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Скумбрия, запеченная с овощами: очень полезный рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
626
Время на прочтение
1 мин
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Скумбрия, запеченная с овощами: очень полезный рецепт

Фото: Credits

Белки и жиры в скумбрии легко усваиваются организмом человека. Чтобы приготовить запеченную скумбрию, нужно минимум ингредиентов: рыба, морковь, лук, лимон и специи.

Рыба получается нежной, сочной и очень ароматной.

Ингредиенты

  • скумбрия свежемороженая – 2 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • лук репчатый – 2 шт.
  • перец сладкий болгарский – 1 шт.
  • лимон – 1 шт.
  • соль
  • перец черный молотый
  • специи для рыбы
  • соевый соус – 1 ч. л.
  • растительное масло – 3 ст. л.

Приготовление

Удалите у рыбы голову, плавники и внутренности. Промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем. Тушки разделите на порционные кусочки.

В миске смешайте специи для рыбы, перец, соль и соевый соус. Полученной смесью смажьте рыбные кусочки и дайте промариноваться 20 минут.

Очистите овощи. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке, перец тонкими полосками. Разогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте овощи до полуготовности.

В форму для запекания выложите овощи, сверху - ломтики скумбрии, а между ними - дольки лимона.

Выпекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах 25-30 минут до аппетитной корочки.

Совет

  • Запеченную рыбу аккуратно переложите на блюдо и украсьте листочками базилика.

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Дата публикации
Просмотры
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