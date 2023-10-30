Сладенькое на Хэллоуин: как приготовить жуткое печенье с пауками

Ингредиенты печенье 8 шт сырковая масса 200 г шоколадные конфеты 8 шт шоколад 200 мл кондитерский декор (глаза) 16 шт красный краситель 1-2 капли желтый краситель 1-2 капли

Сырковую массу смешайте с каплями желтого и красного жидкого пищевого красителя до однородного оранжевого цвета. Печенье намажьте сверху полученным творожным кремом и воткните по центру круглую шоколадную конфету – это будет тело паука. Растопленным шоколадом наполните кондитерский мешок, отрежьте маленький уголок, чтобы шоколад вытекал. Выдавите две капли на конфету и прикрепите декоративные глаза. Шоколадом нарисуйте лапки "паука", от конфеты до краев печенья — 4 с одной и столько же с другой стороны. Дайте шоколаду застыть и "жуткие" сладости к праздничному столу готовы.

Печенье можно купить или испечь по любимому рецепту, как это сделала Сабрина.

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