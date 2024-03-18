Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сладкий и пышный десерт из яблок и желатина: быстрый рецепт

Время готовки
1 ч. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
62 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
184
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Сладкий и пышный десерт из яблок и желатина: быстрый рецепт

Как приготовить легкий десерт из яблок и желатина. / Фото: Credits

Для приготовления этого нежного десерта вам понадобится всего несколько ингредиентов.

Кулинарный блогер Анастасия Сакура поделилась со своими подписчиками еще одним рецептом легкого и воздушного десерта из яблок и желатина.

Ингредиенты

Яблоко
2-3 шт
Желатин
15 г
Вода
100 мл
Корица
щепотка
Ванилин
щепотка

Очистите яблоко от кожуры и вырежьте сердцевину. Разрежет на 4 части. Переложите в пакет или рукав для выпечки. Отправьте в микроволновку на 5 минут.

Тем временем залейте водой желатин и оставьте на 5 минут. Достаньте запеченные яблоки из микроволновки и переложите их в чашу. Добавьте корицы, ванилина и полстакана воды. Хорошо перебейте блендером. Разогрейте желатин и добавьте его в яблоки. Сначала аккуратно перемешайте лопаткой, затем взбейте миксером в течение 7-10 минут до белой консистенции.

Разлейте смесь в формочки и отправьте в холодильник на 1 час.

Легкий и полезный десерт готов.

@anastasiia_usefulfood Всего 2 ингредиента, а такой нежный и воздушный десерт Обязательно сохраните и приготовьте! •2-3яблока •15г желатина •немножко корицы и ванилина Как приготовить в видео❤️ #полезно #пп #желатин #десерт #яблоки ♬ оригинальный звук — anastasiia_usefulfood

Этот десерт сочетает простоту приготовления, доступность ингредиентов и изысканность вкуса.

Читайте также:

Закарпатские гомбовцы: рецепт украинского десерта

Закарпатские гомбовцы: рецепт украинского десерта

Похожие темы:

Следующая публикация