарниром из картофеля, завоевали любовь во всем мире.

Шведские фрикадельки, которые называются Köttbullar, любят практически все. Традиционно на гарнир к ним подают вареный картофель, но они не менее восхитительны с гарниром из риса или овощей. Приготовить это популярное блюдо не очень сложно, нужно просто четко придерживаться рецепта. 

Ингредиенты

Фрикадельки

  • оливковое масло - 1 столовая ложка
  • лук - 1 шт.
  •  чеснок - 2 зубчика
  • говяжий фарш - 500 г
  • яйцо - 1 шт.
  • солю - 1 чайная ложка
  • свежемолотый черный перец - 1 чайная ложка
  • молотый душистый перец - половина чайной ложки
  • молотый мускатный орех - четверть чайной ложки
  • панировочные сухари - неполный стакан

Соус

  • сливочное масло - 2 столовые ложки
  • мука - 3 столовые ложки
  • говяжий бульон - полтора стакана
  • соль и свежемолотый черный перец по вкусу

Подготовка

  • Нарезать кубиками лук. 
  • Измельчить чеснок. 

Приготовление

Фрикадельки

Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень алюминиевой фольгой и слегка смажьте ее маслом или антипригарным спреем.

Нагрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте лук и готовьте до прозрачности, от 4 до 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте до появления аромата, еще 1 минуту. Остудить до комнатной температуры.

Смешайте охлажденную луковую смесь с говядиной, яйцом, солью, перцем, душистым перцем и мускатным орехом. Добавьте панировочные сухари и перемешайте.

Сформируйте из смеси небольшие фрикадельки, а затем переложите их на противень. Выпекайте до золотисто-коричневого цвета и готовности, от 15 до 18 минут.

Соус

Растопите сливочное масло на среднем огне. Вмешайте муку и готовьте, постоянно помешивая, пока смесь не станет золотисто-коричневой, 3-4 минуты.

Постепенно влейте говяжий бульон и доведите смесь до кипения. Варите, пока соус не станет достаточно густым. Приправить солью и перцем.

Когда фрикадельки полностью приготовятся, переложите их в соус и перемешайте. 

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