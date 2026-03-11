ТСН в социальных сетях

Скумбрия под овощной шубой: рецепт изысканного горячего блюда

Скумбрия отлично сочетается с овощами и пикантной заправкой из сметаны, твердого сыра, соевого соуса и специй.

Скумбрия под овощной шубой

Скумбрия под овощной шубой / © Credits

Блюдо получается нежным, аппетитным и подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Ингредиенты:

  • скумбрия свежемороженная — 2 шт;

  • шампиньоны — 100 гр;

  • лук репчатый — 100 гр;

  • морковь — 100 гр;

  • перец болгарский — 1 шт;

  • сыр твердый — 120 гр;

  • масло растительное — 30 мл;

Для соуса:

  • сметана 20% — 150 гр;

  • соевый соус — 3 ст л;

  • горчица дижонская — 1 ч л;

  • лимонный сок — 1,5 ст л;

  • сушеный чеснок — 1 ч л;

  • смесь итальянских трав — 1 ч л;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Приготовление:

  1. Скумбрию разморозьте, но не до конца.

  2. Отрежьте голову, плавники и хвост.

  3. Очистите от внутренностей, сделайте боковой разрез вдоль спинки и отделите филе от хребта с двух сторон, удалите косточки.

  4. Промойте, обсушите бумажным полотенцем, посолите и посыпьте перцем.

  5. Лук, морковь очистите, и нарежьте на мелкие кубики.

  6. Перец болгарский очистите от семян, удалите плодоножку, нарежьте также на мелкие кубики и разделите на две части.

  7. Твердый сыр натрите на крупную терку.

  8. Шампиньоны помойте, обсушите и нарежьте на мелкие кусочки.

  9. В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите лук, морковь, шампиньоны, половину болгарского перца и слегка обжарьте.

  10. Для соуса в миску выложите сметану, соевый соус, добавьте горчицу, сушеный чеснок, смесь итальянских трав, сыр твердый, остальную часть болгарского перца и перемешайте.

  11. Филе скумбрии выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, полейте лимонным соком, распределите обжаренные овощи по рыбе.

  12. Запекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 20-25 минут.

Советы:

  • Специи добавляйте по своему вкусу.

