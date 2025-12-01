ТСН в социальных сетях

Рецепты
124
2 мин

Синнабоны «Oрeo»: рецепт фантастически вкусной и ароматной выпечки

Если классические коричные булочки — это про уют, то их Oрeo-версия — про удовольствие, которому трудно сопротивляться.

Станислава Бондаренко
Синнабоны Орео tiktok.com_thesapor

Соцсети буквально взорвались видео с черно-белыми, кремово-шоколадными рулетами, которые так аппетитно растягиваются, будто созданы специально для расслабленного утра и праздничных бранчей. На странице the sapor поделились рецептом, который уже называют «самой вкусной вариацией синнабонов года».

Это не просто выпечка. Это десерт, который сочетает нежное, воздушное тесто, хруст Oрeo и кремовую глазурь, которая тает при первом прикосновении.

Ингредиенты

Тесто

  • мука 500 г

  • сахар 105 г

  • мягкое сливочное масло 58 г

  • яйца 2 шт.

  • теплое молоко 240 мл

  • сухие дрожжи 7 г

  • сливки 85 г

  • измельченное Oрeo 35 г

  • ванильный экстракт 1 ч. л

Начинка

  • мягкое сливочное масло 113 г

  • светло-коричневый сахар 110 г

  • измельченное Oрeo 65 г

Глазурь

  • мягкое сливочное масло 110 г

  • крем-сыр 4 ст. л

  • сахарная пудра 350 г

  • соль ½ ч. л

Приготовление

Тесто

  1. Подогрейте молоко до комфортных 37-43°C.

  2. Добавьте дрожжи и оставьте на 5-10 мин.

  3. Добавьте яйца, ваниль, сахар, муку, крошку Oreo и замесите.

  4. Постепенно введите мягкое масло. Это займет 10-15 мин, но именно так тесто станет эластичным, гладким и глянцевым.

  5. Затем переложите тесто в смазанную миску, накройте и оставьте на 1-1,5 часа.

Формирование рулетов

  1. Раскатайте тесто в прямоугольник, смажьте маслом, посыпьте сладкой Oрeo-начинкой.

  2. Туго сверните рулет и нарежьте на 8 больших или 12 средних роллов.

  3. Выложите рулеты в форму, накройте и дайте подняться еще 30-45 мин.

  4. Когда они станут рыхлыми — залейте сливками.

Выпекание

  1. Выпекайте 25-30 мин при 175°C и дом наполнится ароматом, который трудно описать словами.

Финальный штрих

  1. Взбейте масло, крем-сыр, сахарную пудру и соль.

  2. Нанесите на теплые булочки, посыпьте крошкой Oрeo и полейте растопленным шоколадом.

Синнабоны «Oрeo» — это именно тот рецепт, который создает «эффект праздника» даже в обычный день. Они имеют вид десерта из кондитерской, но готовятся дома.

Подавайте их к утреннему кофе, на девичник, зимний просмотр любимого сериала или просто для себя.

