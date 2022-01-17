Скумбрия соленая: простой рецепт

Следя за своим здоровьем, мы стараемся ограничивать количество соли в питании.

Однако вовсе исключать соль из рациона нельзя ни в коем случае, потому что содержащийся в ней натрий необходим для нормальной работы нервной и мышечной системы человека. Гораздо рациональнее исключить из питания консервированные промышленным способом продукты и готовить их аналоги в домашних условиях.

Любите соленую рыбу? Так приготовьте ее сами! Каждая хозяйка вполне сможет самостоятельно засолить семгу или скумбрию. Причем, сделав это пару раз, вы сможете найти оптимальный для себя вкус, увеличивая или уменьшая количество соли и время посола.

Ингредиенты:

2 скумбрии

500 мл воды

2 столовые ложки соли

1 столовая ложка сахара

2-3 лавровых листа

8-10 горошин черного перца

Приготовление

В воду добавить соль, сахар, лавровый лист и черный перец, довести до кипения и проварить 2-3 минуты, после чего остудить рассол до комнатной температуры.

У скумбрии отрезать голову, хвост и плавники, удалить внутренности и очистить брюшко от черной пленки.

Подготовленную скумбрию вымыть, нарезать кусочками шириной около 2-3 см, уложить в банку, залить рассолом и выдержать в холодильнике около 1 суток.

На заметку

Подавайте соленую скумбрию, притрусив кольцами репчатого лука и гарнировав отварным картофелем.

Таким способом можно солить практически любую рыбу: семгу, сельдь, кильку и т.д.

Состав приправ варьируйте и при желании добавьте зубок чеснока, несколько горошин душистого перца, пару бутонов гвоздики, семена горчицы и кориандр.

Скумбрию можно солить не только кусочками, но и целыми тушками, уложив их в стеклянный или эмалированный лоток и залив рассолом. При этом рыбу следует выдержать в холоде подольше.

Для придания скумбрии легкого золотистого оттенка при приготовлении рассола добавьте к нему горсть луковой шелухи и 1 столовую ложку черного чая.

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