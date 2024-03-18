Сладкий и пышный десерт из яблок и желатина: быстрый рецепт

Для приготовления этого нежного десерта вам понадобится всего несколько ингредиентов.
Кулинарный блогер Анастасия Сакура поделилась со своими подписчиками еще одним рецептом легкого и воздушного десерта из яблок и желатина.
Ингредиенты
- Яблоко
- 2-3 шт
- Желатин
- 15 г
- Вода
- 100 мл
- Корица
- щепотка
- Ванилин
- щепотка
Очистите яблоко от кожуры и вырежьте сердцевину. Разрежет на 4 части. Переложите в пакет или рукав для выпечки. Отправьте в микроволновку на 5 минут.
Тем временем залейте водой желатин и оставьте на 5 минут. Достаньте запеченные яблоки из микроволновки и переложите их в чашу. Добавьте корицы, ванилина и полстакана воды. Хорошо перебейте блендером. Разогрейте желатин и добавьте его в яблоки. Сначала аккуратно перемешайте лопаткой, затем взбейте миксером в течение 7-10 минут до белой консистенции.
Разлейте смесь в формочки и отправьте в холодильник на 1 час.
Легкий и полезный десерт готов.
@anastasiia_usefulfood Всего 2 ингредиента, а такой нежный и воздушный десерт Обязательно сохраните и приготовьте! •2-3яблока •15г желатина •немножко корицы и ванилина Как приготовить в видео❤️ #полезно #пп #желатин #десерт #яблоки ♬ оригинальный звук — anastasiia_usefulfood
Этот десерт сочетает простоту приготовления, доступность ингредиентов и изысканность вкуса.
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