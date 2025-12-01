Синнабоны «Oрeo»: рецепт фантастически вкусной и ароматной выпечки

Синнабоны Орео tiktok.com_thesapor

Соцсети буквально взорвались видео с черно-белыми, кремово-шоколадными рулетами, которые так аппетитно растягиваются, будто созданы специально для расслабленного утра и праздничных бранчей. На странице the sapor поделились рецептом, который уже называют «самой вкусной вариацией синнабонов года».

Это не просто выпечка. Это десерт, который сочетает нежное, воздушное тесто, хруст Oрeo и кремовую глазурь, которая тает при первом прикосновении.

Ингредиенты

Тесто

мука 500 г

сахар 105 г

мягкое сливочное масло 58 г

яйца 2 шт.

теплое молоко 240 мл

сухие дрожжи 7 г

сливки 85 г

измельченное Oрeo 35 г

ванильный экстракт 1 ч. л

Начинка

мягкое сливочное масло 113 г

светло-коричневый сахар 110 г

измельченное Oрeo 65 г

Глазурь

мягкое сливочное масло 110 г

крем-сыр 4 ст. л

сахарная пудра 350 г

соль ½ ч. л

Приготовление

Тесто

Подогрейте молоко до комфортных 37-43°C. Добавьте дрожжи и оставьте на 5-10 мин. Добавьте яйца, ваниль, сахар, муку, крошку Oreo и замесите. Постепенно введите мягкое масло. Это займет 10-15 мин, но именно так тесто станет эластичным, гладким и глянцевым. Затем переложите тесто в смазанную миску, накройте и оставьте на 1-1,5 часа.

Формирование рулетов

Раскатайте тесто в прямоугольник, смажьте маслом, посыпьте сладкой Oрeo-начинкой. Туго сверните рулет и нарежьте на 8 больших или 12 средних роллов. Выложите рулеты в форму, накройте и дайте подняться еще 30-45 мин. Когда они станут рыхлыми — залейте сливками.

Выпекание

Выпекайте 25-30 мин при 175°C и дом наполнится ароматом, который трудно описать словами.

Финальный штрих

Взбейте масло, крем-сыр, сахарную пудру и соль. Нанесите на теплые булочки, посыпьте крошкой Oрeo и полейте растопленным шоколадом.

Синнабоны «Oрeo» — это именно тот рецепт, который создает «эффект праздника» даже в обычный день. Они имеют вид десерта из кондитерской, но готовятся дома.

Подавайте их к утреннему кофе, на девичник, зимний просмотр любимого сериала или просто для себя.