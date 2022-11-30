Шведские фрикадельки: рецепт знаменитого блюда

Знаменитые шведские фрикадельки, которые принято подавать с соусом и гарниром из картофеля, завоевали любовь во всем мире.
Шведские фрикадельки, которые называются Köttbullar, любят практически все. Традиционно на гарнир к ним подают вареный картофель, но они не менее восхитительны с гарниром из риса или овощей. Приготовить это популярное блюдо не очень сложно, нужно просто четко придерживаться рецепта.
Ингредиенты
Фрикадельки
- оливковое масло - 1 столовая ложка
- лук - 1 шт.
- чеснок - 2 зубчика
- говяжий фарш - 500 г
- яйцо - 1 шт.
- солю - 1 чайная ложка
- свежемолотый черный перец - 1 чайная ложка
- молотый душистый перец - половина чайной ложки
- молотый мускатный орех - четверть чайной ложки
- панировочные сухари - неполный стакан
Соус
- сливочное масло - 2 столовые ложки
- мука - 3 столовые ложки
- говяжий бульон - полтора стакана
- соль и свежемолотый черный перец по вкусу
Подготовка
- Нарезать кубиками лук.
- Измельчить чеснок.
Приготовление
Фрикадельки
Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень алюминиевой фольгой и слегка смажьте ее маслом или антипригарным спреем.
Нагрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте лук и готовьте до прозрачности, от 4 до 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте до появления аромата, еще 1 минуту. Остудить до комнатной температуры.
Смешайте охлажденную луковую смесь с говядиной, яйцом, солью, перцем, душистым перцем и мускатным орехом. Добавьте панировочные сухари и перемешайте.
Сформируйте из смеси небольшие фрикадельки, а затем переложите их на противень. Выпекайте до золотисто-коричневого цвета и готовности, от 15 до 18 минут.
Соус
Растопите сливочное масло на среднем огне. Вмешайте муку и готовьте, постоянно помешивая, пока смесь не станет золотисто-коричневой, 3-4 минуты.
Постепенно влейте говяжий бульон и доведите смесь до кипения. Варите, пока соус не станет достаточно густым. Приправить солью и перцем.
Когда фрикадельки полностью приготовятся, переложите их в соус и перемешайте.
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