Скумбрия, запеченная с овощами: очень полезный рецепт

Белки и жиры в скумбрии легко усваиваются организмом человека. Чтобы приготовить запеченную скумбрию, нужно минимум ингредиентов: рыба, морковь, лук, лимон и специи.
Рыба получается нежной, сочной и очень ароматной.
Ингредиенты
- скумбрия свежемороженая – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- лук репчатый – 2 шт.
- перец сладкий болгарский – 1 шт.
- лимон – 1 шт.
- соль
- перец черный молотый
- специи для рыбы
- соевый соус – 1 ч. л.
- растительное масло – 3 ст. л.
Приготовление
Удалите у рыбы голову, плавники и внутренности. Промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем. Тушки разделите на порционные кусочки.
В миске смешайте специи для рыбы, перец, соль и соевый соус. Полученной смесью смажьте рыбные кусочки и дайте промариноваться 20 минут.
Очистите овощи. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке, перец тонкими полосками. Разогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте овощи до полуготовности.
В форму для запекания выложите овощи, сверху - ломтики скумбрии, а между ними - дольки лимона.
Выпекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах 25-30 минут до аппетитной корочки.
Совет
- Запеченную рыбу аккуратно переложите на блюдо и украсьте листочками базилика.
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