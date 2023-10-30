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Сладенькое на Хэллоуин: как приготовить жуткое печенье с пауками

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
1 626 ккал
Дата публикации
Просмотры
49
Время на прочтение
1 мин
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Сладенькое на Хэллоуин: как приготовить жуткое печенье с пауками

Фото: Credits

Кулинарная блогерша Сабрина Касильяс показала подписчикам оригинальный способ декорации печенья на Хэллоуин.

Ингредиенты

печенье
8 шт
сырковая масса
200 г
шоколадные конфеты
8 шт
шоколад
200 мл
кондитерский декор (глаза)
16 шт
красный краситель
1-2 капли
желтый краситель
1-2 капли
  1. Сырковую массу смешайте с каплями желтого и красного жидкого пищевого красителя до однородного оранжевого цвета.
  2. Печенье намажьте сверху полученным творожным кремом и воткните по центру круглую шоколадную конфету – это будет тело паука.
  3. Растопленным шоколадом наполните кондитерский мешок, отрежьте маленький уголок, чтобы шоколад вытекал.
  4. Выдавите две капли на конфету и прикрепите декоративные глаза.
  5. Шоколадом нарисуйте лапки "паука", от конфеты до краев печенья — 4 с одной и столько же с другой стороны.
  6. Дайте шоколаду застыть и "жуткие" сладости к праздничному столу готовы.

Печенье можно купить или испечь по любимому рецепту, как это сделала Сабрина.

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Дата публикации
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