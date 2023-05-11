Скумбрия, запеченная в фольге с лимоном: классический рецепт

Скумбрия, запеченная в духовке, готовится легко. Получается вкусной, и главное, использование фольги при запекании упрощает процесс приготовления.
Такая рыба очень питательна и полезна, так как она запекается в собственном соку.
Ингредиенты
- скумбрия – 2 шт.
- лук репчатый – 2 шт.
- лимон – 1 шт.
- растительное масло – 1 ст. л.
- соль, перец черный молотый – по вкусу
Приготовление
Отрежьте острым ножом головы. Выпотрошите рыбу, тщательно промойте под проточной водой, просушите бумажным полотенцем.
Лимон нарежьте тонкими кружками. Лук очистите и нарежьте кольцами.
Возьмите лист фольги по размеру рыбы, выложите на нее подготовленную скумбрию, посолите, поперчите внутри и снаружи, сбрызните растительным маслом.
Сделайте несколько поперечных надрезов с одной стороны. Вложите в надрезы кружки лимонов, распределите вокруг рыбы лук, посолите. Заверните скумбрию со всех сторон в фольгу. Отправьте запекаться в заранее разогретую духовку до 200 градусов на 30 минут.
Советы
- Скумбрию желательно брать свежую, не мороженую.
- Рыба хорошо сочетается с овощами.
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