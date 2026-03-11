- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 134
- Время на прочтение
- 2 мин
Скумбрия под овощной шубой: рецепт изысканного горячего блюда
Скумбрия отлично сочетается с овощами и пикантной заправкой из сметаны, твердого сыра, соевого соуса и специй.
Блюдо получается нежным, аппетитным и подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола.
Ингредиенты:
скумбрия свежемороженная — 2 шт;
шампиньоны — 100 гр;
лук репчатый — 100 гр;
морковь — 100 гр;
перец болгарский — 1 шт;
сыр твердый — 120 гр;
масло растительное — 30 мл;
Для соуса:
сметана 20% — 150 гр;
соевый соус — 3 ст л;
горчица дижонская — 1 ч л;
лимонный сок — 1,5 ст л;
сушеный чеснок — 1 ч л;
смесь итальянских трав — 1 ч л;
перец черный молотый;
соль.
Приготовление:
Скумбрию разморозьте, но не до конца.
Отрежьте голову, плавники и хвост.
Очистите от внутренностей, сделайте боковой разрез вдоль спинки и отделите филе от хребта с двух сторон, удалите косточки.
Промойте, обсушите бумажным полотенцем, посолите и посыпьте перцем.
Лук, морковь очистите, и нарежьте на мелкие кубики.
Перец болгарский очистите от семян, удалите плодоножку, нарежьте также на мелкие кубики и разделите на две части.
Твердый сыр натрите на крупную терку.
Шампиньоны помойте, обсушите и нарежьте на мелкие кусочки.
В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите лук, морковь, шампиньоны, половину болгарского перца и слегка обжарьте.
Для соуса в миску выложите сметану, соевый соус, добавьте горчицу, сушеный чеснок, смесь итальянских трав, сыр твердый, остальную часть болгарского перца и перемешайте.
Филе скумбрии выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, полейте лимонным соком, распределите обжаренные овощи по рыбе.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 20-25 минут.
Советы:
Специи добавляйте по своему вкусу.