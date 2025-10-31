ТСН в социальных сетях

Синабоны с тыквенным кремом: рецепт ароматной выпечки, которую хочется готовить снова и снова

Теплый аромат корицы, нежная тыква и крем-сыр — идеальный осенний десерт.

Синабоны с тыквенным кремом

Синабоны с тыквенным кремом / © Credits

Осень — это время, когда кухня пахнет корицей, гвоздикой и теплой выпечкой. Фудблогер Катя Рыбалка рассказала о рецепте, который сочетает классические американские синабоны и сезонный тренд — тыквенный крем. Это не только вкусно, но и невероятно уютно: десерт, который греет сердце и душу.

Ингредиенты

Тесто

  • теплое молоко 150 мл

  • сахар без горки 1 ст. л

  • дрожжи 7 г

  • мука 400 г

  • сахар 20 г

  • ванильный сахар 10 г

  • яйца 2 шт.

  • мягкое сливочное масло 50 г

Начинка

  • сливочное масло 80 г

  • сахар 40 г

  • корица 10 г

Тыквенный крем

  • крем-сыр 150 г

  • тыквенное пюре 100 г

  • сахарная пудра 30 г

  • ванильный сахар 10 г

Приготовление

Тесто

  1. Чтобы синабоны получились мягкими и эластичными, начните с опары. Смешайте молоко, сахар и дрожжи, накройте полотенцем и подождите 10 мин, пока появятся пузырьки. Это знак, что дрожжи «ожили» и тесто идеально поднимется.

  2. Далее добавьте муку, сахар, ванильный сахар, яйца и мягкое сливочное масло.

  3. Замешайте мягкое, гладкое тесто, которое не липнет к рукам.

  4. Оставьте на 1,5 часа в теплом месте, чтобы оно вдвое поднялось. Чем дольше подходит тесто, тем нежнее и воздушнее будут синабоны.

Начинка

  1. Для насыщенного вкуса смешайте сливочное масло, сахар и корицу. Простое сочетание, которое делает выпечку незабываемой.

Формирование рулетов

  1. Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной 0,5-1 см.

  2. Смажьте начинкой, оставьте край без начинки, чтобы рулет легко скручивался.

  3. Заверните в рулет и нарежьте на порции.

  4. Выложите в противень и оставьте на 40 мин для подъема. Рулеты можно слегка накрыть полотенцем, это поможет сохранить тепло и влагу, тесто поднимется равномерно.

  5. Далее поставьте синабоны выпекать в духовку при температуре 180°C на 20 мин. Выпечка получается золотистой, мягкой внутри и с нежной корочкой сверху.

Тыквенный крем

  1. Пока рулеты охлаждаются 20 мин, взбейте крем-сыр с пудрой и ванилью, добавьте тыкву.

  2. Наносите на охлажденные рулеты.

Подача

Синабоны с тыквенным кремом лучше всего подходят:

  • С чашечкой горячего латте или травяного чая.

  • В окружении свечей и пледов — для идеальной осенней атмосферы.

Эта выпечка сочетает в себе тепло, аромат и уют, а тыквенный крем добавляет легкую фруктовую нотку и уменьшает сладость.

Синабоны с тыквенным кремом — это классика, которая становится трендом. Они просты в приготовлении, а результат всегда радует глаз и вкус. Идеально для домашних посиделок или как маленький осенний подарок родным и друзьям.

