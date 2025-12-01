- Дата публикации
Синнабоны «Oрeo»: рецепт фантастически вкусной и ароматной выпечки
Если классические коричные булочки — это про уют, то их Oрeo-версия — про удовольствие, которому трудно сопротивляться.
Соцсети буквально взорвались видео с черно-белыми, кремово-шоколадными рулетами, которые так аппетитно растягиваются, будто созданы специально для расслабленного утра и праздничных бранчей. На странице the sapor поделились рецептом, который уже называют «самой вкусной вариацией синнабонов года».
Это не просто выпечка. Это десерт, который сочетает нежное, воздушное тесто, хруст Oрeo и кремовую глазурь, которая тает при первом прикосновении.
Ингредиенты
Тесто
мука 500 г
сахар 105 г
мягкое сливочное масло 58 г
яйца 2 шт.
теплое молоко 240 мл
сухие дрожжи 7 г
сливки 85 г
измельченное Oрeo 35 г
ванильный экстракт 1 ч. л
Начинка
мягкое сливочное масло 113 г
светло-коричневый сахар 110 г
измельченное Oрeo 65 г
Глазурь
мягкое сливочное масло 110 г
крем-сыр 4 ст. л
сахарная пудра 350 г
соль ½ ч. л
Приготовление
Тесто
Подогрейте молоко до комфортных 37-43°C.
Добавьте дрожжи и оставьте на 5-10 мин.
Добавьте яйца, ваниль, сахар, муку, крошку Oreo и замесите.
Постепенно введите мягкое масло. Это займет 10-15 мин, но именно так тесто станет эластичным, гладким и глянцевым.
Затем переложите тесто в смазанную миску, накройте и оставьте на 1-1,5 часа.
Формирование рулетов
Раскатайте тесто в прямоугольник, смажьте маслом, посыпьте сладкой Oрeo-начинкой.
Туго сверните рулет и нарежьте на 8 больших или 12 средних роллов.
Выложите рулеты в форму, накройте и дайте подняться еще 30-45 мин.
Когда они станут рыхлыми — залейте сливками.
Выпекание
Выпекайте 25-30 мин при 175°C и дом наполнится ароматом, который трудно описать словами.
Финальный штрих
Взбейте масло, крем-сыр, сахарную пудру и соль.
Нанесите на теплые булочки, посыпьте крошкой Oрeo и полейте растопленным шоколадом.
Синнабоны «Oрeo» — это именно тот рецепт, который создает «эффект праздника» даже в обычный день. Они имеют вид десерта из кондитерской, но готовятся дома.
Подавайте их к утреннему кофе, на девичник, зимний просмотр любимого сериала или просто для себя.