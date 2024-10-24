Как приготовить салат из баклажанов с помидорами и сыром

Салат из баклажанов с помидорами и сыром – это самостоятельное блюдо или дополнение к любому мясу.
Баклажаны обжарьте во фритюре, благодаря чему, овощи получаются хрустящими снаружи и мягкими внутри. Это блюдо получается пикантным и красивым.
Ингредиенты
- баклажаны
- 2 шт.
- помидоры
- 2 шт.
- сыр моцарелла
- 100 г
- чеснок
- 2 зубчика
- соевый соус
- 2 ст. л.
- крахмал
- 30 г
- перец черный молотый
- зелень петрушки
- растительное масло
- Баклажаны вымойте, нарежьте на крупные кубики, посолите и оставьте на 10 минут. Затем промойте под проточной водой и обсушите. Обваляйте баклажаны в крахмале.
- В небольшой сотейник налейте растительное масло, хорошо его нагрейте и частями обжарьте баклажаны во фритюре, на сильном огне, в течение трех минут до золотистой корочки. Выложите на бумажное полотенце.
- Помидоры промойте и нарежьте на крупные кусочки.
- Чеснок очистите и мелко нарежьте.
- Сыр нарежьте на средние кусочки.
- Зелень промойте, обсушите и крупно нарубите.
- Для заправки смешайте соевый соус, чеснок и перец черный молотый и перемешайте.
- В миске соедините баклажаны, помидоры, сыр, заправьте заправкой. Выложите салат на блюдо и посыпьте зеленью.
Советы:
- Крахмал используйте любой: кукурузный или картофельный.
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