Синабоны с тыквенным кремом: рецепт ароматной выпечки, которую хочется готовить снова и снова

Синабоны с тыквенным кремом / © Credits

Реклама

Осень — это время, когда кухня пахнет корицей, гвоздикой и теплой выпечкой. Фудблогер Катя Рыбалка рассказала о рецепте, который сочетает классические американские синабоны и сезонный тренд — тыквенный крем. Это не только вкусно, но и невероятно уютно: десерт, который греет сердце и душу.

Ингредиенты

Тесто

теплое молоко 150 мл

сахар без горки 1 ст. л

дрожжи 7 г

мука 400 г

сахар 20 г

ванильный сахар 10 г

яйца 2 шт.

мягкое сливочное масло 50 г

Начинка

сливочное масло 80 г

сахар 40 г

корица 10 г

Тыквенный крем

крем-сыр 150 г

тыквенное пюре 100 г

сахарная пудра 30 г

ванильный сахар 10 г

Приготовление

Тесто

Чтобы синабоны получились мягкими и эластичными, начните с опары. Смешайте молоко, сахар и дрожжи, накройте полотенцем и подождите 10 мин, пока появятся пузырьки. Это знак, что дрожжи «ожили» и тесто идеально поднимется. Далее добавьте муку, сахар, ванильный сахар, яйца и мягкое сливочное масло. Замешайте мягкое, гладкое тесто, которое не липнет к рукам. Оставьте на 1,5 часа в теплом месте, чтобы оно вдвое поднялось. Чем дольше подходит тесто, тем нежнее и воздушнее будут синабоны.

Начинка

Для насыщенного вкуса смешайте сливочное масло, сахар и корицу. Простое сочетание, которое делает выпечку незабываемой.

Формирование рулетов

Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной 0,5-1 см. Смажьте начинкой, оставьте край без начинки, чтобы рулет легко скручивался. Заверните в рулет и нарежьте на порции. Выложите в противень и оставьте на 40 мин для подъема. Рулеты можно слегка накрыть полотенцем, это поможет сохранить тепло и влагу, тесто поднимется равномерно. Далее поставьте синабоны выпекать в духовку при температуре 180°C на 20 мин. Выпечка получается золотистой, мягкой внутри и с нежной корочкой сверху.

Тыквенный крем

Пока рулеты охлаждаются 20 мин, взбейте крем-сыр с пудрой и ванилью, добавьте тыкву. Наносите на охлажденные рулеты.

Подача

Синабоны с тыквенным кремом лучше всего подходят:

С чашечкой горячего латте или травяного чая.

В окружении свечей и пледов — для идеальной осенней атмосферы.

Эта выпечка сочетает в себе тепло, аромат и уют, а тыквенный крем добавляет легкую фруктовую нотку и уменьшает сладость.

Реклама

Синабоны с тыквенным кремом — это классика, которая становится трендом. Они просты в приготовлении, а результат всегда радует глаз и вкус. Идеально для домашних посиделок или как маленький осенний подарок родным и друзьям.