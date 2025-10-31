- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 54
- Время на прочтение
- 2 мин
Синабоны с тыквенным кремом: рецепт ароматной выпечки, которую хочется готовить снова и снова
Теплый аромат корицы, нежная тыква и крем-сыр — идеальный осенний десерт.
Осень — это время, когда кухня пахнет корицей, гвоздикой и теплой выпечкой. Фудблогер Катя Рыбалка рассказала о рецепте, который сочетает классические американские синабоны и сезонный тренд — тыквенный крем. Это не только вкусно, но и невероятно уютно: десерт, который греет сердце и душу.
Ингредиенты
Тесто
теплое молоко 150 мл
сахар без горки 1 ст. л
дрожжи 7 г
мука 400 г
сахар 20 г
ванильный сахар 10 г
яйца 2 шт.
мягкое сливочное масло 50 г
Начинка
сливочное масло 80 г
сахар 40 г
корица 10 г
Тыквенный крем
крем-сыр 150 г
тыквенное пюре 100 г
сахарная пудра 30 г
ванильный сахар 10 г
Приготовление
Тесто
Чтобы синабоны получились мягкими и эластичными, начните с опары. Смешайте молоко, сахар и дрожжи, накройте полотенцем и подождите 10 мин, пока появятся пузырьки. Это знак, что дрожжи «ожили» и тесто идеально поднимется.
Далее добавьте муку, сахар, ванильный сахар, яйца и мягкое сливочное масло.
Замешайте мягкое, гладкое тесто, которое не липнет к рукам.
Оставьте на 1,5 часа в теплом месте, чтобы оно вдвое поднялось. Чем дольше подходит тесто, тем нежнее и воздушнее будут синабоны.
Начинка
Для насыщенного вкуса смешайте сливочное масло, сахар и корицу. Простое сочетание, которое делает выпечку незабываемой.
Формирование рулетов
Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной 0,5-1 см.
Смажьте начинкой, оставьте край без начинки, чтобы рулет легко скручивался.
Заверните в рулет и нарежьте на порции.
Выложите в противень и оставьте на 40 мин для подъема. Рулеты можно слегка накрыть полотенцем, это поможет сохранить тепло и влагу, тесто поднимется равномерно.
Далее поставьте синабоны выпекать в духовку при температуре 180°C на 20 мин. Выпечка получается золотистой, мягкой внутри и с нежной корочкой сверху.
Тыквенный крем
Пока рулеты охлаждаются 20 мин, взбейте крем-сыр с пудрой и ванилью, добавьте тыкву.
Наносите на охлажденные рулеты.
Подача
Синабоны с тыквенным кремом лучше всего подходят:
С чашечкой горячего латте или травяного чая.
В окружении свечей и пледов — для идеальной осенней атмосферы.
Эта выпечка сочетает в себе тепло, аромат и уют, а тыквенный крем добавляет легкую фруктовую нотку и уменьшает сладость.
Синабоны с тыквенным кремом — это классика, которая становится трендом. Они просты в приготовлении, а результат всегда радует глаз и вкус. Идеально для домашних посиделок или как маленький осенний подарок родным и друзьям.