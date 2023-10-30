Сладенькое на Хэллоуин: как приготовить жуткое печенье с пауками

Кулинарная блогерша Сабрина Касильяс показала подписчикам оригинальный способ декорации печенья на Хэллоуин.
Ингредиенты
- печенье
- 8 шт
- сырковая масса
- 200 г
- шоколадные конфеты
- 8 шт
- шоколад
- 200 мл
- кондитерский декор (глаза)
- 16 шт
- красный краситель
- 1-2 капли
- желтый краситель
- 1-2 капли
- Сырковую массу смешайте с каплями желтого и красного жидкого пищевого красителя до однородного оранжевого цвета.
- Печенье намажьте сверху полученным творожным кремом и воткните по центру круглую шоколадную конфету – это будет тело паука.
- Растопленным шоколадом наполните кондитерский мешок, отрежьте маленький уголок, чтобы шоколад вытекал.
- Выдавите две капли на конфету и прикрепите декоративные глаза.
- Шоколадом нарисуйте лапки "паука", от конфеты до краев печенья — 4 с одной и столько же с другой стороны.
- Дайте шоколаду застыть и "жуткие" сладости к праздничному столу готовы.
Печенье можно купить или испечь по любимому рецепту, как это сделала Сабрина.
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