Сладкий и пышный десерт из яблок и желатина: быстрый рецепт

Для приготовления этого нежного десерта вам понадобится всего несколько ингредиентов.

Кулинарный блогер Анастасия Сакура поделилась со своими подписчиками еще одним рецептом легкого и воздушного десерта из яблок и желатина.

Ингредиенты Яблоко 2-3 шт Желатин 15 г Вода 100 мл Корица щепотка Ванилин щепотка

Очистите яблоко от кожуры и вырежьте сердцевину. Разрежет на 4 части. Переложите в пакет или рукав для выпечки. Отправьте в микроволновку на 5 минут.

Тем временем залейте водой желатин и оставьте на 5 минут. Достаньте запеченные яблоки из микроволновки и переложите их в чашу. Добавьте корицы, ванилина и полстакана воды. Хорошо перебейте блендером. Разогрейте желатин и добавьте его в яблоки. Сначала аккуратно перемешайте лопаткой, затем взбейте миксером в течение 7-10 минут до белой консистенции.

Разлейте смесь в формочки и отправьте в холодильник на 1 час.

Легкий и полезный десерт готов.

Этот десерт сочетает простоту приготовления, доступность ингредиентов и изысканность вкуса.

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