Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как приготовить салат из баклажанов с помидорами и сыром

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
125 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
339
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Как приготовить салат из баклажанов с помидорами и сыром

Салат из баклажанов с помидорами и сыром / Фото: Credits

Салат из баклажанов с помидорами и сыром – это самостоятельное блюдо или дополнение к любому мясу.

Баклажаны обжарьте во фритюре, благодаря чему, овощи получаются хрустящими снаружи и мягкими внутри. Это блюдо получается пикантным и красивым.

Ингредиенты

баклажаны
2 шт.
помидоры
2 шт.
сыр моцарелла
100 г
чеснок
2 зубчика
соевый соус
2 ст. л.
крахмал
30 г
перец черный молотый
зелень петрушки
растительное масло
  1. Баклажаны вымойте, нарежьте на крупные кубики, посолите и оставьте на 10 минут. Затем промойте под проточной водой и обсушите. Обваляйте баклажаны в крахмале. 
  2. В небольшой сотейник налейте растительное масло, хорошо его нагрейте и частями обжарьте баклажаны во фритюре, на сильном огне, в течение трех минут до золотистой корочки. Выложите на бумажное полотенце.
  3. Помидоры промойте и нарежьте на крупные кусочки.
  4. Чеснок очистите и мелко нарежьте.
  5. Сыр нарежьте на средние кусочки.
  6. Зелень промойте, обсушите и крупно нарубите.
  7. Для заправки смешайте соевый соус, чеснок и перец черный молотый и перемешайте.
  8. В миске соедините баклажаны, помидоры, сыр, заправьте заправкой. Выложите салат на блюдо и посыпьте зеленью.

Советы:

  • Крахмал используйте любой: кукурузный или картофельный.

Читайте также: 

Похожие темы:

Следующая публикация